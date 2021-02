Mariana Durleșteanu, candidata propusă de PSRM: Nu am știut că Partidul „Șor” a semnat pentru înaintarea mea la funcția de premier. Nu am niciun contact cu ei

Mariana Durleșteanu, candidata propusă astăzi, 11 februarie, la funcția de premier al R. Moldova, susține că a votat-o pe Maia Sandu la alegerile prezidențiale din toamnă. Totodată, aceasta susține că nu a știut despre faptul că deputații din Partidul „Șor” au semnat pentru înaintarea sa la funcția de premier. Declarația a fost făcută în cadrul talk-showului „Cabinetul din Umbră” de la Jurnal TV.

„Această propunere a venit într-adevăr de la doamna președinte a Parlamentului și a partidelor de fapt, nu doar PSRM cum s-a comentat pentru că eu am mai avut discuții cu oameni care m-au abordat ca să revin în R. Moldova. Chiar dacă sunt în diasporă nu pot privi indiferent lucrurile care se întâmplă. Pentru mine nu a fost așa ușor să decid pentru că vă dați seama de 10-12 ani nu mai sunt în țară, dar urmăresc activ și nu pot tolera situația din R. Moldova.



Eu tot ca și cei din diasporă am stat în ploaie cu mama mea de 72 de ani la alegerile prezidențiale ca să o votez pe Maia Sandu, și asta nu ascund pentru că a fost dolianța mea de a face o schimbare”, a declarat Mariana Durleșteanu pentru Jurnal TV.

Durleșteanu a mai spus că a acceptat invitația de ocupa funcția de premier pe poziția unui om apolitic.

„Am acceptat această invitație ca o persoană care sunt apolitică și în folosul cetățeanului dacă pot face ceva. Este procuror general, justiție, însă ce s-a făcut până acum? A fost ceva concret? Comisie, comisie, dar nimic nu s-a făcut. Eu nu vreau să critic pe nimeni, organele de drept trebuie să-și facă treaba. Nu vreau să se creadă că învinuiesc pe cineva s-au aduc acuzații, pentru că nu am dreptul. Cu exponenții din partidul ȘOR nu am nicio relație și nu cunosc pe nimeni personal. Nu am niciun contact cu ei și speram că ei nu vor vota fiindcă chimia între noi nu este, e diferită. Nu am știut că ei au semnat”, a precizat aceasta.

Președinta Maia Sandu a înaintat-o din nou pe Natalia Gavrilița la funcția de prim-ministră. Declarația a fost făcută în cadrul unui briefing de presă după ce au avut loc consultări cu fracțiunile parlamentare.

Consultările au avut loc în contextul în care Natalia Gavrilița și echipa ei nu au primit joi, votul de încredere al deputaților din Parlamentul de la Chișinău. Niciun deputat nu a votat pentru învestirea Cabinetului de miniștri.

PSRM a înaintat propriul candidat la funcția de premier, după ce au decis că nu îi vor acorda vot de încredere Guvernului Gavrilița. Despre asta a anunțat președintele socialiștilor, Igor Dodon, care a declarat că Mariana Durleșteanu este candidatul propus de socialiști.

Pentru desemnarea candidatei înaintată de PSRM la funcția de premier până acum au semnat deputații din PSRM, „ȘOR”, transfugii din platforma „Pentru Moldova”, dar și parlamentarii Vladimir Andronachi, Eugen Nichiforciuc și Alexandru Oleinic.

După anunțul președintei Sandu, socialiștii au susținut că este încalcată grav Constituția și hotărârile recente ale Curții Constitutionale (CC). Totodată, socialiștii anunță că vor depune mâine o sesizare la CC în acest sens.