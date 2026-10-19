„Un fenomen complex și în continuă evoluție”. Autoritățile urmează să aprobe Strategia Națională în domeniul Drogurilor și Adicțiilor pentru anii 2026–2032

Guvernul urmează să aprobe Strategia Națională în domeniul Drogurilor și Adicțiilor pentru anii 2026–2032, proiectul fiind pe agenda ședinței Executivului, care va avea loc pe 21 octombrie. Conform datelor furnizate de către autorități, se evidențiază o creștere a numărului persoanelor consumatoare de droguri aflate în evidență medicală, fiind înregistrate 704 cazuri noi în anul 2025 comparativ cu 545 în anul 2024, precum și o prevalență înaltă a consumului, ceea ce indică o presiune constantă asupra serviciilor de sănătate.

Elaborarea documentului se realizează în concordanță Programul Național de Aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025–2029, proiectul fiind în Clusterul 1.

În nota de fundamentare a proiectului se evidențiază că R. Moldova se confruntă cu un „fenomen complex și în continuă evoluție în domeniul consumului de substanțe psihoactive și al comportamentelor adictive, care generează impact major asupra sănătății publice, siguranței sociale și dezvoltării durabile”.

„Tendințele actuale indică o diversificare accelerată a tiparelor de consum, creșterea disponibilității substanțelor, inclusiv a noilor substanțe psihoactive, precum și extinderea adicțiilor comportamentale, în special în rândul tinerilor. (…) Totodată, estimările indică un număr semnificativ de persoane consumatoare de droguri injectabile, asociat cu rate ridicate ale infecțiilor HIV și hepatitelor virale, ceea ce amplifică povara asupra sistemului de sănătate publică”, se arată în proiect.

La fel, autoritățile notează că „în pofida progreselor înregistrate, răspunsul național rămâne afectat de o serie de deficiențe sistemice”, inclusiv accesul limitat la servicii integrate de prevenire, tratament și reabilitare, acoperirea insuficientă a programelor de reducere a riscurilor și tratament (inclusiv terapia cu agoniști opioizi), precum și adresabilitatea redusă a persoanelor afectate, determinată de stigmatizare și bariere structurale

„Cadrul normativ actual prezintă o serie de lacune și deficiențe care limitează eficiența răspunsului național pe acest domeniu. În acest sens, se evidențiază lipsa unei abordări integrate și unitare la nivel de politici publice, fragmentarea responsabilităților între instituții, precum și insuficienta corelare între intervențiile din domeniul sănătății publice și cele din domeniul aplicării legii. De asemenea, persistă necesitatea alinierii cadrului legislativ la standardele europene, inclusiv în ceea ce privește abordarea consumului de droguri din perspectiva sănătății publice și drepturilor omului”, potrivit proiectului.

Obiectivele Strategiei Naționale în domeniul Drogurilor și Adicțiilor pentru anii 2026–2032

În proiect sunt evidențiate mai multe obiective stabilite în Strategia Națională în domeniul Drogurilor și Adicțiilor pentru anii 2026–2032: