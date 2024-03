Vox Alocații pentru Eroi de 150 și 300 de lei

În ajun de 2 martie, Ziua comemorării victimelor războiului din 1992, Parlamentul a decis să fie instituite două categorii de alocații pentru merite deosebite față de stat destinate veteranilor războiului de pe Nistru. Astfel, persoanele decorate pentru apărarea integrității teritoriale și independenței R. Moldova cu ordinul „Credință Patriei”, clasele I, II și III, vor primi o alocație nominală majorată în cuantum de 300 de lei.

Cei care au obținut titluri onorifice, care au fost decorați cu cruci comemorative sau medalii în timpul apărării integrității teritoriale și independenței R. Moldova ori au fost decorați pentru vitejie, vor primi o alocație de 150 de lei. În prezent, alocația nominală pentru persoanele decorate cu cruci comemorative, medalii și ordine constituie 100 de lei, iar pentru cele decorate cu cruci comemorative sau medalii – 50 de lei.

Cât de salvatoare pot fi aceste alocații, chiar și majorate cu 150 sau 300 de lei?

Sergiu Tătaru, veteran al războiului din 1992

O alocație, chiar și majorată cu 150 sau 300 de lei, nu poate fi salvatoare în condițiile costurilor actuale ale vieții. Mai degrabă, e o bătaie de joc, mai ales că unor veterani le-au fost retrase și polițele de asigurare pe motiv că ar deține terenuri agricole. Umilință totală, în condițiile în care majoritatea veteranilor deja sunt în etate, sunt bolnavi și nu au vreun sprijin material de prin alte părți. Noi am avut încredere că guvernarea actuală va face dreptate, dar acum constatăm o dezbinare și mai mare între veterani, între ai noștri și ai lor. E încă o dovadă că în R. Moldova, pentru veteranii războiului de Independență nu sunt bani, în schimb, sunt bani pentru miniștri – de la 50 de mii de lei în sus. Dă Doamne să le fie de folos și să fie sănătoși!

Maria Lupașco, văduvă de război

Am auzit și eu discuțiile din ședința Parlamentului despre majorarea alocațiilor pentru cei decorați pentru merite în apărarea Independenței R. Moldova. Oare chiar atât să valoreze medaliile „Credință Patriei” sau „Crucea Memoriei”? Dacă nu sunt bani, mai bine nu promiți majorări care mare lucru nu ajută. Curată batjocură față de cei care au apărat Independența Țării. Pe de altă parte, pentru familiile Eroilor căzuți în lupte nu au găsit nici atâta. Nu sunt bani pentru ei. Acești bani totuși ar acoperi niște mici cheltuieli pentru consumul de energie electrică, pentru energia termică sau pentru alte servicii.



Valeriu Lapșin, veteran de război, cavaler al Ordinului „Ștefan cel Mare”

E primul an în care la 2 martie, din motive de sănătate, nu am participat direct la evenimentele de comemorare a celor căzuți în războiul din 1992. La fel ca mine, din an în an, sunt tot mai mulți, deoarece, cu trecerea timpului, viața, starea sănătății participanților la război sunt tot mai complicate. Parcă nici nu aș avea ce spune despre aceste majorări simbolice, de 150 și de 300 de lei. Apropo, cavalerii Ordinului „Ștefan cel Mare” nu au intrat în categoria celor pentru care se vor majora alocațiile. Cam în fiecare an, oricare au fost guvernările, au găsit câte un prilej de a spune că majorează pensiile sau alocațiile pentru veteranii de război. În opinia mea, e un fel de a-și face imagine cu aceste promisiuni făcute, fără a chibzui că de 150 de lei abia de poți să-ți asiguri masa pentru o singură zi. După ce mai mulți veterani au rămas fără polițe de asigurare medicală pe motiv că ar avea terenuri agricole, 150 de lei în plus la sărăcia în care trăiesc nu le ajută nici măcar să cumpere medicamentele necesare pentru supraviețuire. În schimb, aceste decizii sunt un nou prilej de a arunca vorbe urâte în adresa veteranilor.



Chiril Moțpan, participant la război, ex-deputat

150, 300 de lei… Veteranii războiului pentru Independență nu au nevoie de milă și compasiune. Veteranii vor sa fie tratați cu respectul pe care îl merită. Este adevărat, deși timid, statul își schimbă atitudinea față de veteranii războiului de la Nistru. Mă bucur că alocațiile au crescut în ultimii ani. Îmi amintesc de cât efort a fost nevoie pe când eram în parlament ca să creștem alocația de la 300 de lei până la 500 de lei. Acum, indemnizația unică e 1250 de lei, dar chiar și această sumă nu acoperă nevoile veteranilor, dar trebuie să conștientizăm că și alte categorii de persoane au nevoie de susținerea statului. De fapt, e stânjenitor și umilitor ca veteranii războiului de pe Nistru, eroii care și-au servit țara apărând Independența să fie puși în situația de a cerși aceste indemnizații an de an. Și să nu uităm, veteranii războiului de pe Nistru s-au aflat în avangarda bătăliei pentru eliberarea statului capturat de oligarhi și exponenții mafiei. Pentru că ei știu ce înseamnă suferința, răbdarea și sacrificiul aduse pe altarul Patriei și al oamenilor ei. În legislatura trecută am elaborat câteva proiecte de legi în măsură să lichideze nedreptățile în raport cu eroii Independenței. Acum se lucrează la un proiect de lege care va face ordine, sper, și la acest aspect. Ar fi potrivit să se regăsească în acest proiect în special grija – prin dublarea indemnizațiilor pentru veteranii cu dizabilități severe, care rămân tot mai puțini. Indemnizațiile ar trebui indexate exact ca și pensiile. Anual. În dependență de fluctuația inflației. Actuala majoritate parlamentară poate lejer să-l voteze și să-l implementeze spre binele acelora care au apărat independența și integritatea teritorială a R. Moldova acum 32 de ani. R. Moldova are eroi, are patrioți, are o istorie pentru perpetuarea căreia merită sa trăim. Asta trebuie sa cunoască și generația în creștere.