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Până la 1200 de recruți vor fi încorporați în Armata Națională în perioada octombrie 2026 – ianuarie 2027. Guvernul urmează să aprobe proiectul

Imagine simbol Sursa: Ministerul Apărării

În perioada octombrie 2026 – ianuarie 2027 vor fi încorporați până la 1200 de recruți în Armata Națională, pentru serviciul militar în termen și până 10 recruți în serviciul militar cu termen redus. Un proiect de hotărâre care prevede acest lucru urmează să fie adoptat la ședința Guvernului din 21 octombrie. 

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Conform proiectului, autoritățile administrației publice locale de nivelul al doilea, în comun cu Ministerul Apărării, vor organiza, potrivit atribuțiilor stabilite de legislație, încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen și serviciul militar cu termen redus în perioada octombrie 2026 – ianuarie 2027. Autoritățile locale, în comun cu centrele militare, vor stabili sarcina de încorporare pentru primăriile municipiilor, orașelor, comunelor și satelor.

Sursa: Proiect de hotărâre cu privire la încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen și cu termen redus în perioada octombrie 2026 – ianuarie 2027

Potrivit notei de fundamentare a documentului, implementarea prezentei hotărâri nu va implica cheltuieli financiare suplimentare din contul bugetului de stat. 

„Realizarea acțiunilor organizatorice prevăzute de proiect se va realiza în limitele bugetelor aprobate ale administrațiilor publice locale și Ministerului Apărării. În special asigurarea financiară a activității comisiilor de recrutare-încorporare, precum și a măsurilor organizate la nivel local privind încorporarea cetățenilor în serviciul militar, transportarea acestora la comisiile de recrutare-încorporare, în organele administrativ-militare se va efectua din contul bugetelor administrațiilor publice locale și transportarea recruților la locul de îndeplinire a serviciului militar se va asigura din contul bugetului Ministerului Apărării”, se arată în document. 

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