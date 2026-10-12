Ion Ceban, obligat de prima instanță să-și ceară scuze publice de la Cătălin Lungu, Valeriu Pașa și Vitalie Călugăreanu
Primarul general al capitalei Ion Ceban a fost obligat de prima instanță să-și ceară scuze publice, în cadrul celei mai apropiate ședințe săptămânale a Primăriei, de la actorul Cătălin Lungu, expertul Watch Dog Valeriu Pașa și jurnalistul Vitalie Călugăreanu, pentru injuria adusă în 2024 prin utilizarea mai multor cuvinte jignitoare la adresa lor.
Magistrata Nadejda Mazur a admis parțial acțiunea înaintată cu privire la apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, respingând ca neîntemeiată acțiunea în partea ce viza etichetările utilizate la adresa celorlalte reclamante – Nata Albot și Mariana Rață.
„Cred că prin asta se creează un precedent periculos, mai ales în contextul în care asistăm la o amplificare a urii în online”, a opinat Vitalie Călugăreanu, după publicarea hotărârii.
Decizia poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 30 zile.
Pe 9 decembrie 2024, primarul capitalei, în luarea sa de cuvânt din timpul ședinței Primăriei, a numit cu cuvinte jignitoare mai mulți jurnaliști și oameni ai culturii.
„De asta, mă tot uit la instituțiile media, la troliata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și invit pe acești măscărici-linge-c*r, să iasă în raioanele și satele R. Moldova ca să vadă cu ochii proprii cum stau lucrurile acolo. Când zic măscărici, zic de măscăricii de Durbală, de la Ora de Ras – «ora de f*s», linge-c*r Cătălin Lungu, tovarășii Natalia Albot și Andrei Bolocan, Alex Cozer și Mariana Rață, alcoolicii Călugăreanu și Valeriu Pașa – «specialist în toate domeniile».
Deci, îi rog pe acești cetățeni, dar și alți cățeluși ai PAS-ului, să iasă și să mai vadă ce se întâmplă de facto în R. Moldova, în momentul în care încearcă să schimbe pampersurile (scutecele, n.r.) pline de știți voi ce ale acestei guvernări, și după asta să se dea cu părerea. Eu înțeleg că ei umblă cu mașini luxoase, au apartamente și case frumoase și sunt detașați de realitățile R. Moldova. Îi invit pe ei și pe alți cățeluși ai PAS-ului să mai revină la realitate și să mai facă o tură prin satele Moldovei să vadă ce dezastru este acolo”, a declarat atunci Ion Ceban.