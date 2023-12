Declarație ZdG De ce am decis să semnăm contractul cu Poșta Moldovei și ce vom face în continuare?

Miercuri, 6 decembrie 2023, la o săptămână după ce Poșta Moldovei a trimis redacției un contract cu noile prețuri pentru distribuția de ziare, care sunt majorate cu 341%, considerăm epuizate toate posibilitățile de consultări și dialog cu autoritățile.

După nenumărate calcule, dezbateri, analize de cifre și evaluări, Poșta Moldovei își păstrează poziția privind majorările, iar autoritățile rămân la declarațiile verbale privind compensarea cheltuielilor cauzate de majorare prin intermediul Asociației Presei Independente.

Ziarul de Gardă are două variante de acțiune în această situație: să renunțe la ediția tipărită care devine nesustenabilă și imposibil de întreținut în noile condiții impuse de Poșta Moldovei sau să insiste pe opțiunea perfectării abonamentelor la preț social pentru persoanele vulnerabile (88% dintre abonații noștri fiind pensionari, persoane cu dizabilități, țărani cu venituri mici). Ambele variante par să fie sinucigașe, dar am decis să alegem modelul doi – servirea celor mai vulnerabili cu informații despre corupție și drepturile omului atât cât va fi posibil. Orice număr nou al ZdG e un plus de informare pentru oamenii din sate.

Miercuri, 6 decembrie, ZdG a decis să semneze contractul cu Poșta Moldovei, insistând ca abonamentul pentru persoanele vulnerabile să coste 5,8 lei per exemplar, chiar dacă din acest abonament toți banii urmează să ajungă la poștă. Nu vom reuși să facem tradiționalele reduceri de Ziua Abonatului, căci nu avem din ce reduce, dar încurajăm Poșta Moldovei să ofere oamenilor reduceri în această zi.

Precizăm pe această cale că pe lângă costurile distribuției, apariția unui ziar presupune și alte cheltuieli (hârtie, tipar, sortare și împachetare, munca jurnaliștilor, chiria oficiului, acces la baze de date etc.), pentru care redacția va trebui să găsească fonduri.

Am decis că vom semna acest contract, pentru că au rămas doar două săptămâni pentru abonare, iar orice zi de incertitudine în plus ar duce la eșuarea campaniei și la inutilitatea oricăror discuții ulterioare. Fără semnarea unui contract cu Poșta Moldovei, campania de abonare la ZdG pentru anul 2024 NU putea începe.

Ce va urma? Au rămas doar 12 zile de abonare. În fiecare an, campania de abonare pentru anul următor dura 2 luni de zile. Acum ne-au rămas doar 12 zile, după care vom afla: dacă s-au abonat ori nu oamenii, câți oameni au ales abonamentele pentru vulnerabili și câți au ales abonamentele pentru instituții și persoane fizice. Dacă la finele campaniei de abonare nu vom avea informații certe cu privire la acoperirea cheltuielilor, vom fi nevoiți să închidem varianta tipărită a ZdG, iar banii pentru abonamente vor fi returnați.

Acum, vrem să credem că de ZdG nu are nevoie Poșta Moldovei sau redacția ZdG, dar au nevoie cetățenii R. Moldova, așa cum a fost în ultimii 19 ani în care numărul abonaților a crescut, publicația ajungând să fie cel mai abonat ziar din acest stat și singurul ziar de investigații din spațiul românesc.

Oricine citește această declarație este rugat să dedice un pic de atenție acestei probleme, să vină cu idei, propuneri și să contribuie prin mijloacele disponibile:

abonați ZdG

dăruiți abonamente la ZdG

comunicați altora despre această situație și încurajați oamenii să devină parte a acestei comunități.

Democrația nu s-a dat nimănui pe gratis. ZdG s-a născut din lupta împotriva corupției comuniste în anul 2004 și a cucerit zeci de mii de oameni care s-au alăturat în lupta noastră pentru combaterea corupției, pentru libertatea presei și pentru accesul la informație. Continuăm lupta – acum, prin campania de abonare și informare a celor vulnerabili.

Redacția ZdG va reveni cu informații privind desfășurarea acestei crize fără precedent din istoria presei tipărite.

Pentru perfectarea abonamentelor, puteți accesa Abonare.md.

