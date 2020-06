Noi critici de la Bruxelles: „Dodon şi Chicu par decişi să facă orice numai ca R. Moldova să nu stea pe drumul său european”

Raportorul Parlamentului European pentru Republica Moldova, europarlamentarul grupului Renew Europe, Dragoș Tudorache, a adus critici dure politicii promovate de președintele Igor Dodon și premierul Ion Chicu. Acesta este de părere că preşedintele Igor Dodon şi prim-ministrul Ion Chicu „par decişi să facă orice, numai ceea ce trebuie nu. Cel puțin nu ceea ce trebuie pentru ca Republica Moldova să stea pe drumul său european”.

„Îi văd pe amândoi angajați într-un balet declarativ între Bruxelles și Moscova, plin de sublinieri naționaliste și împănat cu săgeți către București. Eu cred că nu există modalitate mai păguboasă de a construi o politică externă decât „statul în două luntre“. Sau crezând că populismele strigate în gura mare mută atenția de la simplul fapt că nu îți respecți cuvântul dat.



Suntem mulți cei care încercăm din răsputeri să susținem interesele Republicii Moldova la Bruxelles în speranța că promisiunile făcute pentru a doua tranșă din acordul macrofinanciar vor fi împlinite de Chișinău. Le-am scris comisarilor europeni pentru a-i ruga să caute o soluție chiar și pentru a treia tranșă. Am avut discuții cu mulți dintre miniștrii moldoveni și cu liderii parlamentari. Toți m-au asigurat că se depun eforturi ca proiectele de legi din conditionalitățile care se regăsesc în acordul marcofinanciar să treacă prin Parlament. Iar la sfârșitul săptămânii, după ce termenele propriilor angajamente au fost depășite, președintele și premierul susțin fără nicio rezervă că nu sunt de acord cu aceste proiecte și nu-și doresc ca ele sa fie adoptate de către Parlament! Și, mai rău decât atât, că vor ignora chiar și voința Parlamentului în care au majoritate! În același timp, asistăm la reluarea discuțiilor cu Moscova pentru un împrumut financiar ale cărui condiții au fost sancționate de către Curtea Constituțională de la Chișinău.



Am mai văzut asemenea politicieni și la noi, la București. Oameni care cred că în campanie electorală poți spune orice, că poveștile livrate propriului electorat „nu se pun”. Nu e chiar așa. Demnitarii din fruntea unui stat au o responsabilitate pentru poporul pe care îl conduc. Populismul amestecat cu naționalismul de operetă în loc de seriozitate și devotament pentru propriii cetățeni înseamnă să îți ignori acea responsabilitate de demnitate publică.



Mă aștept ca vorbele să își recapete valorea lor corectă. Sper să văd în politicienii de la Chișinău coerență și perseverență în demersul lor european. Consider că cea mai mare demnitate la care poate accede un politician nu este funcția pe care o deține temporar, ci capacitatea de a se pune în slujba propriului popor“, a scris europarlamentarul pe pagina sa de Facebook.

Cu câteva săptămâni în urmă eurodeputatul român, Siegfried Mureșan, a criticat actualul Guvern al R. Moldova și susține că R. Moldova este în urmă în ceea ce priveşte implementarea reformelor. „Guvernul Republicii Moldova eșuează în gestionarea crizei COVID-19 fiindcă a eșuat și în implementarea reformelor”, a declarat Mureșan.

Premierul Ion Chicu a avut o reacție scandaloasă pe Facebook, după aceste declarații.

La scurt timp nu au întâraziat să apară reacțiile policienilor, dar și a societății, care au condamnat declarația lui Ion Chicu. Ambasadorul Republicii Moldova la București a fost convocat vineri la sediul Ministerului Afacerilor Externe, iar ministrul de externe român Bogdan Aurescu a avut o discuție telefonică directă cu omologul său de la Chișinău, Oleg Țulea.