Replica lui Reniță referitor la solicitarea depusă de Bătrâncea la ANI și PG să-i verifice averea: „Cea mai alterată conservă rusească din categoria junilor kominterniști de la PSRM”

Deputatul Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”(PPDA), Iurie Reniță, a venit cu o replică, după ce socialistul Vlad Bătrâncea a cerut Autorității Naționale de Integritate (ANI) și Procuraturii Generale (PG) să-i examineze declarația de avere și interese personale.

„Cea mai alterată conservă rusească din categoria junilor kominterniști de la PSRM, Vladik Bătrâncea (evident că-i după Dodon, șeful lui de partid) este o căzătură iremediabilă sub toate aspectele – de cele morale și politice nici nu mai vorbim. Dintr-o disperare totală că a fost prezentat întregii lumi cum idolul lui de partid recunoaște sincer în fața partenerului politic, electoral și financiar, Vlad Plahotniuc, că “iarăși îmblați cu kulioașili!”, individul Bătrâncea, “с неповторимым русским акцентом” (cu un irepetabil accent rusesc), pune din nou în aplicare cea mai experimentată și verificată armă KGBisto-FSBistă – minciuna și calomnierea, chiar dacă recent a încasat-o la ciocul mic de la Procuratura Generală pentru insinuări similare în adresa mea.



Chiar salut demersurile acestuia ca să fiu verificat de către ANI și Procuratura Generală vis-a-vis de cifrele pe care le-am prezentat în Declarația de Avere și Interese. Doar că de această dată (sunt sigur) Procuratura Generală nu va mai fi atât de generoasă cu Vladik și îi va “arde un șut în … partea posterioară” (au mai pățit-o și alți politicieni de doi bani).Ar fi bine ca această conservă rusească și kuliokarii (pungașii) de la PSRM să se adreseze și la serviciile secrete rusești – FSB, GRU, SVR și foarte multe altele, inclusiv la cele ale Coreei de Nord (cu asistența redutabilului expert nord-coreean, Grigore Novac!) – astfel, ca în spiritul colaborării excelente de altă dată și a celei prezente, să identifice dacă, cumva, am avut descendenți, în arborele meu genealogic, care priveau spre Vest și nu spre Estul tovărășesc.



Nulitatea politică Bătrâncea este mirat cum aș fi eu supraviețuit cu 3 mii de lei pe lună în anul 2018, când mai mult de un an de zile am fost șomer din cauza unor lachei jalnici de-ai lui Plahotniuc (Pavel Filip, Andrei Galbur s.a), care m-au revocat ilegal, împreună cu Dodon, din funcția de Ambasador la NATO, Belgia și Luxemburg. Cu obrazul gros și de tureatcă (ca și a șefului său de partid) pigmeul politic psrm-ist nu-și pune fireasca întrebare: oare cum supraviețuiesc, sub guvernare socialistă, sute de mii de persoane cu dizabilități și cele vârstnice cu pensii de doar 500 până la 1200 lei pe luna? Deprins să trăiască ca și Dodon doar pe picior mare, din kuliok, din plicuri și din mită (valabil și pentru majoritatea absolută a ortacilor psrm-iști din parlament), tânărul kominternist se uită doar la paiul din ochiul altora, dar nu vede bârna din fața lui. Vladik, ești mult prea insipid, pitic, dar și pervers (evident că politic, nicidecum altfel!) ca să mai scriu despre o conservă rusească alterată alde de ține“, susține Reniță.

Reacția integrală o puteți citi mai jos:

Deputatul socialist, Vlad Bătrâncea a cerut ieri, 13 august, ANI-ului și Procuraturii să examineze declarația de avere și interese personale a deputatului PPDA, Iurie Reniță.

Anterior, deputatul socialist, Grigore Novac a depus o solicitare la Autoritatea Națională de Integritate (ANI) și la Procuratura Generală (PG), pentru a verifica declarațiile de avere și interese ale deputatei Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Veronica Roșca. Potrivit lui Novac, deputata nu a indicat în declarația de avere o casă, apartamente, alte imobile și faptul că este proprietara și administratoarea unei companii.

În replica, deputata a declarat că acțiunile parlamentarului socialistului vin după ce anterior Roșca a depus o sesizare la Autoritatea Națională de Integritate (ANI) și Procuratură pe numele deputatului socialist Corneliu Furculiță și pe numele procurorului Igor Popa invocând că cei doi „au admis încălcări grave la declararea averii”.

Tot socialistul Grigore Novac a sesizat Autoritatea Națională de Integritate și Procuratura Generală în privința declarației de avere și interese personale a deputatului PAS, Dumitru Alaiba. Deputatul vizat a venit cu o reacție în care susține că colegii din partid ai lui Grigore Novac sunt cu „pufușor pe botișor”.

Marți, 4 august, deputatul socialist, Vladimir Odnostalco, susține că a depus o sesizare la Autoritatea Națională de Integritate (ANI), Procuratura Generală (PG) și Serviciul Fiscal de Stat (Fisc), pentru a verifica declarațiile de avere și interese ale deputatului Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Mihail Popșoi. Potrivit lui Odnostalco, în documentele depuse de către parlamentarul PAS „sunt mai multe neconcordanțe și lacune”.

În reacție, Popșoi a declarat că „caută nod în papură în declarațiile de avere a deputaților onești”.