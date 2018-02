(Video) Procuratura Generală îl protejează pe Gaburici, iar ministrul „driblează” discuţiile despre studiile sale

Chiril Gaburici, ministrul Economiei şi Infrastructurii, nu şi-a trecut în CV-ul său de pe pagina ministerului informaţia despre studiile sale la doctorat, pe care le indicase atunci când deţinea funcţia de prim-ministru al R. Moldova. Între timp, Procuratura Generală a evitat să ne ofere acces la dosarul penal în care actualul ministru al Economiei şi Infrastructurii a fost anchetat pentru deţinerea unei diplome false de studii, dar şi ordonanţa prin care dosarul a fost clasat. Nici Chiril Gaburici şi nici instituţia în care acesta activează în prezent nu au fost deschişi în abordarea subiectului.

Chiril Gaburici a depus jurământul de învestire în funcţia de ministru al Economiei şi Infrastructurii (MEI) pe 10 ianuarie 2018. A doua zi, pe 11 ianuarie, ZdG a trimis, pe adresa Procuraturii Generale (PG), o solicitare de informaţie în care ceream acces la dosarul penal deschis pe faptul deţinerii de către fostul premier a unei diplome false de studii. Dosarul a fost deschis în aprilie 2015 şi clasat în iulie, acelaşi an, pe motivul expirării termenului de prescripţie pentru tragere la răspundere penală. ZdG a solicitat acces la materialele acelui dosar penal, dar şi copia ordonanţei de clasare a cauzei penale.

Procuratura refuză să ofere acces la dosar şi copia ordonanţei

Deşi termenul legal pentru oferirea unui răspuns este de 15 zile lucrătoare, o primă reacţie din partea PG la solicitarea de informaţii privind dosarul în care a fost vizat Chiril Gaburici a venit abia peste 16 zile, vineri, 2 februarie 2018. Atunci, un angajat al PG ne-a informat că, în legătură cu acea solicitare, suntem aşteptaţi, la ora 16.00 (2 februarie), „în audienţă” la adjunctul procurorului general, Igor Popa. În audienţă, Popa ne-a anunţat că dosarul la care am cerut acces se află pe masa sa, doar că solicitarea noastră nu va putea fi satisfăcută, pentru că, în dosar, pe lângă Chiril Gaburici, care este persoană publică, figurează şi alte nume, care nu deţin funcţii publice. Popa a precizat că nu putem avea acces la dosar şi pentru că în el se conţin mai multe informaţii cu caracter personal. Acesta ne-a propus să revenim cu altă solicitare, în care să ne concretizăm cerinţele, solicitare la care vom primi un răspuns detaliat şi rapid, inclusiv cu declaraţiile oferite de Chiril Gaburici în cadrul audierii pe marginea dosarului său penal şi constatările procurorilor.

Luni, 5 februarie 2018, am întocmit un nou demers. În document am inclus următoarele întrebări:

Ce au stabilit procurorii în cadrul urmăririi penale deschise pe faptul deţinerii de Chiril Gaburici a unei diplome de studii false?

Ce instituţie a eliberat diploma? Cine a semnat diploma? În ce an a fost ea eliberată?

Dl Gaburici a folosit această diplomă de studii pentru a se înmatricula la universitate?

S-a efectuat o expertiză pentru a stabili autenticitatea diplomei cu care Ch. Gaburici a fost înmatriculat la universitate? (Mai întâi la Academia de Studii Economice, iar mai apoi, la Universitatea Slavonă). Ce a stabilit expertiza?

Ce răspuns au primit procurorii de la instituţia de învăţământ (Liceul „Ştefan cel Mare”) care a eliberat diploma de studii pe numele lui Gaburici? Ce declaraţii a făcut actualul director al instituţiei? Dl Gaburici a fost vreodată elev la acea instituţie? A fost audiat directorul din acea perioadă al instituţiei, care ar fi eliberat diploma de studii lui Chiril Gaburici? Ce a declarat acesta?

Vă rugăm să ne oferiţi declaraţiile integrale oferite de Ch. Gaburici în cadrul audierii pe marginea acestui dosar. Cum a explicat acesta provenienţa diplomei eliberate de Liceul „Ştefan cel Mare”, de unde a făcut rost de ea, cine i-a oferit-o, cum? Dacă a plătit pentru ea, rugăm să indicaţi suma şi locul de unde aceasta a fost procurată.

PG: „acţiuni în ansamblu au întărit suspiciunea în veridicitatea actului în litigiu”

Miercuri, 7 februarie, după mai multe insistenţe, am primit răspunsul solicitat. Doar că documentul semnat de Igor Popa nu conţine vreun răspuns la promisiunile oferite de acesta în ajun şi nici la întrebările noastre, ci mai multe informaţii generale, cunoscute deja opiniei publice. Totuşi, indirect, în răspunsul oferit de PG se spune că diploma de studii a lui Chiril Gaburi este falsă.

„În aprilie 2015, a fost pornită urmărirea penală în cauza indicată, în legătură cu unele publicaţii în mass-media cu referire la fabricarea şi punerea în aplicare a unui document oficial care se prezuma că nu a fost eliberat de autoritatea emitentă. În procesul urmăririi penale au fost audiate mai multe persoane, a fost petrecută expertiza judiciară, acţiuni care în ansamblu au întărit suspiciunea în veridicitatea actului în litigiu. În procesul investigaţiilor, cet. Chiril Gaburici şi avocaţii săi au înaintat o cerere prin care s-a solicitat încetarea urmăririi penale din motivul intervenirii termenului prescripţiei tragerii la răspundere penală pentru astfel de infracţiuni. Fiind întrunite toate condiţiile de fapt şi de drept necesare în acest sens, la 26.06.2015, în temeiul art.275 pct.4), 285 Cod de procedură penală, urmărirea penală în privinţa lui Ch. Gaburici a fost încetată”, se spune în răspunsul PG.

CV-ul (ne)cenzurat al (ex) premierului care a dus la demisia acestuia

Chiril Gaburici şi-a anunţat demisia din funcţia de prim-ministru la 12 iunie 2015, la o zi după ce a fost audiat de procurori în dosarul penal privind studiile sale şi la trei luni şi jumătate de la apariţia în ZdG a articolului „CV-ul necenzurat al premierului”, care a dezvăluit mai multe detalii necunoscute din trecutul acestuia: faptul că a învăţat la Colegiul de Microelectronică şi Tehnică de Calcul din Chişinău (CMTCC), situat pe str. Mihail Sadoveanu, instituţie unde a încercat, dar nu a susţinut Bacalaureatul, astfel că a plecat fără să obţină o diplomă de studii medii, că a fost înmatriculat, iar ulterior exmatriculat de la Academia de Studii Economice sau că a ajuns la Universitatea Slavonă, care pe atunci nu avea acreditare. Informaţia despre faptul că Gaburici a studiat la CMTCC a fost ascunsă de oficial în CV-ul său, postat atunci pe www.gov.md.

Acel articol a provocat şi alte întrebări, la care Gaburici s-a tot eschivat să răspundă, deşi era chestionat la aproape fiecare apariţie publică. Iniţial, Gaburici evita să vorbească despre Bacalaureat, apoi despre diploma cu care a ajuns la facultate, pentru ca, mai apoi, să evite să răspundă dacă acea diplomă este sau nu falsă. Într-un final, singurul răspuns pe care a putut să-l dea opiniei publice a fost… demisia. Gaburici a revenit în Guvern pe 10 ianuarie, fiind propus de Vlad Plahotniuc la funcţia de ministru.

Gaburici a finalizat studiile, dar nu a susţinut, până în prezent, teza de doctorat

Odată cu revenirea lui Gaburici în Guvern, au revenit şi incoerenţele la capitolul studiilor sale. Dacă în 2015, atunci când era premier, acesta menţiona în CV-ul său publicat pe pagina Executivului că face studii de doctorat la Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei (UASM), CV-ul actual, afişat deja pe pagina Ministerului, nu conţine nicio informaţie referitoare la doctoratul său.

Pentru a clarifica aspectul, am apelat instituţia de învăţământ. Imediat ce a auzit întrebarea, Claudia Oltu, şefa Secţiei Cercetare, doctorat şi formare continuă a UASM, a răspuns că noul ministru al Economiei a făcut studii de doctorat, dar „s-a exmatriculat din proprie dorinţă”. „N-a încheiat la noi doctoratul şi nu are nicio diplomă de doctorat. A depus actele, ulterior s-a exmatriculat”, a declarat angajata, precizând că ar trebui să revenim pentru a ne spune perioada exactă a studiilor.

Am expediat o solicitare de informaţii la UASM, în care am cerut să ni se prezinte, inclusiv, copia diplomei prin care Gaburici a fost înmatriculat, dar şi copia cererii de exmatriculare. La scurt timp, am primit un răspuns în care aflam că, de fapt, Chiril Gaburici ar fi făcut studii de doctorat cu frecvenţă redusă, în regim de taxă, la specialitatea Economie şi Management în domeniul de cercetare a Institutului Naţional de Cercetări Economice, între 1 noiembrie 2011 – 1 noiembrie 2015.

În acelaşi răspuns se precizează că Gaburici nu are titlul de doctor, deoarece nu a susţinut până în prezent teza. Contactată, Claudia Oltu a explicat că actualul ministru a susţinut toate examenele şi i-a fost eliberată o adeverinţă prin care se confirmă perioada studiilor, forma de studii, susţinerea examenelor de doctorat şi specialitatea, deoarece potrivit Regulamentului din 2008 privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului, acesta are dreptul să susţină teza timp de 10 ani după finalizarea studiilor. Şefa Secţiei Cercetare, doctorat şi formare continuă a UASM spune că, odată cu modificarea în 2014 a respectivului Regulament, a fost anulată acea prevedere, iar finalizarea studiilor se consideră doar după susţinerea tezei.

Gaburici fuge de jurnalişti: „Mă grăbesc”

Teza de doctorat pe care Gaburici urmează să o susţină este intitulată „Perfecţionarea managementului inovaţional în sfera tehnologiilor informaţionale (în baza datelor operatorilor de telefonie mobilă din R.Moldova)”. Conducător al tezei este Alexandru Stratan, directorul Institutului Naţional de Cercetări Economice şi directorul Şcolii Doctorale din cadrul UASM.

Am încercat să aflăm de la proaspătul ministru motivul pentru care nu şi-a susţinut teza de doctorat, dar şi explicaţii la subiectul diplomei în baza căreia a fost admis la studii superioare, deoarece nici în timpul mandatului de premier, nici după demisia din fruntea Guvernului nu a oferit vreun răspuns. Am solicitat, prin intermediul serviciului de presă al Ministerului Economiei şi Infrastructurii, un comentariu al lui Chiril Gaburici în acest sens, sub orice formă, răspunsuri în scris, interviu sau discuţie telefonică.

O listă de nouă întrebări am expediat la 16 ianuarie, iar după două săptămâni de insistenţă, Veronica Tocarciuc, consultantă în Serviciul informare şi comunicare cu mass-media al MEI, a răspuns cu o singură propoziţie: „La întrebările legate de studii, dl ministru a răspuns de-a lungul timpului”. Deşi am replicat faptul că ministrul nu a vorbit niciodată despre teza sa de doctorat şi nu a oferit vreodată o explicaţie despre cum a obţinut diploma de BAC, mesajul a rămas fără răspuns.

Nu am primit un răspuns nici în şedinţa Guvernului din 7 februarie. Abordat, înainte de începerea şedinţei, Chiril Gaburici a invocat că nu are timp, iar după, a fugit, la propriu, pe scările instituţiei cu aceeaşi explicaţie: „mă grăbesc”.