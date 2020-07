VIDEO/ Ștefan Gațcan a apărut cu un mesaj dintr-o vie din afara orașului: „Stimați prieteni, sunt bine, sănătos și nu sunt sechestrat de nimeni. Am nevoie de un pic de liniște”

UPDATE: Unde a fost filmat Gațcan și cum a ajuns acolo? Declarațiile unui deputat „Pro Moldova”

În timp ce deputații Pro Moldova îl caută la Președinție, deputatul Ștefan Gațcan publică imagini video pe pagina sa de facebook în care anunță că nu a fost sechestrat și că este bine, dar și că nu o să comunice cu niciun prieten întrucât are nevoie de reabilitare. „Stimați prieteni, sunt bine, sănătos și nu sunt sechestrat de nimeni. Am nevoie de un pic de liniște”, a scris Gațcan.



„Stimați cetățeni, mă simt bine, nu am probleme, nu sunt sechestrat, sunt bine cu familia. Rog frumos să nu aveți grijă. Totul este ok. O să fim pur și simplu fără comunicare cu prietenii, fără comunicare cu nimeni deoarece am nevoie de reabilitare. Vă mulțumesc!”, a spus Gațcan în scurta înregistrare.

În timp ce Gațcan a publicat imaginile video pe Facebook în care transmite că nu a fost sechestrat și că este bine, deputații Pro Moldova și cei din Partidul Politic Șor se aflau la Președinție încercând să afle unde se află acesta.