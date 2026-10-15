TikTokerul Nekoglai, reținut pentru vânzarea drogurilor, a fost eliberat din penitenciar

Nicolai Lebedev, cunoscut în spațiul public, în special pe TikTok, drept Nekoglai, reținut la sfârșitul lunii septembrie pentru comercializarea drogurilor și promovarea consumului acestora pe rețelele de socializare, a fost transferat în arest la domiciliu. Decizia a fost luată pe 15 octombrie de Judecătoria Chișinău, conform surselor ZdG.

Timp de două luni, ofițerii antidrog au documentat activitatea lui Lebedev, în vârstă de 25 de ani, și a concubinei sale, Polina Dubrova, o tânără de 21 de ani, cetățeană a Federației Ruse. Potrivit investigațiilor, cei doi promovau consumul de droguri și, în anumite cazuri, comercializau substanțe narcotice, prin intermediul rețelelor sociale, unde au un auditoriu de peste 12 milioane de urmăritori

La 16 septembrie, ofițerii antidrog au desfășurat percheziții la un imobil de lux închiriat de cuplu. În timpul acțiunilor au fost depistate și ridicate droguri de tip marijuana, hașiș și mefedronă, cântare electronice de înaltǎ precizie, precum și telefoane utilizate în activitatea infracțională.

Potrivit surselor ZdG, la 21 septembrie 2026, a avut loc percheziționarea repetată a imobilului închiriat de cei doi, fiind depistate și ridicate un telefon mobil utilizat pentru comercializarea drogurilor, câteva tipuri de droguri – mefedron și hașiș, dar și un cântar electronic.

Polițiștii menționează că, în momentul reținerii, cei doi suspecți au manifestat un comportament agresiv, au opus rezistență fizică și au amenințat angajații Direcției Antidrog.

În prezent, cuplul este cercetat pentru mai multe infracțiuni, inclusiv promovarea consumului de droguri prin intermediul rețelelor de socializare și comercializarea drogurilor în proporții deosebit de mari. Conform legislației, persoanele vinovate riscă pedepse cu închisoarea de până la 20 de ani.

Poliția recomandă părinților să monitorizeze periodic conținutul accesat de copii pe rețelele de socializare și persoanele pe care aceștia aleg să le urmărească în mediul online.