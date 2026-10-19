Emmanuel Macron îndeamnă la calm după protestele violente din Franța: „Cu toții simțim furie și rușine”

Președintele francez Emmanuel Macron a făcut apel la calm, la o zi după ce Franța a suferit una dintre cele mai grave zile de tulburări din ultimii ani, mii de persoane fiind arestate și magazine jefuite sau avariate în urma protestelor împotriva prețurilor ridicate și a declinului serviciilor publice, notează Reuters.

Noi ciocniri au izbucnit la Paris și Marsilia, unde poliția antirevoltă a intervenit pentru a preveni încercările de a jefui afaceri.

Demonstrații la nivel național au erupt în revolte sâmbătă, 17 octombrie, o primărie incendiată, magazine jefuite și clădiri acoperite de graffiti, în timp ce grupuri violente s-au ciocnit cu poliția în orașe din întreaga țară.

„Privind aceste imagini, ne-am întrebat cu toții: Ce le trecea prin minte? Cum pot francezii să facă asta Franței? Nimic nu justifică asta, nimic nu explică asta, nimic nu scuză asta. În seara asta, cu toții simțim furie și rușine”, a spus Macron într-un discurs televizat către națiune. Macron a declarat că cei care protestează pașnic au nemulțumiri legitime și că acțiunile lor nu ar trebui confundate cu cele care încearcă să provoace distrugeri.

El a evitat să declare stare de urgență, așa cum au cerut unii politicieni de dreapta, dar a spus că guvernul va acționa pentru a permite prefecților să interzică protestele, dacă este necesar, pentru a proteja clădirile publice și afacerile locale.

Protestele din Paris „ca o zonă de război”

Un protestatar a murit sâmbătă după ce a suferit un stop cardiac în timpul demonstrațiilor din Paris. Poliția a efectuat 2400 de arestări în toată Franța, în timp ce aproape 1000 de ofițeri au fost răniți, a declarat ministrul francez de Interne, Laurent Nunez.

Poliția s-a ciocnit din nou cu protestatarii și a folosit gaze lacrimogene în Place de la République duminică după-amiază, iar protestatarii au dat foc la grămezi de biciclete. Un martor de la Reuters a declarat că se pare că se aflau câteva sute de protestatari în zonă.

O operațiune masivă de curățenie a avut loc în orașe de la Lille în nord până la Marsilia în sud și de la Strasbourg în est până la Bordeaux în sud-vest, unde o mulțime mascată a invadat reședința prefectului local.

„E ca o zonă de război aici!”, a exclamat antreprenorul olandez Tije De Boer, care se afla în vizită la Paris cu copiii săi și a declarat că tulburările l-au forțat să-și evacueze hotelul din Place de la République.

Peste o jumătate de milion de oameni s-au alăturat marșurilor din zeci de orașe sâmbătă, marcând convergența unei mișcări studențești de o lună cu o nemulțumire socială mai largă față de creșterea costurilor vieții și declinul serviciilor publice.