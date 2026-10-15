Cei șase elevi care au agresat în septembrie un tânăr de 19 ani au fost exmatriculați. Precizările instituției de învățământ

Șase elevi ai Colegiului Universității Tehnice a Moldovei (UTM), implicați în cazul din 24 septembrie, în care un tânăr de 19 ani a fost agresat fizic de un grup de persoane, au fost exmatriculați. Anunțul a fost făcut de instituția de învățământ pe 15 octombrie. Reprezentanții UTM a subliniat că „condamnă ferm acest act de violență” și au menționat că colaborează cu instituțiile abilitate pentru a asigura reintegrarea victimei în comunitate.

„Hotărârea Consiliului profesoral al Colegiului UTM din 28 septembrie 2026 și decizia Comisiei de Etică și Deontologie Profesională a UTM, din 29 septembrie, au stabilit exmatricularea celor șase elevi implicați în caz, fără drept de reînmatriculare în cadrul Colegiului UTM. Decizia a ținut cont de gravitatea faptelor și de încălcarea normelor de conduită etico-morală”, au precizat reprezentanții UTM.

Potrivit declarației instituției, pe parcursul acestei perioade, victima avut parte de asistență psihologică profesionistă. Totodată, reprezentanții UTM spun că au organizat sesiuni de informare și discuții cu elevii colegiului despre fenomenul bullyingului.

„Condamnăm ferm acest act de violență și ne angajăm să prevenim astfel de situații prin măsuri educative și de protecție. Condamnăm, de asemenea, difuzarea imaginilor în presă și în spațiul public. Expunerea publică poate agrava trauma trăită și îngreuna procesul de recuperare, de aceea facem apel la responsabilitate și respect”, au punctat reprezentanții instituției.

Cei șase tineri bănuiți în cazul de agresiune au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile.