VIDEO/ INFOTECA DREPTURILOR: „În fiecare zi, cel puțin un om ajunge la „Echitate”, după asistență juridică”

La Criuleni, chiar în sediul Primăriei, este amplasat Centrul de Justiție Socială „ECHITATE”. Zilnic, la serviciile acestui ONG apelează cel puțin o persoană care are nevoie de asistență juridică gratuită, iar asta înseamnă peste 300 de probleme soluționate anual. Centrul de Justiție Socială „ECHITATE” oferă ajutor juridic gratuit cetățenilor aflați în impas, asistență în apărarea drepturilor și libertăților legitime ale cetățenilor, promovarea și susținerea justiției echitabile pentru fiecare om.

Toate aceste activități sunt efectuate de o echipă de tineri din localitate, care cunosc bine problemele localnicilor. Jurista Maria Zugravu, președinta Centrului de Justiție Socială „ECHITATE”, spune că, în fiecare zi, cineva are nevoie de ajutorul colegilor săi.

„E bine ca lumea să știe că noi oferim servicii de asistență juridică primară în două raioane”

Maria Zugravu

„Cineva vine cu o întrebare, cu o problemă cu care se confruntă. Deocamdată nu suntem cunoscuți de toată populația, dar e bine ca lumea să știe că noi oferim servicii de asistență juridică primară în două raioane, Criuleni și Dubăsari. Nu cunosc toți despre această oportunitate, dar cei care cunosc se adresează la noi și noi încercăm să le oferim suport, în dependență de problema pe care o au. Noi le zicem exact: trebuie să mergi la instituția X, Y, pentru a solicita certificatul 1, 2, astfel îi ghidăm, ca proces, cum pot ei să-și soluționeze problema. Avem și cazuri de mediere, atunci când sunt conflicte între vecini, conflicte între cetățeni și autoritatea publică locală sau între cetățeni și un lider care nu le-a achitat arenda anuală, sau un grup de cetățeni. Noi iarăși venim cu ajutor și cu suport pentru ei. Îi ajutăm să facă o somație argumentată juridic, ca ei să o înainteze către acea persoană”, povestește Maria Zugravu, enumerând subiectele cu care, de obicei, cetățenii apelează la „ECHITATE”.

Despre impactul demersurilor, Maria Zugravu spune că, în mare parte, atunci când cei implicați în conflict primesc o scrisoare oficială, recomandată, când mai pune semnătura pe aviz, confirmând că a primit-o, apare altă responsabilitate. „În astfel de cazuri, persoanele încearcă pe cale amiabilă să soluționeze aceste conflicte. Le oferă arenda respectivă, îi cheamă, discută. Aici este acea implicare a noastră care îi ajută pe ei să nu ajungă în procesele de judecată care, de fapt, sunt costisitoare. Din această categorie fac parte persoane vulnerabile. De altfel, până la urmă și noi suntem cumva vulnerabili în perioada asta pandemică”, explică Maria Zugravu, referindu-se la capacitatea colaboratorilor Centrului de a-i înțelege și a-i sprijini pe cei care ajung încoace după suport.

Beneficiarii Centrului – în căutarea justiției







La Centrul „ECHITATE” l-am întâlnit pe Mihail Savin, din satul Ișnovăț. Acesta ne-a povestit istoria sa, similară cu alte istorii ale persoanelor prejudiciate de angajatori. „Am lucrat mecanizator 41 de ani de zile. Ni se dădea leafa prin plic, semnam prin caiete. Când am ajuns în 2014, am cerut leafa. În 2014 nu mi-au dat, în 2015 nu mi-au dat. Totodată, în 2015, s-a schimbat conducerea. M-am adresat și la ei, le-am cerut leafa, că numai eu știu cum am lucrat vara, pe tractor, cu o gură de apă caldă și cu un posmag… Mi-a zis „la mine nu ați lucrat, duceți-vă la cine ați lucrat”. Tot îi ziceam șefului: „Dați-mi banul, nu cer banul matale, al meu îl cer, pe care l-am lucrat cu sudoare”. Îmi zicea „am să dăm, am să dăm”. Am ajuns în 2017 și tot nu-mi dădea. Am ieșit la pensie, am venit la doamna Maria, m-a ajutat, mi-a făcut documentele necesare pentru a căpăta banul cuvenit și astăzi sunt mulțumit. După aceea am mai umblat vreo două luni din urma lor, că ei deja nu-mi dădeau acordul, ba că nu le lucrează computerul, ba una, ba alta. Într-o zi, le-am zis că mă duc la Chișinău să le aduc vreun ajutor, să-i ajute, a doua zi m-au chemat și mi-au dat banii, după ce s-au folosit patru ani de dânșii. 16 mii de lei am avut de primit și mi-au oprit 4000 din sumă”, povestește Mihail Savin, precizând că, în urma încrederii pe care o are în Centrul „ECHITATE”, acum apelează acolo și cu alte probleme, spunându-le și altor consăteni de-ai săi să-și caute dreptate cu ajutorul acestui Centru.

Raisa Rusu, din satul Boșcana, este indignată de activitatea unui notar din localitate care, timp de trei luni, a tot refuzat să o programeze pentru definitivarea procedurii de perfectare a actelor de moștenire. „Notarul, timp de trei luni de zile, nu voia să mă programeze. Care-i problema? Poate-i personală, nu știu… Suntem bătrâni, de la țară, neștiind legile”, explică Raisa Rusu, un adevăr cunoscut pentru populația rurală din întreaga republică.

Un alt subiect dureros, dar și frecvent întâlnit, este și cel al divorțurilor și partajării averii, mai ales când în familie sunt și copii minori. Ludmila Gore, din Criuleni, ne povestește că, atunci când a început procedura de divorț, avea nevoie de un avocat gratis, deoarece nu dispunea de resurse ca să-i achite serviciile. „Am venit aici. Maria Zugravu mi-a spus ce documente trebuie să adun, ca să pot beneficia de avocat de stat gratis. Am adus documentele, le-a transmis la Chișinău, mi-a zis când să vin, să iau foaia ca să plec la avocatul pe care mi l-au propus de la Chișinău”, spune Ludmila, precizând că această procedură i-a fost de mare folos, deoarece procesul de divorț a avut loc fără scandaluri și fără condiționări ilegale.

Justiție pe timp de COVID

După ce, în ultimul timp, Centrul de Justiție Socială „ECHITATE” a constatat numeroasele probleme cu care se confruntă locuitorii din Zona de Securitate, în special cei din raionul Dubăsari, au decis să desfășoare activități în cadrul unui proiect destinat anume persoanelor din aceste localități. Dreptul la asistență juridică gratuită, dreptul de proprietate, dreptul succesoral, dreptul la sănătate și tratament medical de calitate sunt câteva dintre subiectele-cheie ale campaniei „Acces la justiție în Zona de Securitate”. Maria Zugravu spune că, în aceste localități, situația s-a complicat extrem de mult în urma pandemiei, care a îngrădit și mai mult accesul și așa dificil al oamenilor simpli la servicii de calitate, dar și la o justiție echitabilă.

„Acum, în perioada de COVID, statul, în loc să ajute cetățenii, să se orienteze spre această categorie de populație și să-i orienteze ca să aibă acces la servicii publice calitative, să le ofere niște privilegii, ei, de fapt, au făcut invers, au majorat taxele și astfel oamenii nu-și pot revendica drepturile… Dacă noi am oferit o consultație, ca să meargă cu problema sa la instituția X, Y, de exemplu, la Agenția Servicii Publice, și el merge acolo, dar dacă i se solicită o taxă exagerată, nu de buzunarul său, evident, el nu-și soluționează problema, chiar dacă noi îl ghidăm”, spune Maria Zugravu, referindu-se la lacunele grave care există în procesul de colaborare dintre instituțiile statului și cetățeni.

„Dacă vorbim despre abilitarea juridică a cetățeanului, noi trebuie să avem acea colaborare, acel circuit corect între instituții și cetățean. Dacă el a pornit să-și rezolve problema, dar i se cere o taxă pe care el nu și-o permite, chiar la serviciile notariale, Legea privind taxele notariale nu a mai fost modificată de prin 2006… Atunci când se solicită ca notarul să-ți spună taxele exacte, deoarece legea spune că, de comun acord cu cetățeanul, trebuie să se stabilească acel preț, dar știm că asta nu se întâmplă, nu negociem, ni se spune exact taxa. Atât. Astfel, noi, ca și societate civilă, nu avem posibilitatea să informăm întotdeauna cetățeanul corect, nu sunt niște plafoane stipulate prin lege, noi ar trebui să-i ghidăm pe cetățeni, dar să știm cine are privilegii, care categorii, până la ce sumă, și asta ar fi corect și binevenit pentru toți, dar iată că lacuna legislativă, care până acum nu a fost soluționată, aduce impedimente în apărarea drepturilor cetățenilor”, mai adaugă președinta Centrului de Justiție socială din Criuleni.