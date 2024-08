Un deputat a decedat în urma unui șoc anafilactic provocat de o înțepătură de viespe. Ce oferă medicina din R. Moldova persoanelor alergice la veninul de insecte? Explicațiile unui alergolog

Deputatul Iurie Păsat a decedat în urma unui șoc anafilactic provocat de o înțepătură de viespe. Șocul anafilactic este o reacție alergică severă și rapidă care poate pune viața în pericol și care poate fi declanșat de înțepături de insecte, medicamente precum, antibiotice, vaccinuri sau extracte alergenice, dar și de diverse tipuri de alimente.



Mihaela Chiosa, medic alergolog, a menționat pentru ZdG că în R. Moldova nu există posibilitatea de trata alergiile la înțepături de insecte și că, de obicei, medicina tratează doar manifestările clinice. Totuși, medicii recomandă persoanelor care au experimentat cel puțin o dată o anafilaxie (șoc anafilactic) în urma unei înțepături de insecte să aibă cu ei, mai ales în sezonul cald, adrenalină autoinjectabilă și să fie instruiți cum s-o folosească.

Simptomele șocului anafilactic includ dificultăți respiratorii, umflarea gâtului și a limbii, o scădere bruscă a tensiunii arteriale, amețeli, vomă, pierderea cunoștinței și, în cazuri extreme, decesul.

Ziarul de Gardă a contactat Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) pentru a afla ce soluții oferă medicina din R. Moldova persoanelor alergice la veninul de insecte. Reprezentanții ANSP ne-au anunțat însă că în cadrul instituției nu activează un medic alergolog.

Solicitată de ZdG, Mihaela Chiosa, medic alergolog, a menționat că în R. Moldova nu există posibilitatea de a trata alergiile la înțepături de insecte și că medicina propune doar tratarea manifestărilor clinice. Mihaela Chiosa precizează că fiecare persoană poate fi sensibilă la veninul unor insecte, iar pe parcursul vieții putem primi înțepături repetate, care nu vor provoca consecințe majore, dar că, la un moment dat, sistemul imun ar putea să nu mai tolereze și să declanșeze o anafilaxie, care de cele mai multe ori are un început rapid și poate provoca decesul.

Ce trebuie să facem în cazul în care am fost victima unei înțepături de albină sau viespe? „În cazul înțepării unei viespi sau albini, important este să verificăm locul inflamat și dacă a rămas acul insectei, pe care trebuie să-l înlăturăm. După asta, punem o compresă rece, iar peste puțin timp deja vom putea observa dacă reacția este una alergică spre una anafilactică severă. Tratamentul principal pentru șocul anafilactic este administrarea imediată unei injecții de epinefrină (adrenalină). Recomandarea medicului alergolog pentru pacienților care nu cunosc faptul că suferă de acest lucru sunt rugați ca să apeleze la medic sau la 112 imediat după primele simptome de șoc, iar pentru cei care suferă de anaflaxie este de a-și procura și de a avea la ei mereu o seringă preumplută de adrenalină, care o vor utiliza instantaneu după înțepătura cu venin”, specifică medicul alergolog.

În farmaciile de peste hotare se poate găsi un dispozitiv autoinjector „Epipen” care conține epinefrină (adrenalină) și care se administrează în situații de urgență în coapsa victimei după înțepătură. Acest dispozitiv nu se găsește în țara noastră, iar cei care au nevoie de el îl pot găsi, cel mai aproape, în farmaciile din România la un preț de aproximativ 50 de euro.

Am întrebat Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale de ce nu există acest dispozitiv și în farmaciile din R. Moldova. Instituția a făcut referire la faptul că „prezența unui medicament pe piața R. Moldova depinde de cererea înregistrată de către deținătorul certificatului de înregistrare sau importator și nemijlocit de cererea de pe piața farmaceutică. Vă informăm că la moment în Republica Moldova avem înregistrați și sunt prezenți analogi ai Epipen-ului.”

De asemena, medicina din Uniunea Europeană oferă persoanelor care suferă de anaflaxie imunoterapie specifică, un tip de terapie care implică administrarea de doze de venin de viespe sau albină sub supravegherea unui alergolog cu scopul de a desensibiliza organismul la alergen și de a reduce riscul unei reacții severe.

„La noi, la moment nu este atât de prezentă imunoterapia, dar sub coordonarea unui alergolog pacienții pot primi recomandare de imunoterapie, care va fi pe costuri proprii. Doar că nici în Europa nu este atât de ușor de a obține imunoterapia, sunt niște criterii importante care trebuie respectate”, a punctat medicul Mihaela Chiosa.

Luni, 6 august, am întrebat Ministerul Sănătății câți oameni au decedat în R. Moldova în urma unui șoc anafilactic în ultimii 5 ani, dar nu am primit un răspuns. Marți, 7 august, am fost informați că instituția are, conform legii, 10 zile la dispoziție pentru a ne răspunde la solicitarea de informații. Medicii precizează că niciodată o primă înțepătură a unei insecte nu poate declanșa o reacție alergică, cu atât mai puțin una de severitatea anafilaxiei și că sunt necesare minim două contacte ale organismului cu veninul, pentru ca apoi, de la al treilea sau de la oricare altul în viitor sa se poată declanșa cascada de reacții și eliberarea de mediatori ai inflamației alergice.

Alina Vlas, stagiară ZdG