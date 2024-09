VIDEO O polițistă susține că ar urma să fie demisă după ce ar fi refuzat să declare că este membră de partid și a adunat semnături pentru un candidat la funcția de președinte. Imaginile video arată altceva

O polițistă din Florești susține că riscă să-și piardă locul de muncă după ce doar și-ar fi exercitat dreptul legal și ar fi semnat pentru susținerea Irinei Vlah, candidată la funcția de președintă, dar i s-ar fi cerut să spună că a adunat semnături în susținerea lui Renato Usatîi. Livia Cenușa a făcut declarațiile în cadrul unei transmisiuni pe Youtube a liderului Partidului „Nostru”.

ZdG a intrat în posesia unor imagini video în care apare polițista, la sfârșitul lunii august, într-un bloc de locuit. Aceasta a fost surprinsă de camerele de supraveghere ciocănind la două uși, în timp ce avea niște foi în mână, la una dintre care i s-a deschis, unde polițista se aude spunând „pentru doamna Vlah Irina”. Locatara care i-a deschis i-a spus „că nu-i cu politica”.

Contactată de ZdG și întrebată despre secvențele video, Cenușa a spus că „le-a văzut în trecere”. Acesta a spus că nu este ea în video. Întrebată repetat dacă recunoaște blocul în care au fost făcute secvențele video, Cenușa nu a mai spus însă că nu este ea în video.

Întrebată de ce s-ar plimba printr-un bloc cu o listă în care a semnat ea, aceasta a spus că „a intrat în interior, și-a scris datele și a ieșit”.

Conform surselor ZdG, din luna februarie 2024, când încă era în concediu de îngrijire a copilului, Cenușa ar fi făcut „voluntariat” și alte forme de „activism” pentru partidul Șansă, afiliat ex-deputatului fugar Ilan Șor. Polițista însă neagă că ar fi lucrat pentru orice partid satelit al lui Șor și că ar fi fost remunerată pentru asta.

În intervenția video alături de Usatîi, aceasta a spus că, la 5 septembrie, ar fost invitată în biroul șefului interimar al Inspectoratului de Poliție Florești, Radu Colesnic, care i-ar fi „reproșat că s-a semnat într-o listă a unui candidat electoral la prezidențiale”. Aceasta a mai relatat că i s-ar fi cerut, „acolo unde se va duce”, să „menționeze faptul că este membru de partid și că a colectat semnături în favoarea candidatului electoral Renato Usatîi”.

Ofițera de urmărire penală nu neagă că a semnat pe listele de subscripție în sprijinul candidaturii Irinei Vlah, menționând că „fiecare are opinia sa politică”.

„La data de 6 am plecat la Ministerul Afacerilor Interne. Acolo am fost întrebată de nenumărate ori dacă sunt membru de partid, dacă am colectat semnături, insistând la faptul că totuși sunt membru de partid de mai mulți ani. M-a mirat faptul dat, pentru că cu toții știm că în cadrul organelor statale nu poți face parte din cadrul unui partid (…)”, a afirmat Livia Cenușa.