Veronica Dragalin, în concediu o lună jumătate? Un lider de partid îi cere demisia. Explicațiile șefei PA

Ștefan Gligor, președintele Partidului Schimbării și unul din liderii Blocului „Împreună”, a cerut demisia șefei Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, vineri, 17 ianuarie. Solicitarea acestuia a venit după ce PA a emis un comunicat de presă în care, printre altele, se menționa că modificările Codului penal, intrate în vigoare în toamna anului 2024, ar influența rezultatele instituției. În context, Ștefan Gligor a menționat că „după un concediu generos de o lună și jumătate”, șefa PA „își explică eșecurile, arătând cu degetul la alții”.

Pe 16 ianuarie, cu o zi înainte de declarațiile lui Ștefan Gligor, Ziarul de Gardă a remis către PA o solicitare de informații privind concediul Veronicăi Dragalin. Aceasta a confirmat că și-a luat liber și a punctat că informația solicitată ar ține de viața sa personală.

Pe 15 ianuarie, PA a emis un comunicat de presă în care instituția condusă de Veronica Dragalin a indicat că „creșterea numărului de sentințe de încetare pe motivul expirării termenului de prescripție este cauzată în proporție substanțială de modificările legislative înaintate de Ministerul Justiției și votate în Parlament, în vigoare din septembrie 2024, ce au redus pedeapsa pentru unele fapte de corupție și respectiv au redus termenul de prescripție”.



Ulterior, Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a venit cu precizări, punctând că modificările Codului penal NU reduc severitatea pedepselor pentru corupție și NU scurtează termenii de prescripție.

Pe 17 ianuarie, politicianul Ștefan Gligor a scris că Veronica Dragalin a lansat „un act agresiv de dezinformare și manipulare cu privire la pretinsă diminuare a termenilor și pedepselor pentru infracțiuni de corupție”. Acesta a firmat că situația la Procuratura specializată „a degradat”, iar șefa PA „a întârziar cu demisia cel puțin un an”.

„(…) După un concediu generos de aproape o lună și jumătate, doamna Drăgălin a decis să se laude cu rezultate inexistente și să explice eșecurile arătând cu degetul la alții.

(…)Dacă verificăm factologia aflăm că modificările adoptate au făcut ordine în articolul 324, Coruperea pasivă din Codul Penal și în mare parte au înăsprit răspunderea prin majorarea semnificativă a amenzilor. Ceea ce a făcut PA este o manipulare și dezinformare crasă.

(…) Culmea este că Procuratura Anticorupție a participat la avizarea acestor modificări și a înaintat mai multe propuneri care au fost luate în considerație.

Doamnă Drăgălin, ați întîrziat cu demisia de cel puțin un an de zile. Nu vă mai faceți de rușine, plecați.

Reforma sistemului judecătoresc sub conducerea PAS a devenit o mlaștină, iar situația din Procuratură a degradat la scară greu de imaginat chiar și 4 ani în urmă.

Sistemul Procuraturii are nevoie de o curățenie drastică și o restructurare majoră. Din 2019 insist să fie reorganizate și sau lichidate PA/PCCOCS, iar în loc, să fie creată o procuratură specializată pe combaterea corupției și crimei organizate de la zero. (…)”, a scrie Ștefan Gligor pe Facebook.

Pe 16 ianuarie, cu o zi înainte de declarațiile făcute de liderul Partidului Schimbării, Ziarul de Gardă a remis către PA o solicitare de informații privind concediul Veronicăi Dragalin. Pe 17 ianuarie, Veronica Dragalin a răspuns întrebărilor reporterei ZdG, confirmând că a fost în concediu, în SUA, fără a preciza totuși data când a revenit. În lipsa sa, adjunctul interimar, Octavian Iachimovschi, a exercitat atribuțiile de procuror-șef.

„Informația solicitată de dvs. nu se încadrează în informație de interes public, ci ține de viața mea privată, dar totuși o să răspund la întrebările dvs. pentru că dacă planificați să publicați un articol pe un subiect care atinge viața mea personală și dreptul meu constituțional la viață privată, vreau să mă asigur că includeți și răspunsul meu în publicație.

Am fost plecată în concediu anual pe o perioadă de timp, care a fost acordat prin ordinul Procurorului General, începând cu 3 decembrie 2024. Apoi am fost nevoită să folosesc concediu neplătit pentru o perioadă de timp din motive personale – am primit o citație să mă prezint la o judecătorie în Statele Unite să particip în procesul de selectare a juraților pentru procese penale, o obligație civică a cetățenilor americani (neprezentarea la data citației poate rezulta în emiterea unui mandat de arest). M-am prezentat la judecătorie la data respectivă și apoi zburat înapoi la Chișinău săptămâna trecută. Concediu neplătit a fost acordat la fel prin ordinul Procurorului General la cererea mea”, a explicat Veronica Dragalina.