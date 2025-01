Zoran Milanovic, un critic al occidentului, reales drept președinte al Croației

Președintele croat Zoran Milanovic a câștigat un al doilea mandat, potrivit rezultatelor preliminare de după procesarea a 98,65% din procesele verbale. Milanovic, din partea Partidului Social Democrat, aflat în opoziție, a acumulat 74,58% din voturi, conform numărătorii comisiei electorale de stat, scrie Reuters.

Dragan Primorac, candidatul Uniunii Democrate Croate (HDZ), aflată la putere, a obținut 25,42%.

Potrivit rezultatelor preliminare, 44,15% dintre alegători au participat la vot în Croația, stat membru al NATO și al Uniunii Europene.

În timpul mandatului său, Milanovic, un fost prim-ministru populist, s-a confruntat cu prim-ministrul Andrej Plenkovic cu privire la politicile externe și publice, cei doi adresându-și frecvent insulte.

Zoran Milanović este un critic al sprijinului militar occidental acordat Ucrainei în războiul său împotriva Rusiei, notează Radio Europa Liberă România.

La votul de duminică, Milanović a criticat din nou UE ca fiind „în multe privinţe nedemocratică” şi condusă de oficiali nealeşi. Poziţia UE conform căreia „dacă nu gândeşti la fel ca mine, atunci eşti duşmanul” echivalează cu „violenţa mentală”, a declarat Milanović.

„Aceasta nu este Europa modernă în care vreau să trăiesc şi să lucrez. Voi lucra pentru a o schimba, atât cât pot în calitate de preşedinte al unei naţiuni mici”, a spus el.

În Croația, șeful statului are puține puteri. El nu are drept de veto asupra legilor, dar are un cuvânt de spus în materie de politică externă, apărare și securitate, fiind șeful forțelor armate și reprezentantul Croației și ai locuitorilor acesteia pe scena internațională.