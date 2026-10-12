Un ex-judecător, trimis pe banca acuzaților pentru trafic de influență. Numele fostului magistrat

Cauza penală în care un fost judecător este învinuit de săvârșirea infracțiunii de trafic de influență a fost expediată în instanța de judecată, pentru examinare în fond. ZdG a constatat că este vorba despre magistratul Alexandru Roșca, care anterior activase la Judecătoria Bălți.

Potrivit probelor administrate de Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu Procuratura Anticorupție (PA), în perioada când activa ca judecător, învinuitul ar fi urmărit obținut bani în schimbul favorizării a doi inculpați într-o cauză penală aflată în examinarea unui alt judecător din cadrul Judecătoriei Bălți.

„În ianuarie 2026, acesta ar fi purtat o discuție cu o persoană despre posibilitatea soluționării favorabile a cauzei penale respective. În cadrul discuției, învinuitul ar fi susținut că are influență asupra judecătorului care examina cauza și că îl poate determina să adopte o soluție favorabilă celor doi inculpați, prin liberarea acestora de răspundere penală, cu tragerea la răspundere contravențională. În acest context, ar fi fost discutată solicitarea de la cei doi inculpați a sumei de 1 500 de euro, dintre care 1 000 de euro urmau să fie destinați judecătorului care examina cauza, iar 500 de euro să îi revină învinuitului”, precizează CNA într-un comunicat.

Ex-judecătorul și-a recunoscut vinovăția și a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției, iar cauza penală a fost expediată pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Totodată, anterior, pe banca acuzaților a ajuns și intermediarul, care la fel a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției.

Pentru infracțiunea comisă, legea prevede o pedeapsă de până la 6 ani de închisoare sau amendă între 100 de mii și 150 de mii de lei. Totuși, datorită încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției, limitele de pedeapsă prevăzute de lege se reduc cu o treime.