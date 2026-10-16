UPDATE Ministerul Apărării: Aparatul de zbor fără pilot a căzut și a explodat în extravilanul unei localități din raionul Dondușeni

UPDATE 17:07 Potrivit datelor înregistrate, aparatul de zbor fără pilot a căzut și explodat în câmpul din extravilanul localității Codrenii Noi spre satul Scaieni, raionul Dondușeni.

Alte circumstanțe se stabilesc.

„Ne adresăm cetățenilor în cazul depistării unor obiecte neidentificate sau fragmente să nu le atingă, să nu le miște și să sune la 112”, a îndemnat Ministerul Apărării.

Știrea inițială

Un presuspus zbor neautorizat în spațiul aerian național a fost observat la ora 16:22, în regiunea satului Sobari, raionul Soroca de Centrul Operații Aeriene al Armatei Naționale, anunță Ministerul Apărării.

Cu mai multe detalii instituția susține că va reveni.

„Centrul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian al R. Moldova, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii.”

În urma atacurilor Federației Ruse asupra Ucrainei din noaptea de 15 spre 16 octombrie, patru aparate de zbor au intrat neautorizat în spațiul aerian național, unul traversând repetat.

Potrivit Centrului Operații Aeriene al Armatei Naționale, primul obiect aerian a intrat în spațiul aerian al R. Moldova la ora 23:02, 15 octombrie, din direcția localității Timcovo, regiunea Odesa, Ucraina, deplasându-se spre localitatea Ivanovca. La ora 23:20, acesta a părăsit spațiul aerian național prin direcția localității Bronit, raionul Moghilău-Podolsc, Ucraina.

Al doilea aparat de zbor fără pilot a pătruns în spațiul aerian al țării la ora 3:37, 16 octombrie, din direcția localității Starokazacie, Ucraina, spre satul Tudora, Republica Moldova. Un minut mai târziu, acesta a părăsit spațiul aerian național pe aceeași traiectorie.

Cel de-al treilea caz a fost înregistrat la ora 3:46, pe direcția Moghilău-Podolsc, Ucraina – Otaci, Republica Moldova. La ora 3:48, obiectul aerian a părăsit spațiul aerian național prin apropierea localității Hădărăuți, raionul Ocnița.

Conform ministerului Apărării, la ora 05:59, 16 octombrie, sistemele de supraveghere a spațiului aerian au înregistrat un alt aparat de zbor fără pilot, care a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția localității Starokazacie, Ucraina, spre localitatea Căplani, raionul Ștefan Vodă.