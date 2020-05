Ajutorul din România urmează să fie prezentat sub podul de la Telecentru. Deputat: „Pentru un astfel de ajutor se mulțumește nu sub pod, ci în Piața Marii Adunări Naționale”

Convoiul format din 20 de camioane cu echipamente sanitare oferite de România R. Moldova pentru sprijinirea în lupta împotriva epidemiei de COVID-19 urmează să ajungă în câteva ore la Chișinău. Ajutorul urmează să fie prezentat pe șoseaua Hâncești, sub podul de la Telecentru. Decizia luată de Guvernul R. Moldova a stârnit reacții din partea mai multor politicieni din opoziție. Aceștia și-au exprimat nemulțumirea față de faptul că cele 20 de camioane cu ajutor umanitar românesc nu au fost lăsate să intre în Piața Marii Adunări Naționale(PMAN), pentru a fi preluate în cadrul unei ceremonii oficiale.

Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, consideră că România nu trebuie tratată așa cum o fac autoritățile în prezent.

„Mulţumim, România, pentru ajutorul tău necondiţionat şi dezinteresat. Mulţumim, România, pentru lecţia de modestie, răbdare şi cumpătare. Ştim că nu te-ai aşteptat la un pod de flori, dar nici n-ai meritat flori sub pod. Dar nu pentru flori ai venit azi aici. Ai venit să salvezi vieţi. Mulţumim, România!”

Liderul Partidului Democrat, Pavel Filip susţine că le-a cerut partenerilor de coaliţie ca ajutorul umanitar acordat de România să fieprimit și prezentat în Piaţa Marii Adunări Naţionale, dar a fost ingnorat.

„România ne trimite 20 de camioane cu medicamente și echipamente de protecție în valoarea de 3,5 milioane de euro. Pentru un astfel de ajutor se mulțumește nu sub pod, ci în Piața Marii Adunări Naționale – unde în 1989, 700 mii de oameni au cerut limba română – limbă oficială. Am comunicat colegilor încă de ieri aceste nemulțumiri. Regret decizia Guvernului și mă desolidarizez de atitudinea autorităților față de suportul venit de la București. Mulțumim, România!”

Decizia Guvernul de a primi convoiul de 20 de camioane cu ajutoare din România sub podul de la șos. Hâncești a fost criticată și de fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco.

„Dacă întâlnirea convoiului cu ajutor umanitar are loc într-adevăr sub Podul de la șos. Hîncesti, o putem considera o plamă obraznică, ba chiar sfidătoare adusă de guvernarea actuală bunului simt și sentimentelor de recunoștință pe care le trăim noi, cetățenii Republicii Moldova, față de gestul Guvernului României și celor care în clipe grele pentru ei s-au împărțit frățește și cu noi. Alegerea acestui loc, sub un Pod, îl putem înțelege ca un răspuns zeflemitor la … Podul de Flori?

Pod ați vrut? Pod să-aveți!

Așa și trăim. Servili, în genunchi. Sub pod. Și sub poduri.