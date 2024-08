Prin consilierul prezidențial, Ucraina recunoaște ofensiva din regiunea Kursk. Mîhailo Podoleak a calificat operațiunea din Kursk prin fraza „Imposibilul a devenit posibil, iar mitul despre «brutalitatea nemărginită rusească» s-a întors împotriva Rusiei însăși. Acum, o parte semnificativă a comunității globale consideră Federația Rusă o țintă legitimă pentru orice operațiuni și tipuri de arme”, a scris Podoleak pe platforma sa de X, fostul Twitter.

„Absolut calm, echilibrat, obiectiv și bazat pe o înțelegere a spiritului dreptului internațional și a principiilor războiului defensiv – acesta este răspunsul internațional la evenimentele din regiunea Kursk din Federația Rusă. Neașteptat, dar extrem de revelator și demonstrativ. Unii nu au observat. Altora nu le pasă. Cei mai mulți aprobă în liniște”, scrie Podoleak la începutul postării.

Absolutely calm, balanced, objective, and based on an understanding of the spirit of international law and the principles of defensive warfare – this is the international response to the events in the #Kursk region of the Rf. Unexpected, but extremely revealing and demonstrative.…