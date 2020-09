ULTIMA ORĂ/ Igor Dodon cere demisia lui Nicolae Furtună: „Consider că după această afirmație nu mai are calitatea morală să ocupe funcția de director ANSP și trebuie să demisioneze”

Șeful statului cere demisia directorul Agenției Naționale de Sănătate Publică. Într-un mesaj postat pe pagina sa de facebook, Igor Dodon spune că scuzele publice nu sunt suficiente în acest context și îi cere să demisioneze.

„Nu am obiecții față de activitatea domnului Furtună, știu că a muncit din greu în această perioadă pandemică foarte complicată, dar declarația complet inadecvată pe care a făcut-o îi afectează grav credibilitatea pentru activitatea sa de mai departe. Consider că după această afirmație nu mai are calitatea morală să ocupe funcția de director ANSP și trebuie să demisioneze. Am transmis și Guvernului poziția mea și aștept o decizie conformă cu așteptările opiniei publice”, a scris Igor Dodon pe pagina sa de facebook.

Șeful statului afirmă că a cerut Guvernului să îl demită pe Furtună și că așteaptă „o decizie conformă cu așteptările opiniei publice”.

Nicolae Furtună este în mijlocul unui scandal de proporții după ce aseară, a făcut o declarație legată de pandemia de COVID-19, după care i s-a cerut demisia de mai mulți foști demnitari din sănptate, dar și mai mulți lideri politici.

În cadrul unei emisiuni la TVR Moldova, vorbind despre mortalitatea în urma infecției de coronavirus, Furtună a declarat „Nu vreau să fiu judecat și nu vreau să par cinic, dar în toată lumea, covidul a luat viata celor care si asa erau o povara pentru ei și pentru cei din jur. Oamenii care se chinuiau în stadii terminale de cancer, avansate de diabet, patologii cardiovasculare ireversibile decompensate. Iată că lucrul acesta s-a întâmplat și în Franța, și în Italia și din păcate și în Republica Moldova”.