„Un fenomen complex și în continuă evoluție”. Autoritățile urmează să aprobe Strategia Națională în domeniul Drogurilor și Adicțiilor pentru anii 2026–2032
Guvernul urmează să aprobe Strategia Națională în domeniul Drogurilor și Adicțiilor pentru anii 2026–2032, proiectul fiind pe agenda ședinței Executivului, care va avea loc pe 21 octombrie. Conform datelor furnizate de către autorități, se evidențiază o creștere a numărului persoanelor consumatoare de droguri aflate în evidență medicală, fiind înregistrate 704 cazuri noi în anul 2025 comparativ cu 545 în anul 2024, precum și o prevalență înaltă a consumului, ceea ce indică o presiune constantă asupra serviciilor de sănătate.
Elaborarea documentului se realizează în concordanță Programul Național de Aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025–2029, proiectul fiind în Clusterul 1.
În nota de fundamentare a proiectului se evidențiază că R. Moldova se confruntă cu un „fenomen complex și în continuă evoluție în domeniul consumului de substanțe psihoactive și al comportamentelor adictive, care generează impact major asupra sănătății publice, siguranței sociale și dezvoltării durabile”.
„Tendințele actuale indică o diversificare accelerată a tiparelor de consum, creșterea disponibilității substanțelor, inclusiv a noilor substanțe psihoactive, precum și extinderea adicțiilor comportamentale, în special în rândul tinerilor. (…) Totodată, estimările indică un număr semnificativ de persoane consumatoare de droguri injectabile, asociat cu rate ridicate ale infecțiilor HIV și hepatitelor virale, ceea ce amplifică povara asupra sistemului de sănătate publică”, se arată în proiect.
La fel, autoritățile notează că „în pofida progreselor înregistrate, răspunsul național rămâne afectat de o serie de deficiențe sistemice”, inclusiv accesul limitat la servicii integrate de prevenire, tratament și reabilitare, acoperirea insuficientă a programelor de reducere a riscurilor și tratament (inclusiv terapia cu agoniști opioizi), precum și adresabilitatea redusă a persoanelor afectate, determinată de stigmatizare și bariere structurale
„Cadrul normativ actual prezintă o serie de lacune și deficiențe care limitează eficiența răspunsului național pe acest domeniu. În acest sens, se evidențiază lipsa unei abordări integrate și unitare la nivel de politici publice, fragmentarea responsabilităților între instituții, precum și insuficienta corelare între intervențiile din domeniul sănătății publice și cele din domeniul aplicării legii. De asemenea, persistă necesitatea alinierii cadrului legislativ la standardele europene, inclusiv în ceea ce privește abordarea consumului de droguri din perspectiva sănătății publice și drepturilor omului”, potrivit proiectului.
Obiectivele Strategiei Naționale în domeniul Drogurilor și Adicțiilor pentru anii 2026–2032
În proiect sunt evidențiate mai multe obiective stabilite în Strategia Națională în domeniul Drogurilor și Adicțiilor pentru anii 2026–2032:
- Stabilirea unui cadru strategic integrat și intersectorial, care abordează în mod comprehensiv fenomenul drogurilor și al comportamentelor adictive, prin echilibrarea intervențiilor de reducere a cererii, reducere a ofertei și reducere a riscurilor.
- Consolidarea intervențiilor de prevenire, inclusiv prin dezvoltarea programelor de educație și conștientizare, adresate în special copiilor și tinerilor, precum și prin fortificarea factorilor de protecție la nivel individual, familial și comunitar.
- Extinderea accesului la servicii de tratament, reabilitare și reintegrare socială, bazate pe dovezi, centrate pe persoană și integrate cu serviciile de sănătate mintală, inclusiv dezvoltarea serviciilor comunitare.
- Dezvoltarea și consolidarea serviciilor de reducere a riscurilor și a consecințelor negative asociate consumului de droguri, inclusiv programe de schimb de seringi, testare, consiliere și tratament farmacologic al dependențelor.
- Modernizarea cadrului instituțional și consolidarea guvernanței, inclusiv prin consolidarea mecanismului național de coordonare în domeniul drogurilor și adicțiilor, prin reorganizarea Comisiei Naționale Antidrog în Comisia Națională în domeniul Drogurilor și Adicțiilor, dezvoltarea mecanismelor de coordonare interinstituțională și crearea unui sistem eficient de monitorizare și evaluare.
- Operaționalizarea mecanismelor moderne de colectare și analiză a datelor, inclusiv dezvoltarea Observatorului Național pentru Droguri și a Sistemului Național de Avertizare Timpurie pentru noile substanțe psihoactive.
- Consolidarea capacităților de prevenire și combatere a traficului ilicit de droguri, inclusiv prin cooperare interinstituțională și internațională, precum și prin alinierea la standardele Uniunii Europene în domeniul securității și justiției.
- Integrarea abordării bazate pe drepturile omului și sănătate publică, inclusiv promovarea alternativelor la sancțiunile penale pentru consumul de droguri și orientarea către măsuri de tratament, suport și reintegrare socială.
- Extinderea domeniului de intervenție asupra tuturor formelor de adicții, inclusiv consumul de alcool, produse din tutun și produse conexe, precum și adicțiile comportamentale (jocuri de noroc, gaming digital, utilizarea problematică a mediului online).