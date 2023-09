VOX Ce vor profesorii? 

1 septembrie a dat startul unui nou început de an școlar. Grație vechilor probleme ale domeniului educațional, acesta riscă să devină un an plin de reticențe și provocări. Pe 5 octombrie sărbătorim Ziua Profesorului, care în acest an „s-ar putea să se transforme nu în zi de sărbătoare, ci în zi de proteste, dacă pedagogilor nu le vor fi majorate lefurile”. Declarația vine din partea liderului Sindicatelor din Educație, Ghenadie Donos. Salariile însă nu sunt singura mare problemă din învățământ și singurul lucru pe care-l vor profesorii.

Ce vor profesorii?

Andrei Coval, primar de Nimoreni, raionul Ialoveni

Salariul nu este în R. Moldova o problemă numai în învățământ, ci și în alte domenii, inclusiv în administrația publică. Ceea ce cer profesorii este dreptul lor și ei trebuie auziți. Faptul că sindicatele au intervenit este binevenit, dar nu știu dacă acest lucru va avea rezultate. Mă bucur că atunci când s-a pus problema în România legat de profesori, foarte repede s-au unit toate forțele politice – de la guvernare și dinafară și într-un final au găsit soluții. La noi puțin probabil să se întâmple la fel, cu comunicarea care există la nivel politic. De aici și problemele pe care le are școala, cea mai gravă dintre care este criza de cadre: datele oficiale indică un deficit de peste 2000 de cadre didactice. Noroc de profesorii în etate, că ei salvează situația. Sunt mulți profesori care chiar și la noi lucrează prin cumul, care fac naveta – 5, 10, 15 kilometri zilnic. Un profesor nu cred că trebuie să ajungă să iasă în stradă. Rușine guvernării dacă se va ajunge la asta.

Margareta Tolstousov, profesoară, Liceul Teatral Municipal din Chișinău

Ce vor profesorii? Cu certitudine, profesorii doresc apreciere, chiar mai mult decât salarii mari. Societatea și Guvernul ar trebui să conștientizeze faptul că educația este o prioritate a oricărui stat care se vrea prosper. Acum profesorii se confruntă cu multe dificultăți, deoarece dumnealor li se cer prea multe: să fie în pas cu modernizarea procesului educațional, să stăpânească tehnici didactice inovatoare, să facă muncă de cercetare și experimentală, să se autorealizeze, să obțină performanțe etc. Nu bucură profesorii nici birocratizarea școlii, numărul mare de elevi în clase, suprasolicitarea. Dar cea mai stringentă problemă sunt elevii de astăzi ,,captivi în lumea virtuală”. Sunt ,,prea sensibili”, nu le plac provocările, exigențele și regulile. Au prea multe nevoi, de care profesorii trebuie să țină neapărat cont, în caz contrar, sunt neglijați. Da, sistemul educațional e plin de probleme, dar și de multe bucurii și satisfacții. Plecăciune profesorilor care rezistă și își iubesc munca, care altoiesc în sufletele discipolilor săi adevăratele valori general-umane: dragostea, bunătatea, frumosul.

Nina Izmană, profesoară, Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”, Chișinău

Profesorii își doresc, mai mult ca orice, o altă atitudine din partea societății, să fie tratați cu respect de către elevi și părinții lor. Mereu mă întreb din ce cauză absolvenții nu aleg să studieze la facultățile de pedagogie. Chiar i-am întrebat, pentru ce salarii ar face o astfel de alegere? Au răspuns că nici pentru un salariu, deoarece astăzi profesorii nu sunt apreciați nici de către autorități, nici de către elevi și nici de părinți. Profesorii își doresc readucerea în școală a uniformelor unice la nivel de stat, dar și relații mai consolidate cu părinții, deoarece împreună cu ei avem menirea să creștem oameni adevărați.

Maria Roibu, directoare, Liceul „Alexandru cel Bun”, Tighina

Noi, aici, în stânga Nistrului – așa cum zice fiică-mea, trăim de parcă am fi în altă lume. Și poate pentru că avem aici alte probleme, noi și vedem lucrurile oleacă altfel. Chiar aceleași salarii… Banul niciodată nu-i prea mult, dar nu știu dacă la moment majorarea salariilor e pe primul loc. Noi, la noi la liceu, înțelegem că R. Moldova trece printr-o perioadă deloc ușoară și apreciem mai mult decât orice eforturile de pace pe care le depun autoritățile noastre. Pacea pentru noi contează mult. Ce ține de școală – problema care ne deranjează pe noi e atitudinea comunității față de scoală. E vorba de faptul că copiii vor mai puțin să învețe, e vorba de atitudinea părinților față de școală, e vorba de copiii neșcolarizați. Și, desigur, problema cadrelor. Faptul că la facultățile pedagogice se înscriu nu cei mai buni absolvenți e foarte rău, care se va lăsa resimțit foarte curând. Dar ea poate fi rezolvată. Trebuie revăzut statutul profesorului.