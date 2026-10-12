Ion Ceban, obligat de prima instanță să-și ceară scuze publice de la Cătălin Lungu, Valeriu Pașa și Vitalie Călugăreanu

Primarul general al capitalei Ion Ceban a fost obligat de prima instanță să-și ceară scuze publice, în cadrul celei mai apropiate ședințe săptămânale a Primăriei, de la actorul Cătălin Lungu, expertul Watch Dog Valeriu Pașa și jurnalistul Vitalie Călugăreanu, pentru injuria adusă în 2024 prin utilizarea mai multor cuvinte jignitoare la adresa lor.

Magistrata Nadejda Mazur a admis parțial acțiunea înaintată cu privire la apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, respingând ca neîntemeiată acțiunea în partea ce viza etichetările utilizate la adresa celorlalte reclamante – Nata Albot și Mariana Rață.

„Cred că prin asta se creează un precedent periculos, mai ales în contextul în care asistăm la o amplificare a urii în online”, a opinat Vitalie Călugăreanu, după publicarea hotărârii.

Decizia poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 30 zile.

Pe 9 decembrie 2024, primarul capitalei, în luarea sa de cuvânt din timpul ședinței Primăriei, a numit cu cuvinte jignitoare mai mulți jurnaliști și oameni ai culturii.