Ziua Alfabetizării: Acolo găsim soluții de viață și descoperim noi orizonturi

Septembrie este luna cunoștințelor, începe anul de studii, elevii, studenții și profesorii revin în biblioteci. În ultimele zile din august și primele zile din septembrie la Chișinău are loc tradiționalul Târg de Carte Bookfest, iar la 8 septembrie este marcată Ziua Internațională a Alfabetizării. În acest context am adresat unor vizitatori ai Târgului de Carte câteva întrebări: Cum putem să motivăm oamenii să citească mai multe cărți? Cum le-au schimbat cărțile viața? Ce cărți sunt relevante în anul 2024?



Alina Ionașcu:

Eu am îndrăgit lectura din școală, citind opere, scriitori români. După aceea deja se formează și gustul personal. E necesară și o mediatizare mai mai bună a tuturor cărților și autorilor.

Din ceea ce am lecturat eu mi-a plăcut foarte mult “Fahrenheit 451”. Din cărți motivaționale, “Atomic Habits” mi-a plăcut mult, dar este vorba despre propria mea părere și de alegeri din generația mea. Foarte mult îmi place Mihail Drumeș – “Scrisoare de Dragoste”, “Cazul Magheru”. Și deja și piesele de teatru alăturate.

Svetlana Cotelea:

Îmi pare rău că nu îmi ajunge timp suficient ca să-mi satisfac pofta de lectură, așa cum mi-aș dori. Cred că faptul că avem cărți acasă și încercăm să citim cât mai mult și cu copii și să găsim răspunsuri la întrebările care ne frământă în cărți, contează foarte mult și motivează. Fie ne regăsim în experiențele noastre pe care le-am trăit, fie ne îmbogățesc impresiile, emoțiile, dar avem și un refugiu pentru activitatea noastră zilnică.Avem nevoie și de acele momente în care ne retragem din din toate lucrurile care nu ne fac să ne simțim bine și încercăm să ne simțim bine prin lectură.

Nu sunt sigură că reușesc să urmăresc noile apariții, dar cartea care mi-a rămas în minte și pe care cu siguranță am să o recitesc este a autorului autohton al lui Oleg Serebrian. Am redescoperit un autor autohton în acest an.

Iar puștiul meu de 4 ani și-a dorit foarte mult să ajungă la Bookfest ca să-și cumpere dicționare explicative. El citește și fiecare cuvânt pe care nu îl înțelege vine și întreabă, dar ce însemna asta? Hai să vedem în Dicționarul explicativ!

Svetlana Cotelea

Beatrice Mândrescu:

Fiecare persoană ar trebui să citească diferite tipuri de cărți, eu cred că oamenii ar trebui să încerce anume tipul ăsta de lectură, un thriller, o carte din dragoste, o carte din fantezie. Așa găsești ceva ce-ți place. Și o să descoperi mai târziu că lectura vine de la sine, nu prin obligație.

Prin cărți, am descoperit noi lumi. Poate nu reușești să călătorești fizic, dar citind, găsești atât de multe universuri și atât de multe personaje, îți dai seama în anumite secvențe cum ar putea să se comporte anumiți oameni, cum ai putea tu să te comporți în societate. Eu personal consider că lectura mi-a deschis noi orizonturi.

Beatrice Mândrescu

Bianca-Ionela Bucur:

Cred că mama mi-a insuflat dorința de a citi. Și așa am mers cu prima carte, a doua, a treia, până au fost 200. Probabil prima carte pe care am citit-o a fost “Fata cu Vise Alb-Negru” de Andreea Russo. După asta au fost multe.

Probabil putem motiva oamenii să citească mai mult prin realizarea cluburilor de carte, a evenimentelor cum este Bookfest. Prin aducerea cărților la oameni și oamenii să vină singuri la cărți. Trebuie ceva foarte interesant și care să capteze capteze atenția, mai ales a tinerilor.

La moment am citit foarte multă ficțiune sau romance. Nu citesc SF, dar anul acesta a început să-mi placă foarte mult Paulo Coelho. Cartea anului 2024? “Alchimistul” de Coelho.

Bianca-Ionela Bucur

Mădălina Potînga:

Chiar zilele acestea mă gândeam la asta. Consider că în școli ar trebui să se ofere mai multe posibilități ca elevii să citească din plăcere, pentru că e complicat să citești și altceva, atunci când tu știi că te așteaptă o listă de 30 de cărți pe care trebuie citite obligatoriu în cadrul programului. Chiar dacă consider că materia școlară este destul de bună. Operele lui Rebreanu și toți autorii români sunt foarte buni, și consider că sunt importante pentru însuși istoria.

Citind, obținem un vocabular mai bogat și un pic de ajutor în situații diferite din viață, mai ales dacă citești cărți de istorie, poți să afli foarte multe sau anumite detalii sau nuanțe pe care la școală nu le înveți. Încerc să citesc de toate, dar cel mai mult cred că îmi plac cărțile de aventură sau de mister.

Mădălina Potînga

Eduard Potînga:

Prin a cultiva lectura copiilor, să nu le dăm gadgeturi, dar să le dăm cărți. Generația noastră, a anilor 80, a citit cărți. Dar acum sunt unii copii care sunt captivați de lectură, dar marea majoritate nu sunt pasionați de lectură.

Toate cărțile sunt bune, dar noi trebuie să facem o selecție. Depinde de interesele noastre cotidiene că nu poți să citești tot. Ceea ce te atrage, ceea ce îți prezintă interes. Eu pot să zic una – o carte preferată rămâne “Poveștile” lui Ion Creangă. Poveștile sunt educative.

Eduard Potînga

Andrea Vremiș, stagiară ZdG