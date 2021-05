Ex-deputatul român Cristian Rizea, acuzat că a dobândit cetățenia R. Moldova cu abateri, a depus actele la CEC pentru a candida la funcția de deputat

Fostul deputat român Cristian Rizea, acuzat că a dobândit cetățenia R. Moldova cu abateri, a depus vineri, 14 mai, actele la Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru a se înregistra în calitate de candidat independent la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie curent.

Solicitat de Ziarul de Gardă, fostul deputat român ne-a comunicat că s-a înregistrat în calitate de candidat independent la funcția de deputat la rugămintea veteranilor.

„Sunt în negocieri cu vreo trei formațiuni politice, dar lucrurile tergiversează și am decis să merg ca și candidat independent la rugămintea veteranilor de război ca reprezentant al lor în Parlamentul R. Moldova. Dacă voi ajunge acolo, voi susține proiectele adevăraților eroi ai R. Moldova și toate proiectele pro-europene susținute și inițiate de PAS și promovate de către președinta Maia Sandu. Din 53 de partide, mi-am dat seama că jumătate sunt sub influența lui Igor Dodon și jumătate sub influența a lui Vladimir Plahotniuc. Urmează procesul de colectare a semnăturilor”, a declarat Cristian Rizea.

Ex-deputatul român Cristian Rizea, acuzat că a dobândit cetățenia R. Moldova cu abateri a fost eliberat duminică, 2 mai, din detenție din Penitenciarul nr. 13 din Capitală. Potrivit avocatei fostului parlamentar român, eliberarea lui Rizea a avut loc în contextul în care au expirat cele 180 de zile, timp în care o persoană poate fi reținută în vederea extrădării.

Cristian Rizea, fost deputat în Parlamentul României, dat în urmărire internaţională, a declarat anterior că Igor Dodon împreună cu Vladimir Plahotniuc ar fi primit milioane de euro pentru a-i retrage cetășenia R. Moldova. Fostul oficial român declar anterior că „infractorii pe care el i-a dat în vileag au plătit milioane de euro mafiei politice din R. Moldova pentru a-i retrage în mod abuziv cetăţenia”

„Infractorii pe care îi devoalez au plătit milioane de euro mafiei politice din Moldova condusa de Igor Dodon și Vladimir Plahotniuc pentru a-mi retrage în mod abuziv cetățenia Republicii Moldova”, a reacționat acesta.

La 2 noiembrie 2020, Igor Dodon, i-a retras cetăţenia R. Moldova fostului deputat român, iar la 3 noiembrie 2020 acesta a fost reținut de oamenii legii.

La 31 martie curent, PG a anunțat că ex-deputat român Cristian Rizea, învinuit de procurori de dobândirea cetățeniei R. Moldova cu abateri, a fost prin cu fals în declarații. Tot PG informat atunci că la 30 martie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a trimis spre examinare în judecată dosarul de învinuire a ex-deputatului, care a primit cetățenia R. Moldova prin procedura de recunoaștere a cetățeniei, în anul 2017.

Cristian Rizea se află în căutare internațională pe canalele Interpol cu scop de arest și extrădare din 19.03.2019, în vederea executării pedepsei privative de libertate în România pe un termen de 4 ani și 8 luni pentru infracțiunea de trafic de influență, spălare de bani și influențarea declarațiilor, conform senținței definitive emisă de Înalta Curte de Casație și Justiție a României.

