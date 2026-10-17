Documentarul „În «drujba» Moscovei”, prezentat în premieră în limba engleză la Chișinău. Reprezentanți ai ambasadelor occidentale și ai unor instituții străine acreditate la Chișinău, printre spectatori

Documentarul „În «drujba» Moscovei. 35 de ani de influență rusă în R. Moldova”, lansat de Ziarul de Gardă, a fost prezentat vineri, 16 octombrie, în premieră cu subtitrări în limba engleză, la Centrul de informare al Uniunii Europene la Chișinău – Europe Café. După proiecție, participanții și-au împărtășit impresiile și au discutat despre temele abordate în film.

La proiecție au participat reprezentanți ai ambasadelor occidentale acreditate la Chișinău, inclusiv ale Danemarcei, Estoniei, Cehiei, Spaniei, Suediei, Ucrainei, Marii Britanii, SUA, ai Delegației UE în Republica Moldova dar și ai instituțiilor străine acreditate la Chișinău, cum ar fi AID, EUPM, UN Women.

Sursa: ZdG

După proiecție, spectatorii au participat la o discuție cu autoarea documentarului, Alina Radu, moderată de Daniel Vodă. Întrebările adresate au vizat aspecte din istoria de 35 de ani a Republicii Moldova, dar și modul în care au fost aleși protagoniștii filmului, locațiile și istoriile relatate și detaliile care au rămas în spatele ecranului.

Sursa: ZdG

Soren Jensen, ambasadorul Danemarcei la Chișinău, a remarcat că acest documentar este de ajutor comunității internaționale să înțeleagă mai bine actualitatea cu toate dificultățile geopolitice, menționând că a urmărit recent și spectacolul „Uncovered” de la Teatrul Eminescu, dedicat jurnaliștilor de investigație, iar anterior a urmărit și serialul „Plaha”, despre fenomenul corupției și al oligarhiei moldovenești.

Siiri Konigsberg, Ambasadoarea Estoniei în Republica Moldova, a menționat că mai multe scene din documentar i-au trezit amintiri despre țara sa și lupta poporului său pentru libertate, deoarece și estonienii au trecut prin perioada sovietică, prin deportări, apoi – prin numeroase influențe nefaste din partea Rusiei.

Sursa: ZdG

Reprezentantul Ambasadei Ucrainei, Mykola Turyk, a remarcat că a recunoscut în film metodele „prieteniei rusești”, de care s-a făcut uz ani în șir și în țara sa, de aceea riscurile și dificultățile trebuie discutate în permanență.

Ambasadorul Spaniei la Chișinău, Francisco Aguilera Aranda, a întrebat dacă filmul în acest format este capabil să unească toate segmentele societății.

Alina Radu, autoarea documentarului, a explicat că filmul reprezintă o încercare de a înșirui modul în care Rusia a încercat să influențeze democrația în R. Moldova de-a lungul celor 35 de ani: printr-un război pe Nistru, prin ocuparea abuzivă a 11% din teritoriul statului suveran Republica Moldova, prin menținerea ilegală a armatei rusești timp de peste 3 decenii, prin coruperea politicienilor, prin laundromat, prin negarea deportărilor și a crimelor comuniste, prin război informațional, controlul asupra bisericilor și multe alte ingerințe brutale. Această listă de dovezi de comportament neprietenesc al Rusiei față de Moldova poate constitui un bun început pentru un dialog care să aducă toate grupurile din societate la masa unui dialog privind apărarea, securitatea ți rezistența în fața acestor atacuri.

Daniel Vodă, expert în politică externă, a menționat câteva argumente care confirmă interesul societății față de acest documentar: sala plină la lansarea documentarului la Cinematograful „Odeon” și mulțimea de mărturii și întrebări și comentarii adresate în ziua lansării, dar și succesul filmului pe canalul de Youtube al ZdG, unde a acumulat peste 140 de mii de vizualizări, adunând și peste 470 de comentarii din partea comunității.

Filmul documentar „În «drujba» Moscovei” a fost difuzat pentru prima dată pe 26 august 2026 la cinematograful Odeon. Ulterior documentarul a fost plasat pe canalul de Youtube al ZdG, fiind realizat de echipa ZdG cu susținerea Expertise France.