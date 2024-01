Vox Premiu cu scandal: ce poate urma?

Pe 13 ianuarie, Primăria Timișoara i-a acordat președintei Maia Sandu Premiul „Timișoara pentru Valori Europene”, în semn de apreciere a progreselor de aderare a R. Moldova la UE. Premiul, care prevede o recompensă bănească de 30 de mii de euro, a generat în spațiul public mai multe polemici și controverse. Președintei i s-a reproșat faptul că a acceptat un premiu bănesc care contravine legii. Pentru a clarifica lucrurile, instituția prezidențială a precizat că șefa statului nu a ridicat banii și a cerut CNA să dea o explicație modului în care legislația tratează astfel de situații.

Premiu cu scandal: ce poate urma?

Anatol Țăranu, analist politic

De la bun început a fost comisă o gafă atunci când echipa de consilieri a Maiei Sandu nu și-a dat seama că un premiu bănesc pentru un demnitar de stat de o asemenea factură cum e Maia Sandu va provoca, cu siguranță, consecințe. Dar, posibil să fi fost și o acțiune premeditată pentru a o pune pe Maia Sandu în situația în care ea a nimerit, mai ales că suntem în an electoral. Stafful electoral era obligat să facă toate calculele, ca să evite orice posibilitate de a-și pune într-o lumină defavorabilă candidatul. Iată că s-a întâmplat acest lucru. Subtextul cazului este mai mult politic decât juridic, dar asta nu mai contează. În politică contează rezultatul, iar rezultatul este în defavoarea Maiei Sandu. Și asta, repet, se întâmplă într-un an electoral. Cu siguranță, acest lucru va fi folosit la maximum de oponenții politici ai Maiei Sandu. Ce ar putea urma? Eu nu cred că CNA ar avea treabă cu asta. Soluția pe care eu am sugerat-o din prima zi când a fost decernat premiul – ca această sumă de 30 de mii de euro să fie donată pentru un orfelinat de copii sau o casă de bătrâni – și nu se ajungea unde s-a ajuns.

Ecaterina Mardarovici, Clubul Femeilor 50×50

Îmi pare rău că s-a făcut atâta gălăgie și scandal în jurul acestui premiu care nu e un furt din bani publici, așa cum se întâmplă de obicei la noi, și când nimeni nu făsea atâta gălăgie..

Trebuie, totuși, să facem o diferențiere. Premiul a fost anunțat public, nu a fost nimic tăinuit de șefa statului și de instituția prezidențială și președinta Sandu, sunt sigură, că ar fi găsit și singură o soluție ca să nu meargă împotriva legii. Iar soluția cea mai indicată ar fi să ia și să doneze acești bani în interes public, la un azil de bătrâni, la o casă de copii sau acolo unde consideră ea că e mai necesar să o facă, dacă legea este într-atât de restrictivă.

Alexandru Arseni, membru al Asociației „Parlamentul-1990”

E regretabil ce s-a întâmplat. Doamna președinte are statut de șef de stat, determinat prin Constituție și un șef de stat, de altfel ca și orice funcționar public, nu putea să accepte un premiu ca cel de la Timișoara care este însoțit și de o recompensă bănească. Dumneaei a încălcat normele constituționale, ale eticii și moralei unui șef de stat. Faptul că autoritățile de la Timișoara declară că banii nu au fost acordați nu are nicio valoare. Maia Sandu a greșit din momentul în care a consimțit primirea acestui premiu. Și nu când a ajuns la Timișoara, dar cu o săptămână înainte, când a acceptat invitația să meargă la Timișoara. Dumneaei nu trebuia să-și dea acordul. Că nu a știut, că a fost prost consiliată, astea-s de-acuma problemele ei și ale echipei pe care și-a ales-o. Încălcarea s-a produs. Cine a sfătuit-o, i-a făcut numai rău, inclusiv cei de la Timișoara. Mai ales într-un an electoral. Ce ar fi să urmeze? Să convoace ședința extraordinară a Parlamentului, cu participarea Guvernului, Curții Constituționale, să invite și deputații care au votat Independența, să voteze Unirea și să mergem la recunoaștere.

Galina Bostan, președintă a Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC)

Eu nu știu cum poate fi remediat cazul, dar pentru mine este cert că acesta nu este un cadou admisibil. Cadouri în bani – nu se poate. Sincer vorbind, eu nu știu ce fac consilierii președintei. Aici e problema. Eu înțeleg că președintele nu trebuie să știe totul pe lume și nici nu are cum, dar pentru asta are consilieri. Faptul că președinția s-a adresat la CNA să dea o interpretare cazului e bine, dar trebuia să facă chestia asta până să ia premiul. Acuma eu nu știu dacă și CNA poate spune ceva. Problema care-i? Că dacă admiți chestia asta o dată, ea se va repeta și sub pretext de premii, se vor da bani pentru orice și oricui, inclusiv pentru finanțarea ilegală a partidelor. Dacă poate da premii în bani Timișoara, de ce să nu poată da și Moscova, să zicem. Nici nu vă puteți imagina ce cutie a pandorei se deschide, pentru că orice ban va putea fi interpretat ca și premii. Dacă lucrurile devin permisive pentru unii, ele vor deveni la fel și pentru alții. Soarele e unul și luminează pentru toți la fel, exact așa e și cu legea.