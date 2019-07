USMF „Nicolae Testemițanu” declară că nu este responsabilă de activitatea Bazei de odihnă „Medic-2” din or. Sergheevca, Odesa

Cu referire la materialele jurnalistice apărute în presa locală și cea ucraineană în data de 12 iulie 2019, privind intoxicarea copiilor aflați la Baza de odihnă și de întremare a sănătății „Medic-2” din orașul Sergheevca, regiunea Odesa, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din R. Moldova vă informează că, deși Baza aparține instituției, din anul 2008 este dată în locațiune și gestionată de către autoritățile locale din Ucraina. Astfel, Universitatea nu este responsabilă de activitatea acestei entități.

Potrivit informației Centrului de Laborator Regional Odesa din data de 12 iulie curent, persoanele afectate provin din regiunile ucrainene Kiev, Cernigov și Harcov.

USMF punctează că odată ce va deține și alte informații, va reveni cu detalii în vederea elucidării obiective a acestui caz.