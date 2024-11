VIDEO „Nu comentăm deloc”. Zaharova, telefonată în timpul unui briefing, după ce armata rusă a lansat un atac cu rachete balistice asupra Ucrainei

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova, a primit un apel telefonic, în timp ce susținea un briefing de presă, prin care i s-a ordonat să nu comenteze atacul cu rachete balistice asupra Ucrainei.

Incidentul a avut loc joi dimineață, 21 noiembrie, în timpul unei sesiuni de întrebări cu jurnaliștii. Deocamdată nu este clar cine i-a dat indicația Mariei Zaharova, însă dintr-o înregistrare video se înțelege că apelantul are o voce masculină.

Maria Zakharova, Russia's foreign ministry spokeswoman, takes a phone call in the middle of her presser telling her not to comment on Russia's strike on Ukraine with an intercontinental ballistic missile.



The caller appears to say the target was the Yuzhmash factory in Dnipro pic.twitter.com/1KBXPaa2bF