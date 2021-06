VIDEO/ Pe urmele dispăruților

O bunică de 80 de ani a dispărut fără urmă, după ce a fost lăsată la spital de către nepot. O adolescentă cu probleme de auz devine de negăsit, după ce mama a pierdut-o din vedere la salonul de frumusețe. O brigadă de voluntari pornesc în căutarea lor, imediat după alerta primită de la rude.

În R. Moldova, potrivit unor statistici, anual dispar aproximativ o mie de persoane, dintre care 700 sunt copii. În 98% din cazuri, aceștia părăsesc benevol domiciliul sau centrul de plasament.

Conform informațiilor Inspectoratului General al Poliției, anul trecut, 120 de persoane mature erau anunțate dispărute, 90 dintre acestea fiind în căutare încă din anii precedenți.

În asemenea cazuri, cu cât mai mult timp trece de la data dispariției, cu atât mai mici sunt șansele ca persoana respectivă să poată fi găsită.

Brigada de căutare „COD” există de trei ani în R. Moldova, are în componența de bază trei persoane și se ocupă, împreună cu alți voluntari, de căutarea persoanelor declarate dispărute.

Până în prezent, aceasta a participat la 87 de operațiuni în care au reușit să găsească persoanele date dispărute, deși susţin că „nu toate cifrele sunt pozitive”.

Ivan Buianov își amintește cum, în decurs de o săptămână, mama și bunicul său au ajuns la spital cu COVID. În acea zi, a condus-o pe bunica la un centru COVID din Chișinău, ca să treacă și ea testul. După ce au primit confirmarea, au fost direcționați la spital. Ivan a explicat acolo că bunica are uneori probleme cu memoria și a cerut permisiunea să rămână cu ea pentru a o supraveghea. I s-a spus însă că nu este posibil.

A traversat strada și a mers o singură stație cu troleibuzul, când l-au sunat de la spital și l-au informat că bunica a dispărut. A coborât repede, a traversat înapoi drumul, a oprit o mașină și a explicat că are nevoie să ajungă urgent la instituția medicală unde o lăsase pe bunica.

„Acolo mi-au zis că nu știu ce s-a petrecut, dar bunica a plecat”, povestește tânărul.

A sunat la Poliție, a apelat toți prietenii și cunoscuții, și-a sunat șeful ca să anunțe că nu poate veni la muncă. Nu a spus rudelor, întrucât mama și bunicul și așa erau la spital și nu se simțeau foarte bine – „nu-mi închipui cum ar fi reacționat”.

Mai bine de un sfert de oră a umblat în neștire prin zonă, de unul singur, încercând să dea de bunica. Nu știa pe unde să o ia – la dreapta, la stânga, înainte sau în urmă. Apoi, a înțeles că această metodă nu funcționează. Și-a rugat prietenii să vină în ajutor. Unul dintre ei a dat de grupul de căutare „COD”.

Însă nu, totul a fost laconic, m-au întrebat cine a dispărut, cum, unde și alte câteva detalii. În cinci minute, am dat toate precizările de care aveau nevoie. În 10 minute, m-au sunat și mi-au spus că sunt și ei în căutare prin cartier”, punctează Ivan.

„Ce mi-a plăcut la coordonarea cu cei de la „COD” e că nu erau multe întrebări de prisos. Teoretic, ar fi trebuit să-mi citească morală – de ce am apelat atât de târziu la ei sau ceva de acest fel.

Voluntarii de la „COD” au păstrat legătura cu el și au coordonat împreună căutările.

Până la urmă, bunica a fost găsită de niște prieteni pe care i-a abordat un trecător. Acesta văzuse unul dintre afișele distribuite pe rețelele de socializare cu imaginea bunicii, însă dorea întâi să verifice dacă cea pe care o văzuse în treacăt este anume persoana respectivă. I-a oprit pe cei doi, iar ei l-au apelat pe Ivan ca să întrebe de unele semnalmente ale femeii.

„Țin minte că nu eu am răspuns – eram atât de panicat, încât nu putem vorbi. A răspuns unul dintre prietenii care se afla cu mine. Mi-a transmis apoi receptorul și m-au întrebat în ce încălțăminte era bunica, ce haine avea, ce culoare. În fine, mi-au zis unde să vin”, își amintește tânărul.

A găsit-o pe bunica pe o bancă, iar ea, pur și simplu, s-a bucurat să-l vadă. Din discuțiile pe care le-au purtat mai târziu, Ivan a înțeles că bunica nu-și amintea să fi plecat undeva. I se părea că a fost la o plimbare obișnuită prin parc. „E un plus tare mare că nu a panicat nici ea, că nu a făcut lucruri stupide la acel moment”, adaugă tânărul.

Sfatul lui Ivan, în cazurile dispariției unor persoane apropiate e să se evite panica și să se încerce informarea cât mai rapidă a cât mai multor persoane. El subliniază că rețelele de socializare pot fi de mare ajutor în asemenea situații.

Psihologa Ana Niculaeș recomandă, ca măsură de siguranță, în cazul dispariției persoanelor în vârstă, care au probleme cu memoria, să se poarte o brățară de identificare sau să fie cusute date de contact pe reverul hainei.

„Noi suntem în secolul XXI – ideal ar fi ca astfel de persoane să poată fi monitorizate sub formă digitală, dar iarăși, asta presupune anumite costuri.

În același context, liderul echipei „COD”, Roman Volhv menționează că, în opinia sa, mișcările voluntare de căutare a dispăruților sunt eficiente, pentru că acolo, de obicei, participă oameni care-și știu foarte bine treaba. El punctează că aceasta poate fi demonstrat și prin rezultatele pe care le arată echipe similare din alte țări.

La „COD” se poate adresa orice persoană care are nevoie de ajutor pentru a găsi pe cineva dispărut. Echipa poate fi contactată la telefon sau pe Viber, iar căutările încep în termen scurt. De obicei, spune Roman, ei se axează pe cazurile „proaspete” de dispariție, întrucât astfel șansele de a găsi persoana sunt mai mari.

În ziua când fata ei de 16 ani a dispărut, Paulina Feraru a mers cu ea la salonul de frumusețe, să-i vopsească părul. Când s-a întors, după discuția cu specialista de acolo, a descoperit că fiica sa nu mai era pe loc. Așa că a alertat imediat Poliția. Echipajul a venit la scurt timp – au întrebat detalii, au luat fotografia și au început să caute prin apropiere.

Înainte de asta, Paulina a încercat să roage forțele de ordine să o caute pe fată după numărul de telefon, dar i s-a răspuns că, dacă nu este deschis un dosar penal, compania de telefonie nu va oferi această informație.

Prin urmare, a pornit să caute și ea, pe cont propriu, în zona cartierului unde locuiește.

„Fata comunica cu niște prieteni, de aceeași vârstă, de la Moscova. Vorbeau cu ea și părinții unui băiat, știam despre asta, însă mi s-a părut că dacă, pur și simplu, prietenesc, nu e nimic ieșit din comun.

Cu timpul, a devenit ceva obișnuit, discutau din ce în ce mai des. Ulterior, ea a început să se ascundă de mine și m-am panicat, am încercat să o întreb de ce face asta. Am rugat-o să vorbească cu mine, să-mi explice. Ea nu a vrut și nici eu nu am insistat, ca să nu o presez, pentru că totuși e adolescentă”, susține Paulina.