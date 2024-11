VIDEO Igor Dodon califică diaspora drept „o problemă”, declarația liderilor europeni în privința R. Moldova și convocarea ambasadorului Lilian Darii la Ministerul rus de Externe | Săptămâna de Gardă

Igor Dodon califică diaspora drept „o problemă” după înfrângerea candidatului socialiștilor, Alexandr Stoianoglo, în fața Maiei Sandu în turul doi al prezidențialelor. Între timp, președinta realeasă a efectuat prima vizită oficială de după alegeri, la Summitul Comunității Politice Europene de la Budapesta, unde liderii europeni au adoptat o declarație prin care-și reiterează sprijinul pentru R. Moldova.

Președinta Maia Sandu a participat pe 7 noiembrie la summitul Comunității Politice Europene de la Budapesta. În marja evenimentului, Maia Sandu s-a întâlnit cu lideri europeni, șefi de stat și de guvern, pentru a discuta despre dezvoltarea economică a R. Moldova, securitatea regională și procesul de integrare europeană. După întrevederea cu Maia Sandu, liderii europeni, printre care președintele Franței, Emmanuel Macron, președintele României, Klaus Iohannis, prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, și cancelarul german Olaf Scholz au semnat o declarație comună prin care și-au reafirmat sprijinul pentru R. Moldova. Oficialii au salutat , „succesul R. Moldova în respingerea eforturilor de destabilizare din partea Rusiei”.

Tot la Budapesta, Maia Sandu s-a întâlnit și cu președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenskiy. Potrivit liderului de la Kyiv, cei doi șefi de state au discutat despre problemele de securitate generate de invazia rusă asupra țării vecine, despre contracararea dezinformării ruse, precum și despre drumul european al celor două țări.

Ambasadorul R. Moldova în Federația Rusă, Lilian Darii, a fost convocat miercuri la Ministerul rus de Externe. Oficialului moldovean i-a fost înmânată o notă de protest cu privire la ceea ce rușii numesc „acțiuni discriminatorii neprietenoase ale Chișinăului față de observatorii ruși din cadrul misiunii OSCE de monitorizare a alegerilor prezidențiale din R. Moldova”. Kremlinul acuză autoritățile de la Chișinău că au refuzat „în mod nemotivat” acreditarea a cinci observatori internaționali din Rusia, înainte de scrutinele din R. Moldova.

Și purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a comentat cele două tururi de scrutin din R. Moldova, calificându-le drept „nedemocratice și incorecte”. Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova a condamnat declarațiile reprezentanților ruși, calificându-le drept inacceptabile.

Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din R. Moldova, care l-a susținut pe Alexandr Stoianoglo la prezidențiale, a calificat rezultatele scrutinelor drept „nedemocratice și abuzive”, amenințând cu „proteste pașnice”.

Dodon, care în 2020 numea diaspora „electorat paralel”, declară acum că votul moldovenilor din afara țării este „o problemă care va fi analizată minuțios”.

Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din R. Moldova: „Un subiect separat, la care s-au referit majoritatea cetățenilor, este votul în afara țării, o problema care va fi analizată minuțios și noi, socialiștii, vom veni cu o poziție și propuneri în timpul apropiat. Trebuie să înțelegem cu toții – R. Moldova va trăi după cum doresc locuitorii ei sau după voia celor care de mai mulți ani nu locuiesc aici?”.

Declarațiile lui Igor Dodon au venit după ce în turul doi al alegerilor prezidențiale, moldovenii din străinătate au venit într-un număr record la urne, aproape 330 de mii. Votul lor a fost decisiv în stabilirea președintelui Republicii Moldova pentru următorii patru ani.

Subiectul alegătorilor care au votat la secțiile deschise în afara teritoriului Republicii Moldova a fost discutat de colega noastră Natalia Zaharescu, la Podcast ZdCe, cu analistul politic Igor Boțan.

După trei zile de absență din spațiul public, miercuri candidatul socialiștilor la funcția de președinte, Alexandr Stoianoglo, și-a recunoscut înfrângerea, dar nu pe deplin. Acesta a publicat un mesaj în care a acuzat presa și societatea civilă că ar fi „afiliate politic” și „capturate”.

Alexandr Stoianoglo, fost candidat la prezidențiale: „Dragi prieteni și susținători, nu e o înfrângere finală, e doar o bătălie pierdută. Vă mulțumesc din inimă pentru fiecare vot, fiecare privire de încredere și fiecare gest de solidaritate. Mulțumesc profund echipei mele de campanie și colegilor din Partidul Socialiștilor pentru sprijinul și încrederea investite în promovarea electorală a candidaturii mele”.

Partidul MAN, condus de primarul Ion Ceban, propune adoptarea unei Declarații cu privire la condamnarea coruperii alegătorilor și utilizarea discursului de ură în campaniile electorale. Reprezentanții formațiunii politice îndeamnă deputații din partidul de guvernământ și pe cei din Blocul Comuniștilor și Socialiștilor să semneze Declarația, iar, ulterior, să susțină proiectul în acest sens în plenul Parlamentului.

Gaik Vartanean, membru al Partidului MAN: „Un alt fenomen grav constatat este cumpărarea de voturi, care reprezintă un atentat la democrația R. Moldova. Societatea se întreabă de ce această rețea de cumpărare a voturilor continuă până în prezent și de ce nu s-au luat măsuri”.

Tudor Ulianovschi, candidatul la prezidențiale care a acumulat 0,5% dintre sufragii, a aderat la Partidul Social Democrat European. Acesta a fost numit în funcția de vicepreședinte al formațiunii.

Tudor Ulianovschi, fost candidat la prezidențiale: „Animat fiind de îndemnul fiecăruia dintre voi, din diferite raioane ale țării, pe care i-am văzut în ultimele două sau trei săptămâni după campania prezidențială, am decis că este mult mai tangibil, mult mai eficient și plauzibil de a ne alătura echipei PSDE și de a consolida acest partid decât să formez o nouă formațiune politică de la zero”.

Partidul Social Democrat European este urmașul Partidului Democrat, condus în trecut de Vladimir Plahotniuc. Liderul actual al PSDE este Ion Sula.

Prim-ministrul Dorin Recean promite remanieri guvernamentale în perioada următoare. Anunțul a fost făcut în prima ședință a Guvernului după alegerile prezidențiale din R. Moldova.

Dorin Recean, prim-ministrul R. Moldova: „Celor care l-au votat pe contracandidatul Stoianoglo, le fel, le mulțumesc pentru că au atras atenția Guvernului la problemele și necesitățile pe care le au. Și cei care au votat pentru președinta Sandu, și cei care au votat contracandidatul, au spus foarte clar că trebuie să facem anumite schimbări în politici, în Guvern, și în următoarele 10 zile eu voi veni cu aceste propuneri de schimbări”.

Artistul rus Filip Kirkorov, care susține invazia rusă în Ucraina, rămâne în continuare fără dreptul de a intra în R. Moldova, au decis marți judecătorii Curții de Apel Chișinău. Artistul rus a primit refuz de intrare în țara noastră în urmă cu doi ani, când urma să cânte la un concert organizat de Veaceslav Valico. Poliția de Frontieră declara în acea perioadă că, fiind supus controlului, acesta nu întrunea condițiile pentru autorizarea trecerii frontierei de stat. De-a lungul timpului, Filip Kirkorov a cântat la mai multe evenimente organizate de fugarul penal Ilan Șor. Acesta are interdicție de intrare și în Lituania.

Organizatorul „grupului infracțional” și doi complici de-ai săi, care planificau în prag de alegeri prezidențiale, să incendieze mai multe mașini ale Poliției, Comisiei Electorale Centrale și ale altor instituții publice, au fost reținuți. Pe 6 noiembrie, oamenii legii au efectuat percheziții în automobilele organizatorului și a unuia dintre complici. Au fost ridicate telefoane, care conțineau fotografii și filmulețe cu incendierea unei mașini a Poliției, precum și conversații cu amănunte despre comiterea infracțiunii. De asemenea, oamenii legii au ridicat imagini cu banii care ar fi fost primiți drept răsplată. Conform Poliției, persoana care a comandat actele de vandalism este originară din stânga Nistrului și ar avea legături cu serviciile speciale ale Federației Ruse. Organizatorul și unul dintre complicii săi au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile.

Magistrata de la Curtea Supremă de Justiție Mariana Ursachi, fostă Pitic, despre care Ziarul de Gardă a scris anterior că a indicat în declarațiile de avere un automobil de lux Porsche Cayenne cu o valoare de doar 11 mii de lei, nu a promovat evaluarea externă a Comisiei Vetting, din motiv că nu corespunde criteriilor de integritate. Judecătoarea nu s-a prezentat la audierile stabilite de Comisia Vetting. Dacă decizia va rămâne în vigoare, magistrata va pleca din sistemul judecătoresc.

Procurorul Victor Furtuna a câștigat concursul pentru funcția de șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, acumulând cel mai mare punctaj. Astfel, Consiliul Superior al Procurorilor va propune Comisiei Vetting inițierea verificării integrității etice și financiare a acestuia, în vederea numirii sale în funcție. Victor Furtuna activează în sistemul procuraturii din noiembrie 2011 și este procuror-șef interimar al PCCOCS din ianuarie 2023. Acesta a condus grupul de urmărire penală în dosarul de abuz în serviciu în care figura fostul procuror general Alexandr Stoianoglo.

Începând cu data de 4 noiembrie, cetățenii pot depune cereri pe platforma compensatii.gov.md, pentru a beneficia de compensații la energie în perioada rece. În acest an, gospodăriile vor primi compensația sub formă de bani, și nu sub forma unor reduceri în facturi ca-n anii precedenți. Beneficiarii își vor putea primi banii prin una dintre următoarele opțiuni: pe cardul social, dacă beneficiază deja de alte indemnizații din partea statului, la orice oficiu poștal din țară, sau într-un cont bancar pe numele solicitantului principal.

Republicanul Donald Trump revine la Casa Albă. Acesta a învins-o în alegerile din 5 noiembrie pe actuala vicepreședintă a Statelor Unite Kamala Harris. Politicianul de 78 de ani declarase anterior că, dacă va ajunge din nou președinte, va pune capăt războiului din Ucraina în 24 de ore.

Donald Trump, președintele ales al SUA: „Este cea mai mare mișcarea politică din istoria țării și acum va ajunge la un nou nivel de importanță pentru că ne vom ajuta țara să se vindece. Avem o țară care are nevoie de ajutor și are nevoie de ajutor urgent. Vom reclădi granița, vom rezolva toate problemele țării noastre”.

Între timp, portalul Politico scrie că administrația actualului președinte american Joe Biden se pregătește să trimită Ucrainei ultimul pachet de ajutor militar, în valoare de peste 6 miliarde de dolari, din teama că sprijinul pentru Kiev ar putea înceta după ce Donald Trump va prelua funcția de șef al statului. Ce ar putea însemna pentru R. Moldova și Ucraina victoria lui Donald Trump, aflați dintr-un articol publicat pe zdg.md.

