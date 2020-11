Igor Dodon spune de ce cei mai mulți moldoveni au votat-o pe Maia Sandu

Igor Dodon, președinte în exercițiu al R. Moldova, susține că 20 la sută dintre alegătorii Maiei Sandu, nu au votat pentru ea, ci au votat pentru o schimbare. „Au obosit și își doresc schimbare” – a menționat Dodon în cadrul emisiunii lui săptămânale.

În context, Igor Dodon mai menționează că „alegerile prezidențiale au arătat că legitimitatea și susținerea din partea cetățenilor o au doi politicieni – pe dreapta Maia Sandu și pe stânga – Igor Dodon”.

„Eu cred că din cei care au votat pentru Maia Sandu, 20 % nu au votat pentru Maia Sandu, au votat pentru schimbări. Au obosit și își doresc schimbări. Ar fi bine să fie o discuție între acești doi lideri între Igor Dodon și Maia Sandu, o discuție cum o să fie mai departe cum o să aibă loc transferul, cum îi ofer locul de președinte. Eu am dat indicații ca să ia legătura cu oficiul doamnei Maia Sandu în legătură cu investiția”, a declarat Dodon.

Dodon mai spune că, în legătură cu rezultatele alegerilor, au fost depuse mai multe contestații.

„Noi avem în Republica Moldova președinte ales, doamna Maia Sandu pe care eu am felicitat-o. Da, sunt mai multe întrebări acum a avut loc votarea din 15 noiembrie și au fost depuse mai multe contestări. Ați văzut cum s-a fraudat în țările UE. Noi avem obiecții, am depus contestările, dar vom merge strict juridic. Noi avem probe că s-au fraudat alegerile, de aceea am depus contestații”, a mai spus Dodon.

La 16 noiembrie, după afișarea rezultatelor, Igor Dodon a felicitat-o „preliminar” pe Maia Sandu.

Tot luni, 16 noiembrie, după ce rezultatele preliminare finale furnizate de către Comisia Electorală Centrală (CEC) care au arătat că Igor Dodon a pierdut alegerile prezidențiale din R. Moldova, cu o diferență considerabilă de voturi, în fața Maiei Sandu, candidatul independent și susținut public de Partidul Socialiștilor, Igor Dodon, a declarat că „a primit semnale în legătură cu mai multe încălcări, fără precedent, comise în cadrul scrutinul prezidențial” și că va depune contestații în acest sens către Comisia Electorală Centrală (CEC), instanțe de judecată și Curtea Constituțională (CC).

Igor Dodon a pierdut alegerile prezidențiale în fața candidatei PAS, Maia Sandu. Rezultatele preliminare finale arată că Maia Sandu a acumulat 57,72% (943.006) dintre voturi, iar Igor Dodon – 42,28% (690 615).