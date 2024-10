VIDEO 1,8 miliarde de euro pentru R. Moldova din partea UE, investigația ZdG sub acoperire, percheziții și rețineri, ajutor unic pentru pensionari | Săptămâna de Gardă

O reporteră a Ziarului de Gardă s-a infiltrat în rețeaua oligarhului condamnat penal Ilan Șor și a documentat cu ajutorul unei camere ascunse modul de corupere a alegătorilor cu bani veniți de la Moscova. Vă spunem detalii astăzi, iar Uniunea Europeană a anunțat un pachet financiar de 1,8 miliarde de euro pentru R. Moldova.

Președinta Comisiei Europene a efectuat joi o vizită oficială la Chișinău. Ursula von der Leyen a anunțat un plan de creștere pentru R. Moldova în valoare de 1,8 miliarde de euro. Asistența se bazează pe trei piloni, care vizează: creșterea asistenței financiare în următorii trei ani, consolidarea accesului la piața unică a UE și sprijinirea reformelor social-economice ale țării noastre.

Ursula von der Leyen, președinta Com isiei Europene: „Noi credem că putem să vă ajutăm să dublați dimensiunile economiei dvs. timp de 10 ani, ceea ce va însemna mai multe locuri de muncă și o calitate mai bună a vieții moldovenilor. Vom investi 1,8 miliarde de euro în economia voastră în următorii trei ani și vom concentra aceste investiții pe domenii care vor genera creștere economică și servicii publice”.

Maia Sandu, președinta R. Moldova: „Acest plan de creștere ne va ajuta să construim o economie puternică, care să ofere locuri de muncă bine plătite acasă, care să ne permită să dezvoltăm localitățile și țara. Sunt sigură că, împreună cu dumneavoastră și noua Comisie pe care o conduceți, vom avea și mai multe realizări, avansând pe calea aderării R. Moldova la Uniunea Europeană”.

Cristina Gherasimov, viceprim-ministra pentru integrare europeană a R. Moldova: „Acest 1 miliard 800 de milioane de euro are o componentă semnificativă de granturi și are o componentă semnificativă inclusiv de împrumuturi. Aceste împrumuturi vor veni la o rată extrem de avantajoasă pentru R. Moldova, care va putea să ne ajute să returnăm creditul din creșterea economică pe care o vom avea în următorii ani”.

Acesta este cel mai mare pachet de sprijin financiar din partea Uniunii Europene de care a beneficiat R. Moldova de la obținerea independenței până în prezent.

Cu o săptămână înainte de alegerile prezidențiale și a referendumului republican, Parlamentul European a adoptat, cu largă majoritate, o rezoluție prin care se cere creșterea sprijinului european pentru R. Moldova în combaterea ingerințelor rusești. De asemenea, europarlamentarii solicită Consiliului European să adopte noi sancțiuni împotriva persoanelor care subminează suveranitatea țării noastre și îndeamnă țările care găzduiesc fugari moldoveni, precum Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc, să-i extrădeze în R. Moldova pentru a fi deferiți justiției. Rezoluția a fost adoptată, după mai multe dezbateri, la inițiativa grupului Renew.

Siegfried Mureșan, președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu R. Moldova: „Ceea ce se întâmplă în R. Moldova contează pentru noi în cadrul Uniunii Europene, pentru că R. Moldova este un stat vecin al Uniunii Europene și putem fi siguri și stabili în interiorul granițelor Uniunii Europene doar dacă țările vecine, precum R. Moldova, sunt sigure și stabile”.

Circa un milion de lei a fost ridicat în localitatea Jora de Jos, din raionul Orhei, în urma unor percheziții efectuate de ofițerii Centrului Național Anticorupție. Acțiunile au avut loc în cadrul unui dosar de finanțare ilegală a unei formațiuni politice afiliate fugarului penal Ilan Șor. Potrivit organelor de drept, banii urmau a fi utilizați pentru remunerarea membrilor de partid și a simpatizanților acestuia, organizarea evenimentelor festive, concertelor, întrunirilor, închirierea mijloacelor de transport și remunerarea șoferilor. În urma descinderilor, o persoană a fost reținută.

Iar alte 36 de mii de euro au fost ridicate, miercuri, de către organele de drept în cadrul unui dosar de finanțare ilegală a unei formațiuni politice asociate lui Șor. Mijloacele financiare au fost preluate de CNA, după ce au fost depistate de polițiști în mașina unui „activist” al blocului politic „Victorie”, condus de Ilan Șor. Dosarul ar avea conexiune cu una dintre cauzele penale aflate în examinarea ofițerilor anticorupție, iar mijloacele financiare, proveniență cărora rămâne a fi stabilită, urmau a fi utilizate pentru remunerarea membrilor de partid.

Săptămâna aceasta, poliția a ridicat peste 17 000 de rulade dulci cu termen de valabilitate expirat, ținute în peste 15 mii de cadouri electorale, care urmau a fi împărțite unor cetățeni fiind însoțite de o felicitare tipărită. Cadourile electorale erau păstrate într-un depozit din Durlești, fiind împărțite de reprezentanții blocului „Victorie”. Până acum, Centrul Național Anticorupție a recepționat de la Inspectoratul General al Poliției peste 100 de procese-verbale de constatare a contravenției cu privire la coruperea electorală pasivă. Pe unele dintre ele au fost deja aplicate amenzi în mărime de 37 500 de lei.

Un mesaj sonor difuzat într-un sat din sudul țării îi îndeamnă pe localnici să voteze „Nu” la referendum pentru că, după aderarea la UE „R. Moldova va fi obligată să accepte eutanasia, căsătoria între persoanele de același sex și va repeta scenariul ucrainean – războiul”. Mesajele răsunau din mai multe megafoane, amplasate chiar în centrul localității, iar „acces la butoane” are doar secretara și primarul localității. Se întâmplă în satul Cenac, raionul Cimișlia. Cum explică această situație primarul localității, aflați de pe zdg.md. De asemenea, pe canalul nostru de YouTube, dar și pe zdg.md găsiți o serie de articole despre averea și cariera politică a candidaților la alegerile prezidențiale.

Bașcana Evghenia Guțul, o acolită a fugarului Ilan Șor, și organizația necomercială autonomă pentru promovarea cooperării internaționale, Evrazia, au fost incluse miercuri pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene, pentru încercări de destabilizare a R. Moldova. Pe listă se află încă din mai 2023 Ilan Șor, Marina Tauber, Vlad Plahotniuc, omul de afaceri rus Igor Ceaika și fostul șef-adjunct al Inspectoratului General al Poliției Gheorghe Cavcaliuc.

Peste 31 de mii de pensionari vor primi un ajutor unic din partea statului în valoare de 2 300 de lei. Anunțul a fost făcut de către autorități cu o săptămână înainte de alegerile prezidențiale și a referendumului privind aderarea la UE. Conform ministrului Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, ajutorul va fi acordat persoanelor cu o vechime în muncă de 40 de ani, care în prezent au o pensie mai mică de 3 300 de lei. Banii sunt acordați cu ajutorul Programului Mondial pentru Alimentație al Națiunilor Unite, fiind vorba despre 71 de milioane de lei.

R. Moldova va avea un sistem de avertizare a cetățenilor, în situații de urgență și calamități naturale, prin intermediul telefoanelor mobile. O hotărâre în acest sens a fost aprobată miercuri de Cabinetul de miniștri. Documentul mai prevede achiziționarea unor vehicule și echipamente de intervenție în situații de urgență, dar și crearea unui nou Fond de rezervă pentru dezastre.

Produsele moldovenești își fac loc pe piața Uniunii Europene. Săptămâna aceasta, primele loturi de carne proaspătă de pasăre au fost exportate pe cea mai extinsă piață din lume. De asemenea, primul producător de ouă de consum din R. Moldova a primit dreptul de a-și exporta produsele pe piața Uniunii Europene.

Ambasadorii Uniunii Europene au convenit pe 9 octombrie asupra unui acord de împrumut în valoare de 35 de miliarde de euro pentru Ucraina, din veniturile provenite din activele rusești înghețate. Între timp, localitățile ucrainene continuă să fie țintele agresiunii rusești. Joi, armata rusă a lansat un atac cu rachete balistice asupra regiunii Odesa. Cel puțin opt persoane au murit, iar nouă au fost rănite.

Ziarul de Gardă a pătruns din nou în rețeaua lui Ilan Șor. Timp de trei luni am documentat din interior cu ajutorul unei camere ascunse cum circulă banii și cum sunt racolați și ademeniți oamenii care lucrează pentru Ilan Șor, în slujba Moscovei. Miza – deturnarea cursului european al țării prin compromiterea referendumului din 20 octombrie și votul pentru un candidat susținut de Șor, care urmează să fie anunțat cu doar o zi înaintea scrutinului. Timp de trei luni, o reporteră ZdG sub acoperire, acționând sub o identitate falsă, a participat la așa-zisele proteste organizate de oamenii lui Șor înainte sau după ședințe de judecată, la întâlnirile de partid, precum și la discuțiile electorale cu unul dintre candidații lui Șor la prezidențiale. Investigația integrală poate fi găsită pe canalul nostru de YouTube și pe zdg.md.