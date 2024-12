Editorial Primarul mitocan

În noaptea de duminică spre luni, 9 decembrie, primarul a dormit rău. Greu de spus din ce motive, însă doar un om care doarme prost poate fi atât de agresiv și de rău intenționat chiar de dimineață, aruncând, fără context, scârnăvii în adresa unor persoane care nu aveau nimic în comun cu cele ce ar fi trebuit discutate luni dimineață la ședința operativă a Primăriei Chișinău.

Am vizionat de câteva ori secvența în care „edilul” arunca zoaie în adresa unor jurnaliști și nu am înțeles de ce face acest lucru. De ce din gura edilului unei capitale europene, din gura liderului unui partid tânăr, care își propune să devină o mișcare națională de alternativă, au ieșit vorbe pe care nici cei mai degradați membri ai societății nu-și permit deseori să le rostească? Am ales pentru titlu acest cuvânt, mitocan (potrivit DEX – bădăran, grosolan, mahalagiu, vulgar), deoarece sună mult mai bine decât toate cuvintele pe care primarul le-a rostit împotriva unor jurnaliști luni dimineață, după o noapte în care a dormit prost.

Greu de spus din ce cauză primarul, în loc să-și concentreze eforturile asupra soluționării problemelor locuitorilor capitalei, a preferat să arunce cu murdărie în persoane care nu au deloc activități conexe cu primăria, persoane care își fac munca în alte domenii, majoritatea nefiind plătiți din bani publici. Ce ar fi putut întreprinde primarul în locul episodului în care a denigrat jurnaliști și ong-iști?

La această oră, pe site-ul primăriei, www.chisinau.md, la rubrica „sesizări”, sunt înregistrate peste 16 125 de plângeri din cele mai diferite domenii. Cetățenii se plâng că de ani de zile, construcțiile neautorizate, în spatele cărora e multă mită și corupție, le creează mari probleme. Alții invocă faptul că gunoiștile spontane din diferite zone ale capitalei prezintă risc de răspândire a unor boli periculoase, cum ar fi rabia. Cineva de pe strada Pandurilor 42 scrie că „fântâna de deservire a rețelei de gaze se prăbușește. După instalare, pavajul nu a fost restabilit conform cerințelor.” Pe strada Sfatul Țării 67, lucrările de demolare a unei clădiri au cauzat daune grave conductei de gaze naturale, fiind creat un risc iminent de explozie.

Petiționarii spun că „deși există o decizie a instanței de judecată care obligă sistarea acestor lucrări, compania de construcții continuă activitatea, ignorând hotărârea”. Sesizarea e din ziua de 4 decembrie, dar problema nu a fost soluționată până astăzi. La 9 septembrie am depus sesizare cu privire la o persoană fără loc de trai care „locuiește” pe treptele Oficiului Poștal (str. Alba-Iulia 202), împreună cu 6 câini vagabonzi, care crează probleme locatarilor din apropiere. Era al doilea mesaj pe care l-am lăsat la rubrica „sesizări”. Și până astăzi acest om fără loc de trai, care e și foarte bolnav, doarme pe aceleași trepte, încălzindu-se de la maidanezii care îl apără. Cum ziceam, sunt peste 16 mii de sesizări înregistrate pe www.chisinau.md, în realitate existând și mai multe probleme. Mult mai multe, pentru că nu toți cetățenii au abilități de a lăsa sesizări on-line. Nu cumva din cauza jurnaliștilor primăria nu soluționează numeroasele probleme ale cetățenilor? Nu cumva pe parcursul mandatului actualului primar așa și nu s-a încheiat reparația unui pod cu o lungime de 300 de metri? Nu cumva din cauza jurnaliștilor orașul este îngropat în ambuteiaje, iar transportul public a devenit o soluție numai bună de blestemat de dimineață până seara târziu?

Întâmplător sau nu, peste o zi de la revolta rușinoasă a primarului, partidul său, MAN, a susținut o conferință de presă pentru a aborda problemele din domeniul educației. Pe când un eveniment public în cadrul căruia ar fi abordat gradul de educație al edilului capitalei?

Ce succese o fi repurtat primarul în urma acelei scursuri verbale publice pe care și-a permis-o luni în cadrul ședinței operative a Primăriei Chișinău? Mai degrabă, și-a făcut rău chiar cu mâna (gura) sa. Astăzi, până și cei mai apropiați de el membri ai MAN spun că sunt oripilați de acel limbaj al primarului. Prin raioane însă, se discută tot mai insistent despre inițierea unei mișcări populare care ar cere organizarea alegerilor anticipate a primarului de Chișinău concomitent cu alegerile parlamentare din 2025.