Precizările președintelui Parlamentului cu privire la refuzul R. Moldova de a transmite Ucrainei cele 6 avioane militare MiG-29

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, spune că statutul de neutralitate al R. Moldova nu permite Chișinăului să răspundă pozitiv cererii autorităților de la Kiev de a oferi Ucrainei cele 6 avioane militare MiG-29. Declarația șefului Legislativului a fost făcută luni seară, 9 mai, în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la postul de televiziune PRO TV Chișinău.

În cadrul emisiunii, Igor Grosu a accentuat că R. Moldova va ajuta în continuare Ucraina, însă nu-i va putea transmite avioanele militare MiG-29.

„Răspunsul a fost foarte clar, noi suntem un stat neutru. Neutralitatea nu ne permite să răspundem la astfel de solicitări. Eu am explicat și în cadrul vizitei la Kiev, noi suntem dispuși să continuăm să ajutăm refugiații, să oferim posibilitatea pentru că Ucraina acum este deconectată la căile tradiționale de export a bunurilor și a produselor pe mare, să transporte spre hotarul românesc și respectiv spre Constanța și alte noduri logistice. Am explicat că acest lucru nu se poate (…). Procedura ar dura foarte mult. Noi nu am pus problema vânzării. La această solicitare noi nu putem răspunde pozitiv, ținând cont de statutul nostru. Am explicat foarte clar, am prezentat argumentele și, da, au înțeles”, a declarat Igor Grosu.