VIDEO De 13 ani în așteptarea salariilor

Mai mulți foști angajați ai Societății pe Acțiuni „Vinăria Ialoveni” s-au adresat redacției ZdG după ajutor. Oamenii nu-și pot primi salariile pentru anii 2009-2010, cauza fiind intrarea în insolvență a întreprinderii vinicole. Oamenii susțin că, de fapt, compania ar avea bani după ce și-a vândut câteva active, însă ei nu sunt utilizați pentru plata salariilor restante. Oamenii au apelat la mai multe instituții de stat, însă fără a obține rezultatele dorite. Reprezentanții SA „Vinăria Ialoveni” susțin că banii nu pot fi restituiți, fără a avea o încheiere a instanței de judecată și că datoriile față de creditori au prioritate față de datoriile pentru foștii salariați.

Datorii salariale de 1,5 milioane de lei

În 2010, prin hotărârea Curții de Apel (CA) Economice, a fost intentat procesul de insolvabilitate al întreprinderii „Vinăria Ialoveni”, fapt ce presupunea înghețarea tuturor creanțelor, inclusiv a salariilor pentru perioada 2009-2010. În 2013 a fost elaborat un plan de restructurare, după ce întreprinderea a intrat în insolvență. Planul de restructurare a fost prevăzut pentru perioada 2013-2016, fiind aprobat la adunarea creditorilor, care ulterior urma să fie confirmat în instanța de judecată. Până în prezent, planul nu a căpătat însă putere juridică.

Efimia Șercanean, fostă economistă în cadrul întreprinderii, susține că, „Vinăria Ialoveni” până astăzi nu a achitat salariile pentru perioada 2009-2010 la 125 de foști angajați. Valoarea totală a datoriei ajunge la 1,56 milioane de lei. Noi, ca salariați, ne dorim una, să ni se restituie banii neachitați. Fiindcă nu se mai poate ca 13 ani să stăm și să așteptăm. Undeva 25 % din salariați au decedat, suntem toți în etate deja. Eu am ieșit și cu o scrisoare la Procuratura Generală, referitor la realizarea activelor întreprinderii. La care, Procuratura Generală a trimis scrisoarea la Procuratura din Ialoveni, lupta cu corupția. Aceia au chemat pe rând angajații întreprinderii pentru a le lua un interviu. S-au apucat de cap, au spus că o să cerceteze cazul. Ca să treacă două luni de zile și să primesc răspuns, că domnul Odagiu e curat ca lacrima, nu poartă nici o vină și dosar penal nu poate fi deschis”, declară femeia.

Ștefan Odagiu este președintele Comitetului creditorilor la „Vinăria Ialoveni” SA, în trecut ocupând funcțiile de ministru al Economiei și viceprim-ministru în guvernul Tarlev, perioada 2001-2002. Foștii angajați susțin că Ștefan Odagiu ar fi conducătorul „din umbră” a Vinăriei Ialoveni.

„Suntem pensionari și dorim ca să fie restituiți banii munciți de noi”

Efimia Șercanean susține că planul de restructurare nu a fost îndeplinit, iar întreprinderea nu obține profit de câțiva ani. „Volumul vânzărilor nu depășea trei milioane de lei. Pe când cheltuielile, au fost mai sus de șapte milioane, ajungeau și la 10 milioane. De ce fel de restructurare poate fi vorba? Asta nu-i restructurare, asta demult trebuia să fie lichidată întreprinderea. Niciodată nu am fost ascultată și auzită. Domnul Odagiu, care este principalul acționar și principalul creditor, el dirijează întreprinderea. El nu pune nici o semnătură, dar el dirijează prin intermediul administratorului, pe care și l-a pus la dorința sa”, menționează femeia.

Efimia Șercanean, fosta economistă a SA „Vinăria Ialoveni”

Fosta economistă a întreprinderii susține că și-a îndeplinit munca corect, pierderile fiind cauzate de noua administrație a vinăriei. „Eu am primit Gloria Muncii (ordinul, n.r.) pentru cei 45 de ani de când sunt economist, începând de la simplu economist, până la economist șef. Eu în 3 ani am făcut toate pierderile întreprinderii? După ce am transmis mai multe scrisori autorităților, în legătură cu ceea ce se întâmpla la întreprindere, am început să fiu persecutată și înjosită. În 2023 vor fi 10 ani de restructurare a întreprinderii, unde în legea insolvenței este scris ca perioada de restructurare poate fi de 10 ani? Din 2013, au vândut practic tot. Aici este nevoie de audit și am rugat să fie inițiat unul, pentru a fi un control. Eu, fiind economist principal, nu aveam acces la bilanțul contabil. Oare pur și simplu, Ștefan Odagiu s-a înconjurat cu 3 avocați? La câți angajați li s-a calculat pensia, reieșind din ceea ce a reținut întreprinderea de la oameni și nu a dat la stat? Oamenii au acum o pensie mai mică, decât o merită”, zice ea.

Ioana Ghimp, fosta angajată a întreprinderii „Vinuri Ialoveni” menționează că, în contextul crizei energetice actuale, banii care i se cuvin i-ar fi de mare folos. „Noi am lucrat familial, cu soțul, mai mult de 38 de ani, la întreprinderea dată. Vinăria ne este și nouă datoare cu bani. Luând în vedere situația care este astăzi în țară, nu se știe ce va fi în viitor, trebuie să ne pregătim să achităm gazul și să cumpărăm lemne. Suntem pensionari și dorim ca să fie restituiți banii munciți de noi și care au fost ulterior înghețati”, declară fosta angajată.

„Datoria urmează a fi achitată doar în baza unei încheieri a instanței de judecată”

„Vinăria Ialoveni” într-un răspuns oferit ZdG, susține că întreprinderea nu are restanțe curente față de angajații săi. Conform tabelului creanțelor, în favoarea foștilor salariați este validată datoria în mărime de 1,56 milioane de lei, iar aceasta urmează a fi achitată, doar în baza unei încheieri a instanței de judecată, conform unui tabel de repartizare. Reprezentanții întreprinderii susțin că, Efimia Șercanean, fostă angajată, în funcția de economist principal, a fost delegată să găsească soluții, pentru a scoate întreprinderea din impasul la care ar fi avut tangențe directe.

În același răspuns, primit în scris, se menționează că Ștefan Odagiu deține funcția de președinte al Comitetului creditorilor, fără a fi remunerat pentru activitatea sa, menționându-se că principalul acționar al întreprinderii este statul, cu 60% din totalul acțiunilor. „Vinăria Ialoveni” susține că informațiile despre pierderile actuale ale întreprinderii sunt false. Totuși, pentru perioada anilor 2006-2014, pierderea netă a fost de 14,4 milioane de lei, atunci când în funcția de economistă a fost Efimia Șercanean, susțin reprezentanții Societății pe Acțiuni.

Aceștia au menționat că „banii din vânzarea garajului aflat în orașul Ialoveni, neutilizat în procesul de producere, au fost îndreptați spre achitarea datoriilor acumulate de către administratorii puși ilegal în funcție prin încheierile judecătorului Aureliu Colenco. Astfel, 4,1 milioane de lei au fost transferați la Bugetul Public Național, 1,56 milioane de lei au fost rezervați pentru achitarea creanțelor salariale conform deciziei creditorilor, iar circa 584 mii lei au fost investiți în producere (distilate de vin). Această înstrăinare a activelor a fost examinată de către CNA, iar încălcări nu au fost constatate”, susțin reprezentanții vinăriei.

