VOX Beția la volan: cine și cum o poate opri?

Numărul victimelor de pe urma accidentelor rutiere este în continuă creștere în R. Moldova. În 2022 au fost înregistrate 2292 de accidente, în urma cărora 2558 de persoane au fost traumatizate, iar 217 au decedat. În primele trei luni ale anului 2023, 484 de persoane au fost accidentate, 451 – traumatizate, dintre care 78 sunt copii. În aceeași perioadă, 33 de persoane au decedat. Datele generalizate la nivel național cu referire la cauzele producerii accidentelor rutiere arată că 30,3% dintre ele se produc din cauza vitezei excesive, iar 5,22% au loc din cauza șoferilor băuți la volan.

Beția la volan: cine și cum o poate opri?

Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției

Dacă sunt întrebat ca cetățean, părinte sau fiu, spun că toate calitățile bune și toate responsabilitățile ar trebui cultivate din copilărie – în familie, în școală. Dacă acest lucru nu se întâmplă, avem de cules consecințe regretabile. Cu părere de rău, avem încă generații care au crescut cum au crescut, iar acest fapt își are urmările sale. În prezent, cei descoperiți în stare de ebrietate la volan sunt privați, de obicei, de dreptul de a conduce. Constatăm însă că această restricție nu este suficient de eficientă. Ar trebui să avem și alte pârghii pentru a opri nenorocirile care au loc pe drumurile noastre. În 2021, MAI a propus, sub formă de inițiativă legislativă, un proiect de lege care prevedea confiscarea bunului, adică a automobilului persoanei care, consumând alcool, a urcat la volan. Atunci, acest proiect a primit aviz negativ din partea Ministerului Justiției. Deci, atunci când la frontieră este descoperită introducerea ilegală a unui automobil, acesta este confiscat, dar atunci când un șofer urcă la volan fiind băut, punând în pericol de moarte viețile altor participanți la trafic – nu poate fi confiscat. Care prejudiciu sau risc e mai mare: mașina introdusă clandestin sau mașina condusă de o persoană băută? Acum sunt sigur că dacă acel proiect ar fi fost adoptat, cel puțin două accidente extrem de grave puteau fi evitate: cel de la Stăuceni și cel de pe bd. Dacia. În aceste circumstanțe, am propus să înaintăm repetat acea inițiativă.

Natalia Dragunova, psihoterapeută, Centrul medical „Încredere”

Noi lucrăm de mai mulți ani cu acest contingent – consumatorii de alcool. Deseori, șoferii prinși băuți la volan nu sunt încă dependenți de alcool, dar până la dependență nu e decât un pas. Pentru ei, alcoolul e o plăcere care le aduce o stare de euforie, de relaxare. Ca să se debaraseze de consumul de alcool, persoana trebuie să vrea, trebuie să fie motivată. Și nu e simplu. Avem diverse metode prin care încercăm să le cultivăm detașarea de alcool, dar, cum spuneam, starea de euforie pe care o sesizează ei de la consumul de băutură le ocupă memoria și ei vor ca astfel de stări să se repete. Chiar dacă le vorbim despre riscuri, ei renunță cu greu, alții chiar, sub influența alcoolului, își asumă un comportament de bravadă, dacă sunt la volan, dezvoltă viteze mari și ajung în starea în care să nu le mai pese de nimic. În astfel de stări, reacția firească a organismului nu mai funcționează și se produc tragedii. Îmi amintesc, în perioada sovietică, bețivii erau izolați pentru un timp de societate, ca să se lase de băut. Dar și acest remediu nu avea efecte. Când reveneau la viața obișnuită, se pomeneau cu paharul la gură. Și acum constat că dacă persoana nu conștientizează că devine un ucigaș, urcând beat la volan, nimic nu-l poate schimba. Nici pușcăria.

Anastasia Grecu, studentă USMF, victima unui accident rutier pe o trecere de pietoni

Este un subiect mult prea sensibil și foarte dureros pentru mine… Perioada îndelungată de comă prin care am trecut după accident, tratamentul complicat, reabilitarea la fel de complicată, sunt și vor rămâne parte din viața mea. Din păcate, zi de zi, acest subiect, al accidentelor tragice de pe șosele, devine extrem de actual și, se pare, fără soluții. Spun asta, pentru că în R. Moldova pedepsele aplicate pentru astfel de accidente sunt mult prea lejere și nesemnificative. Cred că acesta este unul dintre motivele principale ale atitudinii iresponsabile și prejudiciabile pe care o manifestă unii șoferi față de participanții la trafic. Este groaznic ceea ce se întâmplă. Orașul a devenit un loc extrem de periculos pentru circulația atât pedestră, cât și cu ajutorul mijloacelor de transport. În urma celor produse în ultimul timp, întreaga societate ar trebui să fie preocupată de tentativa de a reduce numărul accidentelor rutiere. Indispensabil, e nevoie ca organele de drept să se autosesizeze, dar și să fie inițiate și implementate noi reforme care ar permite responsabilizarea tuturor celor care urcă în stare necorespunzătoare la volan.