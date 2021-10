Fostul procuror al municipiului Chișinău Ivan Diacov, la protestul socialiștilor: „I-am spus, Sașa, pe tine o să te aresteze”

Fostul procuror al municipiului Chișinău Ivan Diacov a declarat la protestul organizat de socialiști că i-a spus procurorului general Alexandr Stoianoglo că va fi arestat.

„Acum trei luni când situația s-a înrăutățit cu totul eu am fost la Stoianoglo în cabinet. Am avut discuții. I-am spus, Sașa, pe tine o să te aresteze. El mi-a spus: eu am promis poporului, am promis colegilor, s-a creat un colectiv. Eu în urmă nu dau. Eu i-am spus câteva ori, tu vei fi arestat.

Stoianoglo a făcut greșit. Pentru greșeli trebuie de plătit, dar nu se poate de arestat. Se arestează doar pentru crime grave. Stoianoglo trebuia să plece, dar el a vrut principial să slujească până la sfârșit. S-a comis o greșeală morală, o greșeală foarte puternică.

Vreau să mă adresesz către foștii mei colegi, către procurori, foști și actuali. Stimați colegi, v-a ajuns curajul să scrieți o petiție în susținerea statului capturat, în susținerea lui Plahotniuc. Unde e curajul vostru când cel mai bun procuror din ultimii 30 de ani ai R. Moldova este arestat ilegal?”, a spus Ivan Diacov.