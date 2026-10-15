UPDATE CNA a efectuat 24 de percheziții într-un dosar de corupție la ANSA Giurgiulești. Sunt vizați șeful postului și cinci inspectori. „Ar fi pus la cale o schemă infracțională sistematică”

Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii Procuraturii Anticorupție, desfășoară peste 24 de percheziții într-un dosar ce vizează o schemă de corupție sistemică la Postul de Inspecție la Frontieră al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) din Giurgiulești. În vizorul anchetatorilor se află șeful postului și cinci inspectori.

Informația a fost confirmată pentru ZdG de purtătoarea de cuvânt a CNA, Ina Volosciuc.

UPDATE 10:45 CNA a emis un comunicat de presă în care a precizat că inspectorii ANSA de la Postul de Inspecție la Frontieră Giurgiulești ar fi pretins și primit până la 30 de mii de lei de la agenți economici.

„În schimb, funcționarii ar fi pus la cale o schemă infracțională sistematică. Aceștia ignorau lipsa certificatelor obligatorii pentru animale sau mărfuri și negociau taxe de protecție. Sumele erau adaptate în funcție de volumul mărfurilor, numărul de animale transportate și frecvența curselor efectuate. Ofițerii CNA desfășoară percheziții la domiciliile, în automobilele și în birourile de serviciu ale bănuiților. Șase funcționari și agentul economic au fost reținuți pentru 72 de ore și plasați în izolatorul de detenție provizorie. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în această schemă”, scrie CNA.

Oamenii legii au precizat că trei persoane din cele vizate au figurat în cadrul unei cauze penale pe fapte analogice, iar în prezent cauzele sunt examinate în instanța de judecată.