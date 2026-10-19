SUA au amenințat Europa cu măsuri de răspuns „distructive” în cazul în care UE va restricționa accesul SpaceX pe piața europeană

Ambasadorul SUA la UE, Andrew Pazder, a declarat pentru Financial Times că firmele europene se vor confrunta cu măsuri de răspuns „devastatoare” din partea Washingtonului, în cazul în care Bruxelles-ul își va pune în aplicare planurile de a restricționa accesul concurenților americani la o parte a pieței europene.

Este vorba despre propunerea Comisiei Europene de a rezerva pentru europeni o parte din spectrul de frecvențe radio, care permite smartphone-urilor să se conecteze direct la sateliți. Acest lucru va limita accesul la frecvențe pentru companiile chineze și americane, inclusiv SpaceX.

Pazder, răspunzând la întrebarea dacă companiile europene ar trebui să se teamă de măsuri de răspuns, a spus că acestea „ar trebui să fie prudente, deoarece acest lucru s-ar putea întâmpla și ar avea consecințe extrem de devastatoare pentru aceste companii”, având în vedere amploarea pieței americane.

Reprezentanții SpaceX au criticat dur propunerea Comisiei Europene. Compania a avertizat, în special, că această măsură riscă să deterioreze calitatea comunicațiilor în Ucraina, unde Starlink joacă un rol de o importanță crucială.

Volodimir Zelenski a declarat că SUA au amenințat că vor înceta transmiterea informațiilor prin Starlink dacă Ucraina va continua atacurile asupra rafinăriilor rusești. Pe 12 și 13 octombrie, Kievul nu a primit avertismente cu privire la lansările de rachete balistice rusești. Trump a negat încetarea schimbului de informații.

Pe 18 octombrie, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că SUA au reluat furnizarea de informații, fără a preciza dacă procesul a fost restabilit în totalitate.