Vox Ce vor fermierii?

Fermierii anunță proteste în toată republica. Decizia vine după întrevederea la guvern de săptămâna trecută a liderilor Asociației „Forța Fermierilor” cu prim-ministrul Dorin Recean și conducerea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Forța Fermierilor a anunțat după întrevedere că guvernul a reacționat formal la revendicările lor, „ca totdeauna, cu noi promisiuni”.

Ce vor fermierii?

Diana Crudu, antreprenoare

Pentru producătorii de cereale anul 2023 a fost unul extrem de complicat. Prețul mic de achiziție a fost generat, în primul rând, de invazia cerealelor ucrainene pe piața europeană. Astăzi, prețul de achiziție nu poate acoperi nici măcar sinecostul de producere. În lipsa unor intervenții consistente din partea statului, agricultorii vor intra în insolvență și, respectiv, în faliment. Situația sectorului este una în derivă, pentru că foarte mulți producători de cereale nu vor avea resursele necesare să înceapă un nou an agricol, mulți se vor trezi cu tehnica și bunurile sechestrate de către creditori, iar o bună parte – cu stocuri mari de cereale nevalorificate. Implicarea guvernului în rezolvarea acestor probleme – iată ce vor fermierii.

Sergiu Dimineț, fermier

Agricultura e în criză. Noi vindem pâinea la sinecost – 2 lei kilogramul. Falimentăm, iar guvernul se face că nu vede. Suntem republică agrară. Unde-i politica de stat în agricultură? La Giurgiulești vapoarele se încarcă cu marfă ucraineană, iar noi cu a noastră stăm în hambare. Ce poate face guvernul? Una din două: fie deschid căi de export, fie subvenționează diferența la prețurile de achiziție la cereale. Să fie măcar ca în 2020. Atunci s-au găsit bani. Da acuma, cu bani din Europa și nimic folos nu vedem. Motorina din România, e mai bine de un an și nu ne-o dau. Într-un an de când e la Agricultură, ministrul Bolea a luat 200 de camioane, aduce și exportă pâine din Ucraina și-s la cartel cu toate holdingurile. Asta fac. Ei bat din palme că noi falimentăm. Așa nu se mai poate, ieșim la protest.

Alexandr Slusari, Asociația „Forța Fermierilor”, președinte

Întâlnirea noastră la guvern nu s-a soldat cu niciun rezultat concret. Vorbe generale. Fermierii mici și mijlocii falimentează, strâmtorați de agro-holdingul „Trans-Oil”. Și totul se face pe fundalul inacțiunii statului. Noi am venit la guvern cu câteva revendicări care mai pot salva situația, dar nu am văzut mare dorință că vor să ne vină în ajutor.

Anul agricol a fost unul complicat. Recolta a fost oleacă mai bună ca anul trecut, dar prețurile de achiziție au scăzut dramatic. Oamenii, cu 5 tone de grăunțe la hectar sau cu 6 tone de porumb, sunt în pierderi. Luate împreună cu seceta, ele au adus situația la o criză fără precedent. Sunt câțiva factori care au influențat asupra prețurilor: este factorul ucrainean – la ei e război și ei vând cerealele la prețuri mai mici, numai să vândă. Este și problema cu monopolurile, care mai taie și ele din prețurile și așa mici, avem probleme și cu exportul – transportatorii stau 3-4 zile în vama cu România și astea-s costuri în plus, care se pun în cârcă tot fermierilor. Nu suntem noi unicii, a suferit tot bazinul Mării Negre, dar acolo guvernele au intervenit. De bine, de rău, fermierii au primit subvenții suplimentare, a fost protejată piața, a fost închis importul din Ucraina. La noi nu s-a făcut nici 20% din ceea ce au făcut vecinii noștri. Noi cerem un moratoriu pentru toți agricultorii care au avut de suferit, măcar pe jumătate de an să fie permisă reeșalonarea creditelor, fără sancțiuni, fără insolvență, fără sechestrări… Prim-ministrul a promis că va vorbi cu băncile, dar noi am mai auzit promisiuni de astea. În cazul mai multor fermieri a fost demarată deja procedura de insolvabilitate. Creditorii presează, sechestrează tehnica, amenință că vor sechestra terenurile, în unele cazuri și locuințele. Situația e la limită. Dacă în următoarele zile nu se schimbă nimic, pe 21 noiembrie ieșim la proteste. Altă soluție nu vedem.