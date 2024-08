VIDEO „Poate în următorii 10, 20 de ani, din acest laborator va apărea un geniu al informaticii”

Joi, 29 august, la Universitatea Tehnică din Moldova (UTM) a fost lansat un proiect de creare a Centrului Educațional și Inovativ „Informatică și Modelare Matematică” în numele lui Grigore Moisil (CEIM). Urmează să fie deschis un centru educațional inovativ.

Proiectul noului centru este deja elaborat și urmează să fie realizat în câteva luni. UTM va dispune de un spațiu multifuncțional care va găzdui cursuri, conferințe și activități academice în domeniul informaticii și matematicii.

Viorel Bostan, rectorul Universității Tehnice din Moldova

Viorel Bostan, rectorul Universității Tehnice, a declarat pentru ZdG că „pentru noi este foarte important să avem spații moderne, motivante pentru studenți, ca ei să dorească să vină la universitate, să facă studii și să beneficieze de condiții bune. Laboratorul Grigore Moisil vine să completeze spațiile educaționale pe care le avem”.

Dumitru Ciorbă, Decan al Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Dumitru Ciorbă, Decan al Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică confirmă importanța condițiilor moderne de studii pentru studenții de la Universitatea Tehnică: „Un spațiu renovat predispune, deschide studenții către noi cunoștințe, deschide către noi experiențe mult, mult mai ușor. Astfel, existând această premiză, putem să mergem pe dimensiunea ulterioară, cea de educare, formare și ce ne dorim noi foarte mult, să ajungem inclusiv la componenta de inovare”, a punctat acesta.

Daniela Istrati, coordonatoarea proiectului CEIM „Grigore Moisil”

Daniela Istrati este coordonatoarea proiectului CEIM „Grigore Moisil” UTM. Ea a explicat că acest centru va fi dotat cu „echipamente de ultimă oră, care vor fi utile profesorilor în predarea matematicii, informaticii într-un mod nou și inovativ”. Ea susține că în baza acestui centru urmează schimburi academice, vizite de studiu, organizarea maratoanelor cu tematica inteligenței artificiale și a atelierelor de lucru, a conferințelor.

Realizarea proiectului CEIM este finanțată de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova al Guvernului României, iar dotarea centrului cu echipamente și mobilier va fi realizată din acest grant.

„Educația presupune interacțiune dintre persoane – student, student, student, profesor, iar tehnologia noi știm că poate facilita acest lucru, îi poate adăuga valențe noi. Astfel, echipamentele care au fost procurate în cadrul proiectului finanțat de DRRM la sigur va îmbunătăți această comunicare”, explică decanul Dumitru Ciorbă.

Centrul va purta numele părintelui informaticii românești Grigore Moisil și va include o expoziție permanentă dedicată marelui matematician. „Profesorul Grigore Moisil era în primul rând un om vizionar. Privea și în viitor și înțelegea cum calculatoarele pot fi aplicate în diverse activități umane și, cel mai important lucru, gândirea lui, nu era limitată la condițiile tehnice, tehnologice existente. A știut să vadă peste aceste constrângeri și își permitea să gândească peste aceste limite astfel, cumva, tot ce el a obținut, se datorează acestei capacități extraordinare de a gândi, cum zicem noi în zilele noastre, out of the box (în afara limitelor, n.r.)”, a punctat Dumitru Ciorbă.

Viorel Bostan, rectorul UTM consideră că aceste condiții moderne pot contribui la descoperirea unor noi talente la UTM: „Cine știe, poate în următorii 10, 20 de ani, din acest laborator va apărea un nou Grigore Moisil”.