UPDATE Detalii despre drona căzută în raionul Dondușeni: La fața locului a fost identificat un crater

Aparatul de zbor fără pilot, care a căzut și a explodat pe un câmp dintre localitățile Codrenii Noi și Scăieni, raionul Dondușeni, este examinat de specialiștii Secției tehnico-explozivă a Inspectoratului General al Poliției (IGP), anunță oamenii legii vineri, 16 octombrie.

UPDATE 17 octombrie: În urma cercetărilor efectuate la fața locului, pe un teren agricol din extravilanul satului Scăieni, au fost depistate fragmente ale unui aparat de zbor fără pilot (dronă), care ar fi explodat în urma impactului cu solul.

„Potrivit examinării preliminare, la fața locului a fost identificat un crater cu un diametru de aproximativ 350 mm și o adâncime de 150 mm. În interiorul acestuia au fost observate elemente cu potențial distructiv.

La o distanță de până la 100 de metri de crater au fost descoperite motorul cu ardere internă, rezervorul aparatului de zbor și mai multe fragmente din corpul acestuia”, comunică IGP.

Investigațiile continuă, urmând să fie dispuse expertizele de specialitate și identificarea tuturor elementelor descoperite la fața locului.

Știre inițială:

Polițiștii se află la fața locului, unde examinează zona și stabilesc toate circumstanțele. Preliminar, victime nu au fost raportate.

„Pentru siguranța lor, cetățenii sunt îndemnați să evite zona, să nu se apropie şi sǎ nu atingă fragmentele depistate. În cazul depistării unor obiecte suspecte, anunțați imediat Serviciul 112.”

Aparatul zbor neautorizat a fost observat în spațiul aerian național la ora 16:22, în regiunea satului Sobari, raionul Soroca de Centrul Operații Aeriene al Armatei Naționale, anunță Ministerul Apărării.

În urma atacurilor Federației Ruse asupra Ucrainei din noaptea de 15 spre 16 octombrie, patru aparate de zbor au intrat neautorizat în spațiul aerian național, unul traversând repetat.