VIDEO/ Repeșciuc neagă că ar fi primit bani pentru a trece la grupul parlamentar „Pro Moldova”

Grigore Repeșciuc răspunde acuzațiilor și neagă că ar fi luat 150 de mii de euro pentru a trece la grupului parlamentar „Pro Moldova”. Deputatul care se numără printre primii șase aleși ai poporului care au format grupul parlamentar condus de Andrian Candu, susține că nici nu i s-au propus bani. Declarațiile au fost făcute în timpul unei emisiuni de la postul de televiziune local Studio-L TV Căușeni.

Deputatul își justifică alegerea de a părăsi Partidul Democrat din Moldova (PDM) prin faptul că nu era mulțimit de atitudinea foștilor săi colegi din conducerea partidului. Totodată, Repeșciuc susține că a fost primul care a acceptat să participe la formarea grupului parlamentar.

„Eu vreau să vă spun că toate prostologiile acestea, care sunt spuse că am trecut…Eu am fost la guvernare. Partidul Democrat era la guvernare, aveam toate posibilitățile ca să fiu la guvernare, să intru la raion să discut…Vreau să vă spun ce m-a ucis pe mine. Din cei 30 de deputați, eu am văzut atitudinea conducerii PDM când am ridicat o întrebare și am spus că pentru Căușeni îmi trebuie asta, asta, asta. Și când am văzut că: „Închide gura, pe urmă…”. Eii, stați băieți, eu nu sunt învățat așa. Și la momentul de față când a fost: „Hai să facem un grup parlamentar”, eu am fost primul. Nu am luat 150 de mii de euro. Nici nu mi s-a propus. Dacă mi se propunea, mă refuzam”, a declarat acesta.