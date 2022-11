VIDEO Șefa Comisiei Europene anunță un pachet de susținere energetică în valoare de 250 de milioane de euro: „R. Moldova este parte din familia noastră europeană și familia se unește atunci când vremurile sunt grele”

Șefa statului Maia Sandu s-a întâlni joi, 10 noiembrie, la Chișinău cu președinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, care efectuează o vizită de lucru în țara noastră.

Șefa CE a anunțat despre un nou pachet de sprijin energetic pentru R. Moldova, în valoare de 250 de milioane de euro.

Autoritățile de la Chișinău „sunt ferm angajate în procesul de reforme care să aducă țara în UE, inclusiv să îndeplinească recomandările formulate în opinia Comisiei Europene din 17 iunie 2022”. Șefa statului a afirmat că contează pe „o evaluare rapidă” în 2023 pentru a lansa negocierile de aderare și pe susținerea statelor membre ale UE în acest parcurs.

Președinta Maia Sandu a întâmpinat-o pe șefa Comisiei la Președinție.

Într-o postare pe Twitter, Ursula von der Leyen a menționat că este „foarte fericită că se află în Moldova și că țara noastră poate conta pe sprijinul Uniunii Europene”.

I’m very happy to be in Moldova.



You can count on 🇪🇺 support.



Both as 🇲🇩 continues to courageously face the hardships caused by Russia’s war on Ukraine



and in your determined reform efforts to progress on the path to EU membership.



Your future is in the EU. pic.twitter.com/iur06GK7cD