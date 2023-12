Vox R. Moldova se retrage din CSI. Ce va urma?

Parlamentul a denunțat alte șapte acorduri încheiate pe platforma Comunității Statelor Independente (CSI). Din 15 mai 2023, de când a fost inițiată procedura de retragere din Adunarea Interparlamentară a CSI, R. Moldova a denunțat și s-a retras din peste 100 de acorduri. „Aflarea R. Moldova în structurile CSI n-au ajutat-o să rezolve conflictul transnistrean, nici să se apere în fața embargourilor economice impuse de Rusia”, argumentează Igor Grosu, șeful Legislativului. Potrivit regulamentelor Adunării Interparlamentare, procedura de retragere a R. Moldova din CSI se va încheia pe 8 februarie 2024.

R. Moldova se retrage din CSI. Ce va urma?

Vitalie Marinuța, ex-ministru al Apărării

Din punctul meu de vedere, R. Moldova nici nu trebuia să adere la această comunitate. Deși era foarte greu de a rezista presiunilor enorme din partea Moscovei, oricum, trebuia să urmăm drumul țărilor baltice și să ne orientăm spre mediul euroatlantic de dezvoltare și de asigurare a securității naționale. Dar, mai bine mai târziu decât niciodată. Ce ar trebui să urmeze? După ieșirea definitivă a R. Moldova din CSI, trebuie să intensificăm și mai mult eforturile de aderare la Uniunea Europeană și să inițiem procedura de aderare la NATO. R. Moldova, fiind un stat slab din toate punctele de vedere, nu poate să-și asigure de una singură securitatea, mai ales în condițiile când agresiunea Rusiei asupra Ucrainei este o amenințare și pentru noi. Trebuie aplicate măsuri inedite și cu efect imediat. Cea mai rapidă cale este UNIREA cu România. Clasa politică din R. Moldova ar trebui să găsească voință politică și resursele necesare, interne și externe, aliați strategici de nădejde pentru a realiza unirea cât mai repede. Doar așa putem asigura un viitor mai bun oamenilor din acest teritoriu, care este deja țintit cu săgeți pe hărțile de război ale Rusiei. Decizia ne aparține….

Alexandru Flenchea, ex-vicepremier pentru Reintegrare

Din perspectiva motivelor expuse, de denunțare a acordurilor cu CSI, decizia de retragere este una întârziată… S-a mers pe opțiunea denunțării aproape săptămânale, timp de luni de zile, a acordurilor, în locul părăsirii imediate a comunității. Dacă scopul acestei măsuri este să atenueze eventualele efecte negative, e o tactică neinspirată, pentru că doar irită Moscova. Părăsirea plenară a CSI în primele zile sau săptămâni de război ar fi fost mai firească. Dacă continuăm denunțarea acordurilor cu același tempou, riscăm să ne prindă la mijloc de drum pacea în războiul din Ucraina și o schimbare a dinamicii relațiilor între Rusia și Occident. Nu ar fi prima dată când ne-am desincroniza de restul lumii.

Vitalia Pavlicenco, fostă deputată, ex-președintă a PNL

Ca politician și fost deputat, salut și apreciez deciziile de părăsire treptată de către R. Moldova a CSI. Acum circa 20 de ani, veneam în Legislativ cu inițiativa de ieșire din CSI, dar nu a fost susținută – erau comuniștii la putere… Dacă se accepta, eram demult ieșiți. Mai mult – am încercat și o inițiativă legislativă de modificare a art. 11 din Constituție, ca să renunțăm la statutul de neutralitate, ceea ce ne-ar fi adus mai repede sub scutul de securitate NATO. Dar nici aici nu am întrunit necesarul de voturi. Cum va fi de data asta, urmează să vedem. Eu nu exclud că ar putea exista anumite reacții din partea Rusiei. Având în vedere că există o zonă separatistă – exponent al intereselor geopolitice rusești anti NATO și anti UE, „prinsă” între R. Moldova și Ucraina care este invadată de Rusia, ne putem aștepta din partea Rusiei la provocări, poate chiar atacuri, mai ales că de mai multă vreme Kremlinul urmărește un scop sinistru – să atace o țară-membră NATO. Să nu dea Domnul să fie România, care în cazul unei invazii ruse în R. Moldova nu cred că ar rămâne indiferentă. Ce cred că trebuie să urmeze? Sunt și rămân unionistă și cred că numai Reunirea cu România ar rezolva mai multe lucruri și, în primul rând, ar împiedica revenirea stângii revanșarde pro-ruse la putere în R. Moldova și ar salva teritoriile românești de la est de Prut de reocupația rusească.