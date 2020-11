VIDEO/ Să fraudezi, să pierzi și să-ți acuzi oponentul de „încălcări fără precedent”. Lecție practică de la Igor Dodon

Mai mulți alegători din stânga Nistrului recunosc că au primit câte 200 de ruble transnistrene, echivalentul a aproximativ 180 de lei, după ce l-au votat pe Igor Dodon la funcția de președinte.

„Noi am fost primii acolo, nu am stat mult. Am votat așa cum trebuie, pentru Dodon. Plângeri nu avem”, ne-a spus o alegătoare din regiunea transnistreană pe care l-am găsit în una dintre listele elaborate pentru participarea la scrutin, după ce am sunat-o și ne-am prezentat ca fiind de la Partidul Socialiștilor al lui Igor Dodon.

La secțiile de votare pentru alegătorii din regiunea transnistreană, unde au votat, în premieră pentru un scrutin prezidențial, nu mai puțin de 31 de mii de persoane, Igor Dodon a obținut 85% din voturi.

Cel care a reclamat însă cel mai vehement „încălcări fără precedent” în acest scrutin prezidențial a fost chiar candidatul Igor Dodon, cel care a pierdut alegerile la o diferență de peste 250 de mii de voturi. Dodon a făcut referire la blocarea dreptului de vot pentru cetățenii R. Moldova care locuiesc în stânga Nistrului, la implicarea, prin declarații, a diferitor oficiali occidentali, ceea ce ar fi dus la influențarea rezultatelor, dar și la transportarea alegătorilor în țările membre ale Uniunii Europene.

În acest context, în ziua alegerilor, pe mai multe canale de telegram afiliate socialiștilor au apărut clipuri video în care se face referire la faptul că votanții din diasporă ar fi fost aduși organizat, iar unora chiar li s-ar fi plătit pentru a o vota pe Maia Sandu.

Tot în ziua alegerilor, pe aceleași canale de telegram, a apărut un clip video despre care se spunea că a fost filmat în regiunea transnistreană și în care șoferul unui microbuz le spune pasagerilor s-o voteze pe Maia Sandu, după care le transmite bani. Toate aceste clipuri video au fost preluate de mass-media afiliată socialiștilor.

În turul 2 al alegerilor prezidențiale, 31 de mii de persoane s-au prezentat la cele 42 de secții de votare deschise pentru alegătorii din stânga Nistrului. 85% dintre aceștia au votat pentru actualul președinte, Igor Dodon.

Igor Dodon a fost votat de 26659 de cetățeni din Stânga Nistrului

Sursa: cec.md

ZdG a constatat însă că mulți dintre votanții lui Dodon din stânga Nistrului au fost aduși în mod organizat la secțiile de votare. După ce erau înregistrați prealabil în liste, unde se indica inclusiv numărul lor de telefon, oamenii ajungeau la vot cu automobile private sau cu mașini de taxi, iar ulterior, după ce demonstrau că și-au exercitat dreptul la vot, primeau câte 200 de ruble transnistrene, echivalentul a 181 de lei moldovenești.

„200 de ruble pentru transnistreni, asta e 13 sticle de vodkă”

Mulți alegători din stânga Nistrului au ajuns la votare după ce s-au înscris, în prealabil, în liste, inclusiv în primul tur de scrutin. Dumitru Iancev, care locuiește în Tighina, ne-a explicat că după ce oamenii telefonau la un număr de telefon fix, li se luau datele de contact și li se spunea la ce oră să se prezinte duminică, pe o stradă din regiune, pentru a fi duși la vot. În cadrul discuțiilor, acestora li se spunea cu cine trebuie să voteze, iar ulterior, după ce demonstrau că au votat, oamenilor li se ofereau cele 200 de ruble transnistrene.

„Dimineață am sunat, cum și în primul tur, la nr. de telefon: 3-50-50 și mult timp a fost ocupat, vreo jumătate de oră, dar am răzbătut. Și am zis că sun în privința alegerilor și ea a zis: „da, bine”. Acum nu scriau familiile, dar numele. Numele străzii am spus și din cap i-am spus cinci nume. Ea a scris și am întrebat câți bani dau. Ea a zis că 200. „Lei sau ruble?”, am întrebat. „Ruble, voi doar pentru Dodon votați”, povestește Dumitru Iancev.

Acesta spune că a aflat de la vecini că oamenii au primit banii după ce au votat. „Eu nu m-am dus, pentru că eu sunt membru de Comisie la Varnița, dar i-am spus vecinului. I-am zis: „Băi, Vanea, du-te acum unde troleibuzul nr.3 se oprește, du-te și ia 200 de lei că am scris numele Vanea”. El s-a dus, peste o oră m-a sunat și zice că: „Gata, am primit 200 de lei”. El votase. L-a luat mașina la ora 4, l-au dus. 200 de ruble pentru transnistreni, asta e 13 sticle de vodkă, iată ei hotărau viitorul Moldovei”, afirmă bărbatul, care a activat anterior în calitate de judecător la Judecătoria Tighina și Taraclia.

Dumitru Iancev, fost judecător, locuitor al orașului Tighina

Împreună cu Dumitru Iancev am făcut și un experiment. Acesta a telefonat la numărul de telefon la care se înregistrau prealabil cei care doreau să voteze și s-a prezentat drept un cetățean care, deși a votat, nu și-a primit banii.

Interlocutoarea, vorbitoare de limba rusă, a admis că pentru participarea la vot oamenii trebuiau să primească bani, dar i-a zis că de acest fapt nu este ea responsabilă, îndemnându-l să ceară banii de la cei care l-au transportat la votare.

Afișe cu îndemnuri la vot „pentru pace și stabilitate”

Sâmbătă, 14 noiembrie, în ajunul turului doi, un locuitor al raionului Căușeni, din apropierea orașului Tighina, a trimis în adresa ZdG imagini în care apar mai multe anunțuri afișate la intrarea în scările unor blocuri din Tighina în care se menționează ora și locul adunării alegătorilor pentru a doua zi.

Unul dintre afișele „electorale” din regiunea transnistreană în ajunul scrutinului prezidențial din 15 noiembrie 2020

Pe afiș era trecut un număr de telefon la care alegătorii se puteau înregistra, dar și mesajul „за мир и стабильность” (trad.: pentru pace și stabilitate), pe care Igor Dodon l-a vehiculat pe parcursul campaniei electorale. Duminică, în ziua alegerilor, la primele ore ale dimineții, tânărul care ne-a trimis imaginile a mers la locul de întâlnire al alegătorilor indicat în afiș – magazinul „Ghermes” din orașul Tighina.

A găsit mai mulți oameni, majoritatea în vârstă, care erau ghidați și organizați de câteva persoane care aveau în mâini liste cu nume și numere de telefoane. Organizatorii urcau oamenii în mașini, inclusiv în taxiuri, și îi trimiteau la vot. Odată urcați în mașini, numele acestora era șters de pe liste.



La Tighina alegătorii au fost trecuți din timp în liste, cu nume și numere de telefon. În ziua votului organizatorii aveau grijă ca cei înscriși în liste să primească transport spre secțiile de votare de la Varnița

Autorul imaginilor spune că una dintre organizatoare le spunea oamenilor să voteze pentru Igor Dodon dacă vor să fie pace, în caz contrar – va fi război.

La un moment dat, în imaginile video surprinse în fața magazinului „Ghermes” apare una dintre organizatoare care le spune oamenilor: „Votați așa – mergeți acolo, ștampila pe Dodon și în pașaport”. Ulterior, tânărul s-a apropiat de o altă organizatoare, care ținea în mână câteva liste cu nume și telefoane ale oamenilor. Pe fiecare foaie erau înscriși aproximativ câte 30 de alegători.

Liste „electorale” pentru alegătorii din regiunea transnistreană

„Am votat așa cum trebuie, pentru Dodon. Plângeri nu avem”

ZdG a reușit să discute cu câteva dintre persoanele care se regăsesc în aceste liste. După ce le-am telefonat și le-am zis că suntem de la Partidul Socialiștilor al lui Igor Dodon și că facem un sondaj, acestea au recunoscut că au fost transportate organizat la secțiile de votare, unde au votat pentru candidatul Igor Dodon. Drept recompensă spun că au primit câte 200 de ruble transnistrene, echivalentul a 181 de lei moldovenești.

Tatiana, din Bender, ne-a spus că a fost printre primii care au ajuns la secția de votare și că totul a decurs bine. Totodată, mărturisește că după ce a votat pentru Dodon a primit banii, după cum i s-a și promis și spune ferm că și în continuare este dispusă să colaboreze în astfel de situații.

ZdG: D-stră ați fost la vot?

T: Da.

ZdG: Noi facem un sondaj ca să aflăm dacă totul a fost bine, cum a decurs totul și dacă în continuare o să fiți deschisă să colaborați cu noi.

T: Da, totul a fost bine, nici un fel de plângeri, absolut. Totul este minunat. Noi am fost primii acolo, nu am stat mult. Am votat așa cum trebuie, pentru Dodon. Plângeri nu avem.

ZdG: Și v-au achitat, totul e bine?

T: Da. Vă zic suma?

ZdG: Da, spuneți ca să înregistrăm.

T: 200.

ZdG: Bine. Și în viitor sunteți de acord să colaborați cu noi?

T: Da, desigur.

Lidia afirmă că a votat în ambele tururi ale alegerilor prezidențiale și în ambele cazuri a plecat organizat la vot. În cel de-al doilea tur, femeia din Tiraspol povestește că împreună cu „fetele ei” au votat cu Dodon și că au primit câte 200 de ruble.

ZdG: Vă sun în legătură cu alegerile, d-stră ați fost la vot, totul a fost bine. Cum a fost acolo?

L: Da, totul a fost bine, prima dată am fost și a doua oară am fost. Am votat pentru Dodon. Care ticălos a ales-o pe vrăjitoarea aia?

ZdG: Am vrut doar să precizez dacă v-au dat banii și dacă totul a fost așa cum trebuie?

L: Totul este bine, eu sunt mulțumită. Mulțumesc, Dumnezeu să-i dea sănătate.

ZdG: Dar cât v-au plătit?

L: 200 de lei.

ZdG: Și ați fost singură sau și cu membrii familiei?

L: Nu, am fost cu fetele mele, lor, la fel, câte 200 le-au dat.

Alegătorii din regiunea transnistreană au format cozi la secțiile deschise special pentru ei pe malul drept al Nistrului

O istorie similară a trăit și Ana, o altă alegătoare din stânga Nistrului. În discuția pe care am purtat-o cu ea femeia ne asigură că toți cei 10 oameni cu care a mers la vot au votat pentru Igor Dodon și se arată mâhnită că acesta nu a învins. Ana recunoaște că a primit bani, dar spune că ar fi „mers pentru el chiar și pe jos, chiar și fără bani”.

Videouri cu iz de fals despre bani și transport organizat în diasporă

În paralel cu imaginile răspândite în presă și pe rețelele de socializare în ziua turului doi, din care rezulta că electoratul din stânga Nistrului a fost mobilizat la vot în favoarea lui Igor Dodon, pe canale de Telegram afiliate socialiștilor a apărut și un clip video în care șoferul unui microbuz se întoarce către pasageri și le spune, în limba rusă, că trebuie să voteze pentru Maia Sandu.

Ulterior, șoferul transmite bani către pasageri. „Exclusiv! Probă video cu bani oferiți cetățenilor din Transnistria pentru votul pentru Maia Sandu!”, era mesajul de pe Telegram care însoțea imaginile video.

Deși canalele informaționale apropiate socialiștilor încercau să inducă ideea că alegătorii din stânga Nistrului au fost corupți în favoarea Maiei Sandu, rezultatele publicate la finalul zilei de către CEC arată că Igor Dodon a fost cel care a strâns majoritatea covârșitoare a voturilor din stânga Nistrului, acumulând peste 85%.

Pe aceleași canale de Telegram care au publicat secvența din Transnistria au fost răspândite și mai multe clipuri video care, afirmau autorii, ar fi demonstrat faptul că cetățeni moldoveni stabiliți în străinătate ar fi fost plătiți și transportați în mod organizat la secțiile de votare pentru a o vota pe Maia Sandu. Potrivit autorilor, imaginile ar fi fost surprinse în mai multe orașe europene, printre care Londra (Marea Britanie), Verona (Italia) sau Berlin (Germania).

Toate aceste clipuri, care dădeau de înțeles că ar fi fost filmate pe ascuns, urmează același scenariu: nu sunt arătate fețele celor filmați, dar sunt arătate sume de bani, iar pe fundal se aud vocile unor persoane care spun practic neîntrebate că ar fi votat pentru Maia Sandu.

Într-un singur clip, de la Londra, este filmat deschis un tânăr care afirmă că ar fi fost plătit cu 50 de lire sterline (echivalentul a 1100 de lei), însă fața acestuia nu se vede clar, fiind acoperită de mască. Totodată, mesajul transmis de acesta este unul ambiguu. Deși spune că a venit să voteze „pentru o schimbare”, tot el declară că trebuie „să îl susținem” pe Igor Dodon, iar pe finalul discuției spune că a fost plătit cu 50 de lire pentru a o vota pe Maia Sandu.

– Să fie o schimbare și actualul cine este acum să-l susținem, așa cum este el. Bun, rău, să-l susținem.

– Actualul pe cine aveți dvstră în vedere?

– Ăăăă, Dodon, Dodon.

– Spuneți, vă rog, ați primit careva surse financiare pentru a veni la vot?

– Da, da.

– Cât ați primit?

– 50.

– 50 de ce? În ce țară sunteți acuma? Suntem în Anglia, da? Așa, asta 50 în bani ce se numesc?

– Lire, 50 de lire.

– Asta pentru Sandu, da?

– Da, pentru Maia Sandu.

De pe canale anonime de Telegram – la televiziuni cu acoperire națională

Pe parcursul zilei de duminică, filmulețele video despre „fraudarea votului în diasporă” au fost distribuite reciproc între mai multe canale de Telegram, precum „Bazar Politic”, „Index” sau „Lustrația”. Pe parcursul întregii campanii electorale administratorii acestor canale au lăudat acțiunile lui Igor Dodon și au criticat-o constant pe Maia Sandu. Canalele de Telegram, devenite foarte populare în ultimul an, reprezintă o cale eficientă de a răspândi informații, inclusiv imagini foto și video, fără ca cei care le publică să poată fi identificați.

Ulterior, de pe aceste canale, imaginile video au fost preluate și de site-urile și televiziunile afiliate socialiștilor. NTV Moldova a dat pe post, apoi și pe rețelele de socializare, un material video de șase minute în care se spune că alegătorii din diaspora au fost transportați organizat și au primit bani pentru a o vota pe Maia Sandu.

Vedeți mai jos materialul video pus pe post de NTV Moldova în seara turului doi al alegerilor prezidențiale.

Un material video similar, citând aceleași canale anonime de telegram, a dat pe post și o altă televiziune a socialiștilor: Primul în Moldova.

Apariția unor astfel de imagini video i-a indignat pe cetățenii moldoveni din diasporă. Pe grupurile de pe rețelele de socializare aceștia au scris sute de comentarii în care afirmă că situațiile din clipurile video au fost înscenate și că nimeni din diasporă nu ar fi dispus să stea ore în șir la coadă pentru 50 de euro sau lire, bani pe care aceștia îi pot face în două ore de muncă.

„Poliția nu a admis ca drepturile cetățenilor – dreptul la vot, dreptul la libera deplasare, dreptul la libera exprimare – să fie încălcate”

În urma scrutinului din 15 noiembrie 2020, Maia Sandu a obținut 943 486 de voturi (57,75%), cu 253 de mii mai multe decât Igor Dodon, care a fost votat de 690 139 de persoane (42,25%). La finalul zilei, Marin Maxian, șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției (IGP) a anunțat că pe parcursul procesului de vot oamenii legii au intervenit în 29 de cazuri de agitație electorală, 6 cazuri de blocare de trasee, 122 de cazuri de transportare organizată a alegătorilor, 13 cazuri de bănuială rezonabilă de corupere a alegătorilor și 2 cazuri de împiedicare a exercitării dreptului la vot.

Concomitent, Maxian preciza că de la reprezentanții legali ai concurenților electorali poliția a primit spre examinare 646 de sesizări cu privire la organizarea transportului alegătorilor, efectuarea agitației electorale și folosirea mijloacelor sau bunurilor publice. Totuși, Marin Maxian concluziona că nu au fost înregistrate „careva excesuri”.

Marin Maxian, șeful adjunct al IGP

„Încercări de perturbare a activității comisiilor electorale, precum și zădărnicirea de a periclita scrutinul electoral care au fost admise pe parcursul zilei, poliția le-a instrumentat la cel mai înalt nivel. (Poliția, n.r.) a asigurat intervențiile corespunzătoare și nu a admis ca drepturile cetățenilor – dreptul la vot, dreptul la libera deplasare, dreptul la libera exprimare – să fie încălcate, iar aspectele reglementate de dreptul electoral au fost asigurate la maximum din perspectiva competențelor și responsabilităților care i-a revenit poliției și MAI-ului”, preciza șeful adjunct al IGP.

Dodon: Sunt obligat să apăr votul celor care au votat pentru mine

Alegerile prezidențiale din 15 noiembrie au fost recunoscute de către observatorii internaționali, însă președintele în exercițiu, Igor Dodon, a acuzat, în prima sa declarație publică, „încălcări fără precedent” și a promis că va contesta rezultatele scrutinului.

„Staff-ul nostru electoral a fixat mai multe încălcări, fără precedent, în acest scrutin prezidențial. Este vorba de blocarea dreptului de vot pentru cetățenii R. Moldova care locuiesc în stânga Nistrului, este vorba de transportarea alegătorilor în țările membre ale Uniunii Europene, este vorba de implicarea, prin declarații, a diferitor oficiali occidentali și influențarea rezultatelor votului. Eu pe parcursul acestei nopți și azi dimineață am primit sute și mii de mesaje de la concetățenii noștri, nu doar din R. Moldova, dar de pe întreg teritoriul țării, alegătorii mei, care întreabă cu lacrimi, dar de ce să permitem celor care au fraudat alegerile și să nu contestăm? O felicit preventiv pe dna Maia Sandu cu acest rezultat, dar sunt obligat să apăr votul celor care au votat pentru mine, prin toate căile legale: CEC, judecată, Curtea Constituțională”, a promis Igor Dodon.

Acesta nu a făcut referire la faptul că alegătorilor din regiunea transnistreană li s-a plătit pentru a-l vota, iar în mai multe secții de votare din străinătate unii alegători nu au putut vota, pentru că s-au terminat cele 5 mii de buletine de vot disponibile.

Igor Dodon, președintele R. Moldova, după anunțarea rezultelor scrutinului prezidențial din 15 noiembrie, în urma căruia a pierdut fotoliul de președinte

Nicolae Fomov, reprezentantul cu drept de vot consultativ la CEC al candidatului Igor Dodon, a precizat pentru ZdG că încălcările la care s-a referit președintele în exercițiu sunt examinate inclusiv în diferite organe de drept și organe electorale și că nu există încă o finalitate. Fomov a evitat să spună dacă materialele video cu iz de fals din diasporă sunt printre probele invocate de șeful statului atunci când s-a referit la „transportarea alegătorilor în țările UE”.

Totodată, acesta a evitat să spună dacă socialiștii vor cere invalidarea scrutinului electoral. „Dacă l-ați ascultat atent pe dl președinte, el nu a declarat așa ceva. Dlui a dat declarații suficiente. Eu nu pot să comentez ce ați înțeles sau nu ați înțeles dvs”, a precizat Fomov.

Expert Promo-LEX: „Erau vehiculate sume în jur de 400 de lei”

Asociația Promo-LEX, care monitorizează constant alegerile din R. Moldova, a raportat în turul doi al scrutinului prezidențial 7 cazuri de zvonuri, tentative sau chiar situații de recompense materiale sau bănești oferite alegătorilor în perimetrul de 100 de metri de secția de votare pentru a determina alegerea făcută de alegători și 10 cazuri de agitație electorală, 13 cazuri de transportare organizată a alegătorilor.

Promo-LEX a comparat încălcările înregistrate în ultimele trei scrutine electorale generale: prezidențialele din 2016, parlamentarele din 2019 și alegerile prezidențiale din acest an. Practic la fiecare capitol, în cadrul alegerilor parlamentare din 2019 au fost înregistrate cele mai multe abateri de la normele legale.

Igor Bucătaru, expert Promo-LEX, afirmă că și observatorii asociației au identificat cazuri în care alegătorilor din regiunea transnistreană li s-a plătit pentru exercitarea dreptului la vot.

„Peste 70% din suspiciunile (de corupere a alegătorilor, n.r.) se referă la secțiile de votare din stânga Nistrului. Erau vehiculate sume în jur de 400 de lei. Într-un caz, observatorii noștri au fost martorii situației când pe teritoriul care nu era controlat de autoritățile constituționale se făceau liste. Ni s-a comunicat că listele respective erau din start făcute, or, veneau și demonstrau fișa de însoțire cu ștampila aplicată, dar trebuia deja să te afli în listă și pentru asta primeai o remunerare, or semnai pentru asta și, din câte spunea doamna responsabilă de listă, și ea trebuie să dea darea de seamă pentru persoanele care au primit sau nu”.

„Erau inclusiv mașini de taxi care, pentru o anumită remunerare, ar fi adus organizat alegătorii”

Expertul precizează că transportarea organizată a alegătorilor din stânga Nistrului a fost un alt aspect identificat de către observatorii Promo-LEX. „S-a observat și în acest tur 2 ceea ce numim noi transportarea organizată, ceea ce pentru prima dată a fost încriminată la aceste alegeri prin hotărârea CEC. Numărul de unități a fost mai mare decât în turul 1. Au predominat automobilele de până la cele 8 locuri. Și iarăși, din acele zvonuri, din acele discuții ale observatorilor cu localnicii și acei șoferi au fost separat remunerați. Din ce ne-au raportat observatorii, erau inclusiv mașini de taxi care, pentru o anumită remunerare, ar fi adus organizat alegătorii”, a menționat acesta, precizând că nu cunoaște de unde erau banii pentru că „noi nu suntem organ de anchetă”.

Igor Bucătaru, expert Promo-LEX

Igor Bucătaru a evitat să se expună vis-à-vis de cele câteva clipuri video cu iz de fals distribuite în grupurile de telegram afiliate socialiștilor, în care se vorbea despre transportarea organizată a alegătorilor în diasporă sau despre remunerarea acestora.

„Aceste video-uri le-am văzut. Ele au fost plasate în spațiul public. Apreciere nu putem da, pe simplu motiv că noi venim cu referință doar la ceea ce au constatat observatorii noștri. Noi, peste hotare, în turul 2 am avut 61 de observatori, dar ei au fost observatori statici. Nu am avut echipe mobile. În cazul R. Moldova, noi ne permitem echipe mobile. Am avut o raportare pe parcursul zilei, o sesizare despre transport organizat din diasporă. A fost un singur caz raportat, pe care noi l-am inclus în comunicatele noastre. În celelalte situații nu am avut astfel de raportări”.

Curtea Constituțională este instituția care urmează să decidă, în termen de 10 zile după ce va fi sesizată de către CEC, validarea sau invalidarea scrutinului din 15 noiembrie 2020.