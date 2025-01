VIDEO Maia Sandu, despre criza energetică: „O potențială soluție ar fi ca Ucraina să furnizeze cărbune pentru întreprinderea de generare a energiei electrice din stânga Nistrului”

Chișinăul continuă să vină cu posibile soluții pentru situația creată de decizia Gazpromului de a sista livrările de gaze spre regiunea transnistreană a R. Moldova. Președinta Maia Sandu a anunțat că a discutat cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski despre „o soluție potențială” pentru criza energetică din stânga Nistrului. Conform șefei statului, Ucraina ar putea livra regiunii transnistrene cărbune, pentru a produce energie electrică.

Maia Sandu și prim-ministrul Dorin Recean au susținut declarații de presă după vizita de lucru efectuată la Varnița. Alături de vicepremierul pentru Reintegrare, Oleg Serebrian, cei doi oficiali vizitează joi, 9 ianuarie, Zona de Securitate a R. Moldova.

„Am ascultat situația din fiecare localitate și am notat care sunt necesitățile imediate. Am înțeles că este nevoie de sprijin sub formă de lemne, peleți. Este nevoie de generatoare în plus. Am discutat o soluție care nu poate fi realizară imediat, dar este foarte importantă – să oferim mai multă autonomie instituțiilor publice. Asta înseamnă centrale pe biomasă. Așteptăm ca Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și primăriile să pregătească aceste proiecte pentru instituțiile publice, așa încât să oferit autonomie pentru mai multe școli, grădinițe, primării și alte instituții publice.

De asemenea, discutăm cu partenerii noștri externi despre potențiale ajutoare. Vreau să repet aici că noi am oferit cetățenilor din stânga Nistrului ajutoare sub formă de generatoare, medicamentele și orice altceva este necesar. Am discutat ieri cu președintele Ucrainei și o potențială soluție ar fi ca Ucraina să furnizeze cărbune pentru întreprinderea de generare a energiei electrice din stânga Nistrului. Așa încât să se producă electricitate și stânga Nistrului să achite Ucrainei. Ar putea fi o soluție. Chișinăul și Kievul urmează să discute această potențială soluție”, a declarat Maia Sandu.