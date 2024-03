Ziua internațională zero deșeuri: despre reutilizarea și valorificarea corectă a resurselor

Pe 30 martie, anual, este aniversată ziua internaţională zero deşeuri, sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), care are drept scop creșterea gradului de conștientizare asupra problemei producţiei nesustenabile la nivel mondial. Vă prezentăm câteva informații la acest subiect pe care, cel mai probabil, nu le știați.

Potrivit datelor ONU, în fiecare an, gospodăriile, întreprinderile mici și furnizorii de servicii publice generează între 2,1 și 2,3 miliarde de tone de deșeuri municipale solide: de la ambalaje și produse electronice până la materiale plastice și alimente. Cu toate acestea, serviciile de gestionare a deșeurilor la nivel mondial nu sunt echipate corespunzător pentru a face față acestei situații, 2,7 miliarde de persoane neavând acces la colectarea deșeurilor solide și doar 61-62% din deșeurile municipale solide fiind gestionate în instalații controlate.

Îmbunătățirea colectării, a reciclării și a altor forme de gestionare rațională a deșeurilor rămâne, deci, o prioritate urgentă. Pentru a rezolva însă criza deșeurilor, omenirea trebuie să trateze deșeurile ca pe o resursă. Deci, pe lângă reducerea generării de deșeuri, este necesară respectarea abordării bazate pe „ciclul de viață”, ceea ce însemnă că resursele ar trebui să fie reutilizate sau valorificate cât mai mult posibil, iar produsele ar trebui să fie proiectate astfel încât să fie durabile, să necesite mai puține materiale și să aibă un impact redus.

Consumatorii își pot schimba obiceiurile de consum și pot refolosi și repara produsele pe cât posibil înainte de a le elimina în mod corespunzător. Guvernele, comunitățile, industriile și alte părți interesate trebuie să îmbunătățească finanțarea și elaborarea de politici, mai ales în condițiile în care criza deșeurilor are un impact disproporționat asupra persoanelor marginalizate, a săracilor din mediul urban, a femeilor și a tinerilor.

Astfel de soluții pot minimiza poluarea aerului, a solului și a apei și pot reduce extracția de resurse naturale prețioase și limitate.

Istoric

La 14 decembrie 2022, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat, în cadrul celei de-a șaptezeci și șaptea sesiuni, o rezoluție prin care a proclamat ziua de 30 martie drept Ziua internațională a deșeurilor zero. Turcia a fost cea care a propus rezoluția, iar alte 105 țări s-au alăturat pentru a o sponsoriza.

În timpul Zilei internaționale a deșeurilor zero, statele membre, organizațiile din sistemul Organizației Națiunilor Unite, societatea civilă, sectorul privat, mediul academic, tinerii și alte părți interesate sunt invitate să se implice în activități menite să sensibilizeze cu privire la inițiativele naționale, subnaționale, regionale și locale privind deșeurile zero și la contribuția acestora la realizarea dezvoltării durabile.